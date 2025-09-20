Miguel, Kedrick, Nancy y Matías tienen menos de 12 años, pero hablan de problemas matemáticos como si fueran parte de un campeonato deportivo. Entrenan con profesores particulares, en clubes colegiales, en centros de matemáticas particulares. También se inspiran en la guía de sus familias. Todos comparten algo en común: la disciplina y la pasión que los llevaron a ganar medallas de oro en las Olimpiadas de Matemática 2025, en la categoría infantil 2 (sexto y séptimo de básica).

Más noticias

Olimpiadas de Matemática, espacio para fomentar la ciencia

Las Olimpiadas de Matemática, organizadas por la Sociedad Ecuatoriana de Matemática (SEdeM), se han consolidado como una competencia nacional, en la que se prepara año tras año problemas matemáticos que desafían el ingenio, fortalecen capacidades y permiten alcanzar el máximo potencial de los participantes. En la edición 2025 se inscribieron 2 152 estudiantes de todo el país. Solo 39 alcanzaron medallas -oro, plata y bronce- lo que representa apenas el 1,8% de los participantes. Además, 100 recibieron menciones honoríficas en las categorías infantil y de adolescentes. Quito fue la ciudad con más premiados (14), seguida de Guayaquil (9). Ambas concentran el 59% de premiados.

Diego Recalde, presidente de la SEdeM, lo resume así: “La Matemática es una disciplina exigente, pero al mismo tiempo una oportunidad única para desarrollar la creatividad, la disciplina y la capacidad de resolver problemas. Los resultados obtenidos reflejan la enorme exigencia académica de las Olimpiadas y la calidad del talento ecuatoriano”.

👦Historias personales: cuatro campeones de oro

En la categoría infantil 2 para estudiantes de sexto y séptimo de básica (régimen Sierra) hubo seis estudiantes que ganaron oro y de ellos cuatro compartieron con EL COMERCIO sus historias.

✏️Miguel Alvarado, Colegio Tomás Moro, Quito

Es la primera vez que participa y ya sueña con la próxima competencia de la Olimpiada Matemática Ecuatoriana (OMEC). Miguel tiene un profesor particular, Andrés Ortiz, que le enseña contenidos más avanzados que los del aula y lo motiva a superarse. Además, en su colegio existe un club de matemáticas para el que quiere entrar y reforzar sus matemáticas o aprender cosas que están a otro nivel. A este espacio entró motivado por sus padres al igual que a esta competencia.

“Yo veo a las matemáticas en todo lo que hacemos. A veces solo las veo e intento hacer cálculos, las mido a veces y así puedo mejorar y practicar más cada día”, dice orgulloso.

♟️Kedrick Alcívar, U. E. Leontiev Vigotsky, Riobamba

A los tres años su madre le enseñó a contar y hacer operaciones. “Desde ahí sabía que esa era mi materia favorita y en la que mejor me iba”. Hoy ya tiene medallas en ajedrez y matemáticas. Su colegio seleccionó a ocho estudiantes para entrenamientos en variables, constantes y a resolver problemas matemáticos. Kedrick confiesa que se ha esforzado mucho, pero sabe que siempre ha sido un “genio en matemáticas”.

“Me esforcé mucho a partir de los entrenamientos en la escuela. También estudiaba a partir de las pruebas anteriores. Quiero seguir esforzándome y mejorando cada día”.

♟️Nancy Enríquez, U. E. Nuevo Mundo, Ambato

El interés por la matemática nació en casa. Su hermana mayor la entrenó desde cuarto de básica y la llevó a enfrentar ejercicios más avanzados de sexto año. A ese apoyo se sumó el programa de estudios para entrar a la universidad, Quality Up. Su director le dijo a su mamá: “Nancy puede, es muy buena”. Eso fue un empuje para que sus padres la inscribieran en estas Olimpiadas. Pero además es medallista de ajedrez, ya ganó otras medallas en las olimpiadas de la OMEC y recibió una mención honorífica en el reciente Concurso Binacional de Matemática Ecuador-Perú.

