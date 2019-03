Una pareja del mismo sexo será escuchada por la Corte Constitucional, pide matrimonio civil igualitario

LEA TAMBIÉN

El próximo viernes 29 de marzo del 2019, en la Corte Constitucional, se realizará la audiencia de sustanciación del pedido de consulta por el caso de Efraín Soria y Javier Benalcázar, enviado por la Corte Provincial de Pichincha. Ambos son una pareja del mismo sexo que lleva 12 años de unión.

¿Qué buscan? Quieren casarse. Fueron al Registro Civil el 7 de mayo del 2018 y la entidad no aceptó su pedido. Entonces demandaron ante un juez de primera instancia y perdieron el caso. Luego apelaron a la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, que envió la pregunta a la Corte Constitucional.



¿Cuál fue la inquietud? Preguntó a la Corte Constitucional si la Opinión Consultiva CC-24/17 de la Corte IDH (Interamericana de Derechos Humanos), que establece derechos más favorables para la población Glbti, como la opción de contraer matrimonio a personas del mismo sexo, puede aplicarse en Ecuador. Esto sin que proceda una reforma a la Constitución o a la Ley Orgánica de Identidad y Datos Civiles y Código Civil.



El 21 de este mes, a la pareja y a sus abogados se les notificó que el juez sustanciador Ramiro Ávila estará a cargo de procesar su consulta. También se notificó a los jueces del Tribunal de la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha. Esta última realizó una consulta constitucional de aplicabilidad de la Opinión Consultiva 24. En el país hay más de ocho causas judiciales abiertas sobre matrimonio civil igualitario en Quito, Guayaquil y Cuenca.



Efraín Soria, activista de la Fundación Equidad, aseguró “nosotros estamos muy felices. Es una audiencia pública, para escuchar a las partes. Queremos dejar de sentirnos ciudadanos de segunda”.



La sentencia de primera instancia se dio el 14 de agosto del año pasado, confirmó el abogado Christian Paula, de Pakta. Soria indicó que al tratarse de una consulta, la Corte Constitucional tenía 45 días para resolver su caso. Mientras que otro es el proceso a seguir con el pedido de Pamela Troya y su pareja Gabriela Correa.



Ellas, desde junio del 2014, esperan un pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre su acción extraordinaria de protección para lograr el matrimonio civil igualitario.



El grupo de abogados de Pakta recuerda que Pamela Troya y Gabriela Correa iniciaron la lucha por el Matrimonio Civil Igualitario en Ecuador en el 2013. El juicio empezó y se perdió en las dos primeras instancias, motivo por el cual se interpuso una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional, misma que fue aceptada a trámite en 2014 con el número caso 1035-2014-EP.



Lamentablemente, la anterior Corte mantuvo detenido el proceso cinco años y hasta la actualidad no se ha notificado su estado procesal.



Desde enero del 2018, la Corte IDH emitió la Opinión Consultiva 24, en la que se desarrolla la interpretación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), respecto a la forma en la que este tratado internacional garantiza derechos a la población de Gais, lesbianas, bisexuales, transgénero e intersexo (Glbti). ¿En qué temas? Igualdad y no discriminación, identidad de género y derecho de familia.



Este instrumento determinó que la CADH protege en todos sus aspectos a la población Glbti y que reconoce como derecho la identidad autopercibida de género y menciona que los estados del continente deben reformar sus normas para que las figuras legales de familia protejan a las parejas del mismo sexo. En este punto se habla del matrimonio civil igualitario.



Además hay otro antecedente, la sentencia del caso Satya de la Corte Constitucional del Ecuador, de mayo del 2018, señala que la Opinión Consultiva 24 de la Corte IDH es parte del texto constitucional y se debe aplicar. Estos antecedentes de jurisprudencia hacen que se reinicien los pedidos de matrimonio igualitario en Quito, Cuenca y Guayaquil, patrocinados por Fundación Pakta y el Colectivo Feminista.