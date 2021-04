Listos los operativos por el estado de excepción en Cuenca, Loja y Zamora

Los Comités de Operaciones de Emergencia de Azuay, Loja y Zamora Chinchipe se preparan para hacer cumplir las restricciones establecidas en el Decreto Ejecutivo 1291, sobre el estado de excepción y toque de queda los fines de semana, en sus territorios. Se anuncian operativos.

Las tres provincias son parte de las 16 a escala nacional donde entrará en vigencia, desde las 20:00 de este viernes 23 de abril del 2021, las medidas extremas para contener el acelerado incremento de contagios y muertes por el covid-19 y la demanda de atención hospitalaria.



Este jueves 22 de abril, las 120 camas de las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) de los hospitales centinelas de Cuenca y Loja están en su límite y con más de 40 pacientes graves en lista de espera. La red privada de salud estaba al 90% de ocupación.



Zamora Chinchipe no tiene camas UCI y los pacientes críticos son derivados a casas de salud de Loja, Azuay, El Oro y otras provincias. “Con el confinamiento bajarán los contagios, el colapso de los hospitales y el agotamiento del personal sanitario, dijo Pablo Carrión, presidente del Colegio de Médicos de Loja.



Esta mañana, los delegados de las diferentes instituciones públicas de Cuenca se reunieron para ajustar los planes de prevención y control establecidos en el Decreto. Empezaron notificando a los dirigentes de los mercados y de las ferias que no podrán laborar los fines de semana, mientras dure el estado de excepción.



En las canchas deportivas públicas se colocarán cintas de cierre. El alcalde de Cuenca, Pedro Palacios, dijo que los fines de semana harán operativos interinstitucionales con la Policía, Fuerzas Armadas, Guardia Ciudadana, EMOV e Intendencia para controlar a los libadores, la circulación de vehículos no permitidos y la movilidad de personas.



De la misma forma trabajan Loja y Zamora Chinchipe. Efraín Muñoz, coordinador de Municipio de Loja, dijo los fines de semana se paralizan todas las actividades comerciales y negocios, excepto las farmacias y centros de atención médica.



Las autoridades hicieron un llamado a las instituciones públicas a que retornen al teletrabajo, exceptuando las personas que laboran en los servicios estratégicos como agua potable y recolección de basura, con aforos controlados.



En Zamora Chinchipe, los operativos se centrarán en los espacios públicos conflictivos como canchas deportivas, malecón y parques, donde las aglomeraciones de personas y reuniones de grupos de amigos persisten, pese a la crítica situación sanitaria.