“Después de mucha práctica me parecieron fáciles y quise aprender más matemáticas. Mi hermana mayor es mi inspiración, ella es una súper genio”, cuenta Nancy.

📚Matías David Torres López, Colegio Alemán, Quito

Matías al igual que Nancy ya es un competidor nato: ya tiene dos medallas de la OMEC y una mención en el torneo binacional en Lima. Su madre es su principal motor: contrata clases particulares y lo anima a seguir. Matías se prepara revisando problemas de ediciones anteriores con su profesor.

“De esa manera sé lo que les tomaron a otros antes que a mí y me preparo para lo que viene. La matemática puede ser difícil para algunos, pero si se esfuerzan les llega a parecer algo lógico y en ese punto les abre muchas puertas de la vida”.

Te puede interesar: Valentina Padilla, entre las mejores del mundo en Matemáticas

El ecosistema educativo que impulsa talentos

Seis instituciones educativas destacaron en estas Olimpiadas de Matemáticas 2025 con más estudiantes premiados: Torremar (Daule), Logos Academy (Guayaquil), Instituto Abdón Calderón (Guayaquil), San Francisco (Ibarra), Zarán (Quito) y Colegio Menor (Quito).

¿Qué hacen distinto? Según Diego Recalde, el secreto está en la constancia: “Muchos colegios han empezado a crear clubes de entrenamiento para las Olimpiadas Matemáticas. Ese es el camino: brindar a los estudiantes espacios donde puedan practicar, perseverar y fortalecer su talento hasta alcanzar niveles de competencia internacional”.

Los niños y adolescentes que hoy llegan a las Olimpiadas están mejor preparados, con más acceso a material especializado y con una experiencia acumulada de ediciones anteriores. Pero también hay una realidad innegable-agrega Recalde- los colegios particulares, en muchos casos, tienen más recursos para dedicar tiempo adicional a la formación de los estudiantes. “Eso naturalmente genera una ventaja”.

El 79% de alumnos que participaron en las Olimpiadas son de instituciones particulares versus el 19,5% que provienen de fiscomisionales y fiscales. 1,4% se inscribieron sin apoyo de ningún colegio.

👧Las oportunidades para los galardonados

Para los ganadores, una medalla abre puertas a becas en academias, universidades, por ejemplo la USFQ ofrece becas para la carrera de matemática a los medallistas. En la Escuela Politécnica Nacional (EPN), ser medallista suma puntos en la postulación. La formación olímpica no solo beneficia a quienes siguen matemática pura: también abre puertas en ingeniería, computación, economía, estadística y más.

Los estudiantes, además, se motivan para llegar a competencias regionales e incluso torneos internacionales. También participan en concursos de otras disciplinas científicas.

Constante entrenamiento para las Olimpiadas

Lo que muestran estas Olimpiadas es que Ecuador tiene un potencial matemático enorme, que florece cuando existen apoyos familiares, institucionales o comunitarios. La disciplina de Miguel, la constancia de Kedrick, la inspiración de Nancy y la perseverancia de Matías revelan que el talento puede estar en cualquier aula del país. Ecuador participa en la Olimpiada Internacional de Matemática desde 1988 y hasta la fecha registra 12 medallas de bronce y 39 menciones honoríficas

Recalde resume con esta analogía: “Las Olimpiadas de Matemática, al igual que cualquier disciplina de élite, exigen entrenamiento constante. No podemos comparar a una persona que se ejercita de forma ocasional con un atleta que entrena varias horas al día para competir en un maratón. Lo mismo ocurre aquí: quien aspira a una medalla en una Olimpiada Matemática necesita entrenar y la forma de hacerlo es resolviendo problemas de manera sistemática”.

Lo que viene

A futuro, el objetivo de la SEdeM es consolidar un grupo de entrenamiento propio, que permita dar un seguimiento sistemático a los talentos y garantizar que su potencial se desarrolle plenamente, en beneficio no solo de ellos, sino también de la comunidad matemática del país.

Enlace Externo Material de entrenamiento de la OMEC

Te recomendamos