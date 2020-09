1 200 médicos posgradistas paralizan servicios; la ministra Romo los convocó a una reunión

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Se concentraron en los exteriores de los hospitales donde laboran. Desde las 08:00 de este martes 15 de septiembre de 2020, cerca de 1 200 médicos posgradistas paralizaron sus funciones en señal de reclamo por el atraso de las asignaciones establecidas en la Ley de Apoyo Humanitario.

Las manifestaciones se desarrollan en Quito, Guayaquil y Cuenca. Santiago Zúñiga, presidente de la Sociedad Ecuatoriana de Médicos Posgradistas, indicó que hace tres semanas el Gobierno cumplió con el pago a los becarios, valores pendientes desde octubre de 2019.



Pero asegura que desde el 22 de julio no reciben sus salarios. “Ya tenemos dos meses de retraso de la firma del contrato. El incumplimiento de la Ley Humanitaria está en contra del derecho de los médicos posgradistas, sobre todo en esta situación de pandemia”, dijo Zúñiga.



Cerca de las 10:30 de este martes fueron convocados a una reunión en el Ministerio de Gobierno, en Quito. Ahí tenían previsto dialogar con la ministra María Paula Romo.



Ecuador registra 3 500 especialistas en formación, aproximadamente. De ellos 1 800 son becarios y 1 700 autofinanciados.



Este último grupo se acoge a la disposición octava de la Ley de Apoyo Humanitario, donde se incluye que los médicos posgradistas que presten servicios durante la emergencia de covid-19, en unidades de la Red Pública de Salud y complementaria, son considerados “médicos en funciones hospitalarias en formación y suscribirán un contrato de servicios ocasionales” con el Ministerio de Salud o el IESS.



Esto por el tiempo que duren sus estudios de posgrado y recibirán “una remuneración correspondiente a la categoría de galenos en funciones”. Ese monto es de USD 1 676.



En Cuenca los médicos se concentraron en la vía exterior del hospital Vicente Corral Moscoso. Salieron con sus mandiles y portando carteles con frases de reclamo como ‘Héroes sin sueldo’, por los 54 días que cumplen sin recibir sus pagos.

“Se nos ofreció cumplir con un salario digno por nuestro trabajo de 24 horas, sin descanso, y no se ha cumplido. Ahora nos piden que trabajemos por vocación. Yo me pregunto, ¿por qué los políticos no trabajan por vocación”, dijo Jair Durán. El médico aseguró que los servicios hospitalarios no quedan desabastecidos debido a la manifestación, ya que continúan en funciones médicos tratantes, asistenciales e internos de Medicina.