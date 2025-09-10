Este viernes 12 de septiembre se premia el esfuerzo de niños y adolescentes que destacaron entre 2 152 inscritos de 169 instituciones educativas, que participaron en las Olimpiadas de Matemática 2025.

La Escuela Politécnica Nacional será sede de la premiación de las Olimpiadas de Matemática 2025, organizadas por la Sociedad Ecuatoriana de Matemática (SEdeM), reconocida por la Unión Matemática Internacional (IMU). La premiación está prevista para las 17:00.

📊 Crecimiento de inscritos en las Olimpiadas de Matemáticas

La participación de estudiantes en las Olimpiadas de Matemática ha crecido notablemente: en 2022 hubo 637 inscritos, en 2023 subieron a 1101. Pero en 2024 se da un salto significativo a 2 139. Y para este 2025 tiene un ligero incremento.

Este crecimiento responde, según Diego Recalde, presidente de SEdeM, a varios factores: hay universidades que dan becas a los medallistas para seguir una carrera de matemática; tener una medalla abre puertas en el momento de aplicar a carreras STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas).

Hoy también se ve una revalorización social de las matemáticas. “La gente entiende mejor que sin matemáticas no habría avances en IA, economía moderna, medicina computacional o hasta en el diseño de videojuegos”. Adicionalmente cree que hay un factor vocacional: muchos jóvenes descubren un gusto genuino por los números, la lógica o los patrones y encuentran en la matemática un camino para la investigación y la docencia.

🥇 Medallistas por ciudad

Este 2025 hay 39 medallistas de oro, plata y bronce que se distribuyen en estas ciudades:

Quito : 14

: 14 Guayaquil : 9

: 9 Ibarra : 4

: 4 Daule : 3

: 3 Ambato : 2

: 2 Riobamba, Lago Agrio, Loja, Salitre, Yantzaza, Cuenca, Portoviejo: 1 cada uno

🧮 Ganadores de las Olimpiadas de Matemática 2025 por categoría

Infantil-1 (4.º y 5.º básica Sierra / 5.º y 6.º Costa)

Oro : Emilio Zamora (Saint Dominic School, Quito )

: Emilio Zamora (Saint Dominic School, ) Plata : Joaquín Zurita (U.E. Nuevo Mundo, Ambato ), Fernando Vasco (U.E. Ceila, Lago Agrio)

: Joaquín Zurita (U.E. Nuevo Mundo, ), Fernando Vasco (U.E. Ceila, Lago Agrio) Bronce: Enrique Molina (Torremar, Daule)

75 niños recibirán mención honorífica.

Infantil-2 (6.º y 7.º básica Sierra / 7.º y 8.º Costa)

Oro : Kedrick Alcivar (U.E. Leontiev Vigotsky, Riobamba), Miguel Alvarado (Tomás Moro, Quito ), Nancy Enríquez (Nuevo Mundo, Ambato ), Santiago Lapo (U.E. San Francisco, Ibarra ), Matías Torres (Alemán, Quito ), Jesús Valencia (U.E. La Colina, Ibarra )

: Kedrick Alcivar (U.E. Leontiev Vigotsky, Riobamba), Miguel Alvarado (Tomás Moro, ), Nancy Enríquez (Nuevo Mundo, ), Santiago Lapo (U.E. San Francisco, ), Matías Torres (Alemán, ), Jesús Valencia (U.E. La Colina, ) Plata : Julián Franco (Interamericano, Guayaquil ), José Morocho (Escuela de Educación Básica Particular, Loja), Daniel Bustos (U.E. Tejar, Salitre), Lenin García (ISM North, Quito ), Antonia Ottero (Colegio Menor, Quito )

: Julián Franco (Interamericano, ), José Morocho (Escuela de Educación Básica Particular, Loja), Daniel Bustos (U.E. Tejar, Salitre), Lenin García (ISM North, ), Antonia Ottero (Colegio Menor, ) Bronce: Elisa Pérez (Colegio Menor, Quito), Ismael Meléndrez (ISM Quito), Wagner Morocho (U.E. Juan XXIII, Yantzaza)

92 niños recibirán mención honorífica.

Juvenil-1 (8.º y 9.º básica Sierra / 9.º y 10.º Costa)

Oro : Juan Crausaz (Torremar, Daule ), Nicolás Guasgua (Filadelfia, Quito )

: Juan Crausaz (Torremar, ), Nicolás Guasgua (Filadelfia, ) Plata : Cristian Vázquez (U.E. Lidia Sevilla León, Ibarra ), Maximiliano Alonso (Instituto Particular Bilingüe Abdón Calderón, Guayaquil ), Jair Patiño (U.E. Zarán, Quito )

: Cristian Vázquez (U.E. Lidia Sevilla León, ), Maximiliano Alonso (Instituto Particular Bilingüe Abdón Calderón, ), Jair Patiño (U.E. Zarán, ) Bronce: Xavier Orellana (U.E. Borja, Cuenca)

42 jóvenes recibirán mención honorífica.

Juvenil-2 (10.º básica y 1.º bachillerato Sierra / 1.º y 2.º Costa)

Oro : Guillermo Vivas (U.E. Jefferson, Guayaquil)

: Guillermo Vivas (U.E. Jefferson, Plata : Martín Peñaherrera y Luis Zavala (Instituto Particular Bilingüe Abdón Calderón, Guayaquil ), Ricardo De Blas (Torremar, Daule ), Issac Ruales (U. E. Logos Academy, Guayaquil)

: Martín Peñaherrera y Luis Zavala (Instituto Particular Bilingüe Abdón Calderón, ), Ricardo De Blas (Torremar, ), Issac Ruales (U. E. Logos Academy, Bronce: Daniela Plua (U.E. Logos Academy, Guayaquil), William Lin (Colegio Menor, Quito), Brenda Martínez (Portoviejo)

48 jóvenes recibirán mención honorífica.

Juvenil-3 (2.º y 3.º bachillerato Sierra / 3.º Costa)

Oro : Roberto Adum (U.E. Logos Academy, Guayaquil ), Keny Carlosama (U.E. Zarán, Quito )

: Roberto Adum (U.E. Logos Academy, ), Keny Carlosama (U.E. Zarán, ) Plata : Jorge Jaramillo (Alberto Einstein, Quito ), Roberto Valverde (Instituto Particular Bilingüe Abdón Calderón, Guayaquil)

: Jorge Jaramillo (Alberto Einstein, ), Roberto Valverde (Instituto Particular Bilingüe Abdón Calderón, Bronce: Andy Araque (U.E. Fiscal Calderón 2, Quito), Erick Jaramillo (U.E. Álamos, Ibarra), Luis Ibujes (U.E. Computer World, Quito)

49 jóvenes recibirán mención honorífica.

Los medallistas recibirán un diploma y se entregarán una variedad de premios a todo el medallero.

