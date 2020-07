Seis pasos se requieren para ser parte del cobro automático en la Autopista General Rumiñahui y la Vía Intervalles

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

En las próximas semanas arrancará la licitación para contratar el funcionamiento del sistema de flujo libre multi-línea para los peajes de la Autopista General Rumiñahui y la Vía Intervalles, localizadas en el oriente de Quito. Lo indicó este lunes 6 de julio del 2020, Edwin Herrera, director de vialidad del Gobierno de Pichincha.

Una vez que concluyó la implementación del sistema de Peajexpress en la autopista el siguiente paso es retirar las cabinas recaudadoras y toda la infraestructura que funcionaban allí e instalar un pórtico con paso peatonal, cámaras y antenas digitales, señaló el funcionario.



La firma ganadora del concurso se encargará de implementar el nuevo sistema y los equipos que permitirán clasificar a los vehículos en pesados y livianos.



En total -explicó Herrera- la inversión en software e infraestructura superará los USD 2 millones. El objetivo es continuar con la modernización de esas vías y evitar las congestiones vehiculares que se generaban al momento del pago manual del peaje. La autopista que conduce al valle de Los Chillos soporta el flujo de 250 000 carros diariamente.



Conozca los pasos del cobro automático del peaje



El proceso que se debe realizar para adquirir el ‘tag’ y ser parte del sistema de cobro automático en la red de peajes del Gobierno de Pichincha es el siguiente:



Paso 1: Entrar a la página https://www.pichincha.gob.ec/



Paso 2: Dar click en el comunicado que aparece automáticamente en la página.



Paso 3: Ingresar por la pestaña Formulario para personas naturales o Formulario para empresas, de ser el caso.



Paso 4: Llenar el Formulario de solicitud de servicio con todos los datos solicitados. Para validar este servicio, debe cargar a la página los documentos requeridos de matrícula y cédula del propietario del vehículo, en la pestaña seleccionar archivo.



Paso 5: Aceptar las condiciones del formulario y dar click en la pestaña no soy un robot.



Paso 6: Presionar en la pestaña enviar.



Una vez que se llena el formulario, le llegará al usuario la notificación de confirmación al correo electrónico. Luego tendrá un plazo de 15 días para acercarse a los puntos de pago del ‘tag’, que tiene un precio de USD 7.



Posteriormente, el interesado deberá acercarse a los puntos de pago establecidos en el edificio central de la Prefectura de Pichincha; en el peaje Intervalles y en el peaje de la Autopista General Rumiñahui.



El horario de atención en el edificio central de la Prefectura de Pichincha es de 08:00 a 16:30; y de 06:00 a 22:00 en el peaje Intervalles y en el peaje de la Autopista General Rumiñahui.



Desde el 3 de junio, la Autopista General Rumiñahui funciona solo con un sistema de dispositivo ‘tag’ para los vehículos particulares y buses públicos. El objetivo de automatizar el servicio es evitar la propagación del covid-19 por la manipulación física del dinero.



Según el Gobierno de Pichincha, los usuarios frecuentes y no frecuentes que deseen transitar por la autopista Rumiñahui y las vías Intervalles y Alóag-Unión del Toachi deberán obligatoriamente estar registrados en línea a través de la página web de la Prefectura en la sección Peajexpress, para poder adquirir los dispositivos y acceder al pospago.



El registro no tiene costo y posibilitará al usuario que no cuenta con este equipo realizar un pospago hasta 15 días después de haber circulado por las tres vías. De no hacerlo en este plazo deberá pagar una multa equivalente al 15% de un salario básico unificado, es decir USD 60.



Las modificaciones generaron inquietudes entre los usuarios que se movilizan a diario por la autopista y que no han adquirido el ‘tag’ ni se han inscrito en la web. Por eso, el plazo de registro se extendió hasta el 30 de junio para la modalidad pospago a través del portal web de la Prefectura y para la adquisición del dispositivo Peajexpress.



Quienes deseen adquirir el dispositivo pueden hacerlo en los tres puntos de venta que se han habilitado: Oficinas de la Autopista General Rumiñahui y de la vía Intervalles, de lunes a sábado en el horario de 08:00 a 17:00. Edificio central del Gobierno de Pichincha (calles Manuel Larrea N13-45 y Antonio Ante), de lunes a viernes de 08:00 a 16:00.



Los dispositivos de pago automático cuestan USD 7 y están homologados; esto permite que los conductores puedan movilizarse en los tres peajes a cargo del Gobierno de Pichincha. Para el caso del peaje de Alóag los usuarios deben acercarse a las oficinas para registrar el dispositivo y recargar las pasadas. Las personas que ya cuentan con el ‘tag’ no necesitan hacer cambios y podrán realizar normalmente sus recargas en las estaciones de los peajes, en las sucursales de las farmacias Fybeca, con débito bancario o pago de tarjeta.



Estos aparatos también son compatibles con los peajes de Panavial. Para que puedan ser utilizados en ellos solo deben acercarse a las oficinas de esa entidad para activarlos. Si alguien tiene los dispositivos de Panavial, debe acercarse a la estación del peaje de la autopista Rumiñahui para ponerlos en funcionamiento.



Las motocicletas que circulan por los peajes a cargo de la Prefectura no pagan peaje, por lo que no necesitan estar inscritos ni contar con el dispositivo Peajexpress.