Walter Vera, un joven de 24 años nacido en Ventanas (Los Ríos) y formado en Quito y Urcuquí (Imbabura), fue el primero en ser aceptado este año en el programa de maestría de matemáticas de la Universidad Paris-Saclay. No es cualquier universidad: según el ranking de Shanghai es la segunda mejor del mundo en esta disciplina. Su beca empieza en septiembre. Su sueño: convertirse en profesor e investigador.

🧰 ¿Por qué debería importarte?

La historia de Walter demuestra que hay talento ecuatoriano capaz de competir al más alto nivel internacional. También pone en evidencia lo que ocurre cuando convergen factores clave: autodisciplina, acompañamiento de docentes que exigen y motivan, respaldo de otros estudiantes en el exterior y, sobre todo, el apoyo incondicional de una familia que cree.

“Mi mamá ha sido clave. Ella me apoyó para que yo pueda estudiar en Urcuquí, pese que vivíamos en Quito. Sin ella, nada de esto habría sido posible”.

Junto con su profesor de matemáticas, tutor de tesis y mentor, Juan Mayorga. Foto: Yachay Tech

🎨 La escena clave: una medalla y una decisión

Este joven recuerda que rindió un examen para acceder a una maestría en cualquiera de las mejores universidades de Brasil. Fue el que mejor calificación obtuvo de todos los participantes. “Fue una experiencia divertida”. Pero cuando supo que tenía la posibilidad de estudiar en París-Saclay se decidió por Francia. Ahí es donde quiere estar. No fue su primer logro: ganó una medalla de plata en una olimpiada matemática nacional. Y tampoco es un salto al vacío: lleva ocho meses estudiando francés.

🏛️ La red de apoyo que está detrás de Walter Vera

No importa si fue en Ventanas o en Quito, en el colegio, escuela o universidad siempre he destacado académicamente. Pero reconoce que el apoyo de los docentes ha sido clave: “Juan Mayorga fue uno de los mejores que he conocido. Los profesores que no exigen mucho no te motivan a mejorar, a destacar realmente. Ese tipo de cosas sí las aprecio”.

Además de la universidad tuvo el respaldo de la Asociación Amarun, integrada por científicos ecuatorianos, varios formados en Francia. Su presidente, Diego Chamorro, es docente en Paris-Saclay. Acompañan a los estudiantes desde antes del proceso de aplicación, revisan documentos, dan seguimiento y los conectan con alumnos que ya están en Francia para que les ayuden con temas logísticos, idiomáticos y de integración. Así lo explica Juan Mayorga, docente de matemáticas de Yachay.

📅 Así llegó hasta aquí

Debido a constantes cambios de domicilio estudió en tres escuelas fiscales de Ventanas: María Auxiliadora, Laura Carbo e Isidoro Ayora. En la adolescencia se fue a vivir a Quito y estudió en la unidad educativa Numa Pompilio Llona, en el norte. Entre sus intereses estuvo ser mago, médico, pero por la física se trasladó a Urcuquí para estudiar en Yachay Tech. Pero antes del tercer año encontró mayor belleza en las matemáticas. Resolver problemas es lo que más le gusta, aunque también se frustra. “Pero si no me enfrentara a eso no tendría los resultados que tengo”.

🔍 Las habilidades que lo hacen brillar

“Walter es un alumno que va más allá de lo que se le pide. Supera el promedio. Tiene una gran madurez intelectual, una capacidad de análisis crítico, que lo convierte en el perfil idóneo para ir a Francia a realizar sus estudios de posgrado”. Así lo resume Andrés Tirado, profesor de Science Communication en Yachay Tech. Juntos escribieron un artículo científico que fue presentado en un congreso internacional. Lo hicieron fuera del horario de clases, en tutorías constantes pedidas por Walter. Su esfuerzo deja huella.

📊 La verdad de los datos

Se graduó de la carrera de matemáticas con honores. Fue el primero de seis estudiantes ecuatorianos en recibir la beca de la Fondation Mathématique Jacques Hadamard (FMJH) para iniciar el primer año de maestría (M1). Sus estudios en París-Saclay incluyen estadística, probabilidades, análisis numérico, funcional e informática. Si mantiene un buen promedio accederá a un segundo año de beca.

🔎 Lo que funcionó en el caso de Walter Vera

Walter ha sido parte de un ecosistema que funcionó en su caso: dedicación constante, universidad pública, profesores comprometidos, redes académicas en el exterior y una madre que lo apoyó incondicionalmente. Andrés Rosales, rector de Yachay Tech, reflexiona en que el sistema educativo ecuatoriano todavía necesita fortalecerse más. “Aún hay cosas que aprender cómo trabajar entre Estado, universidad y sector privado”. Este tipo de casos cree que es producto de que los profesores tratan de impulsar a sus estudiantes a que crean en ellos mismos y sepan que pueden estar a nivel de cualquier país, a pesar de las limitaciones de la universidad pública.

🚀 El francés, como tercera lengua

Actualmente, estudia francés de forma autodidacta, conversando con personas online, lee libros, ve películas. “Estudio 4 o 5 horas al día. Es difícil, pero me esfuerzo”. Rosales explica que las materias de los últimos semestres son en ingles y defienden las tesis en ese idioma. Eso permite que los chicos accedan a las becas de manera más sencilla y se pueden enfocar en una tercera lengua.

⏳ Lo que viene

El 1 de septiembre empieza clases en Francia. Espera completar su maestría, doctorarse y convertirse en investigador. “No descarto volver a Ecuador. Me gustaría devolverle al país lo que me dio, devolverle a mi universidad. Inspirar así como me inspiraron mis profesores”.

Walter alista maletas con el deseo de resolver problemas difíciles. Lo que otros descartan como demasiado abstracto, para él es belleza pura. “El hecho de que sean abstractas y no tan fáciles de aplicar es algo que me atrae bastante”. Su viaje de Quito a París recién empieza y está cargado de inspiración.