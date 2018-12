Otto Sonnenholzner: ‘No tengo por qué defender intereses particulares’

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Otto Sonnenholzner Sper dice que ha sonreído con los comentarios de la gente sobre su apellido. Tengo ascendencia alemana y libanesa, pero primero “soy ecuatoriano”, señala. Encabeza la terna para Vicepresidente de la República y cuenta con respaldo en la Asamblea Nacional para que esta mañana (11 de diciembre del 2018) sea elegido y posesionado, lo que lo convertiría en el tercero en el cargo en el mandato del gobierno de Lenín Moreno.

¿Por qué aceptó encabezar la terna?



Es una decisión difícil, de altísima responsabilidad, pero uno no se puede negar a un pedido del Presidente de la República, sobre todo cuando tenemos la circunstancia de poder ser un factor para respaldar la estabilidad y la democracia. Son momentos inéditos en cuanto a la situación de la Vicepresidencia.



¿Por qué escogió su nombre, quién o qué sector lo propuso?



Conocí al Vicepresidente de entonces, en el año 2011 -2012, cuando yo presidía la AER en Guayas, y encontré en él un apoyo para la defensa de la libertad de expresión e intentar que la Ley de Comunicación saliera como debía haber salido. Luego seguimos conociéndonos a través de las entrevistas y ha consultado a amistades en común quienes han ratificado los conceptos que cree que represento.



¿Representa a la derecha guayaquileña?



Soy un ciudadano y no tengo filiación política; he sido un comunicador pluralista y una vez que sea Vicepresidente representaré al Ecuador. Esa es mi función y no tengo por qué defender intereses particulares de nadie.



¿Ha adelantado con el presidente Moreno qué funciones le encargaría?



Hemos conversado, pero es el Presidente de la República quien debe dar la información al país, es su atribución.



Un economista y radiodifusor, ¿Con qué perfil encajaría en el Gobierno?



El Vicepresidente es parte fundamental del Gabinete y está ahí para apoyar en lo que el Presidente requiera. Pero creo que puedo aportar en muchas cosas más en la experiencia empresarial, a través de esta facilidad de poder conciliar entre actores. Ha sido evidente que hay una buena acogida de esta candidatura de diferentes sectores y eso me da una responsabilidad de ser una suerte de elemento de conciliación adicional que va en la línea de Gobierno.



¿Cuál es la propuesta de conciliación?



Ver los temas que hay que sacar adelante, como la Ley de Comunicación que es un objetivo del Gobierno y si puedo servir de puente, para sacarla para que nos deje a la mayoría de la ciudadanía lo más contenta posible.



¿La Asamblea lo posesionaría, pero no sería una posesión como en el limbo, en vista de que el Presidente está fuera del país?



No, las funciones constitucionales del Vicepresidente la República son claras, es reemplazar al Presidente en caso de ausencia temporal, si es que él lo determina, o definitivo. Eso está definido, hoy hay una responsabilidad en cuanto al cumplimiento de la Constitución, es necesario tener un Vicepresidente por razones de institucionalidad.



¿Qué hará primero?



Es mi obligación entrar a ver la institución que recibo y analizar administrativamente, para después encaminarme en los otros temas que me designe. Le he pedido al Presidente que me dé el espacio de revisar casa adentro.



Hereda una nómina de 195 personas ¿qué hará?



Es correcto, la he revisado, tengo una idea, pero no quiero adelantar criterios.



Según la Constitución, el Vicepresidente reemplaza al Presidente en caso de una ausencia definitiva. ¿Está en capacidad de gobernar el país?



Capacitado estoy, pero quiero destacar que no hay que especular en ese sentido. He estado más de cuatro horas reunido el viernes (6 de diciembre) con el Presidente y tiene mejor salud que usted y que yo. No está enfermo y le quiero pedir a la gente que no caiga en estas trampas de especulación porque le hacen daño al país, queriendo generar incertidumbre e inestabilidad.



¿Usted tiene inversiones en empresas ‘off shore’?



Es información incompleta y mi única obligación con el país es al momento de posesionarme poder demostrar que cumplo con todos los requisitos legales para el cargo.



¿Renunció como directivo de la empresa Galley Enterprises?



Fui directivo, no fui propietario y esa empresa no tiene patrimonio en el extranjero sino en el Ecuador, no es mía, es un patrimonio familiar.



¿Sus empresas tienen contratos con el Estado?



Fui Gerente General de radio Tropicana, que al igual que los medios de comunicación del país tienen contratación de publicidad con entes públicos de todo tipo. Eso, sin embargo, una vez que he renunciado la representación legal de la radio, y una vez hechas las consultas, no es un impedimento de ningún tipo.



¿Será un compromiso?



Tampoco debe significar una especie de compromiso con ninguna institución pública en el país. Es una parte marginal de nuestra facturación, todos los medios tenemos facturación con entidades públicas. Lo importante es que quede claro que mi posición de Vicepresidente no va a ser afectada jamás por intereses empresariales. Estoy consignando todos mis patrimonios en un fideicomiso donde no tengo participación. Y una vez asumido el cargo emitiré una prohibición expresa de contratar con empresas relacionadas conmigo o de mi familia, yendo más allá de lo que prohíbe la ley. Si todo sale bien mañana (hoy), la idea es hacerlo de inmediato.



Hoja de vida.



Nació en Guayaquil el 19 de marzo de 1983. Está casado y tiene tres hijos. Estudió en el Alemán Humboldt. Culminó sus estudios de Economía en la Universidad Internacional Chiller Campus de Heidelberg, Alemania. En 2006 fundó Radio Tropicana Guayaquil y dirigió AER.