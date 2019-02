Cuatro opciones para bajar la nómina en firmas estatales, bajo análisis

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

Tienen el tiempo en contra. Los empleados y las autoridades de 21 empresas públicas deben llegar a un acuerdo hasta este miércoles (20 de enero del 2019) para reducir su nómina en un 10%.

Esta disposición es de cumplimiento obligatorio, según la comunicación remitida por la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas (EMCO) el 6 de febrero pasado. El objetivo es reducir el gasto público.

​

Para buscar una salida, representantes de trabajadores y titulares de las empresas han mantenido reuniones en los últimos días. Tanto Petroamazonas como la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) trataron este asunto la semana anterior.



Hoy (18 de febrero del 2019) está previsto que se discuta el tema en la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) y la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL). Los trabajadores de estas firmas tienen listas sus propuestas.



Las sugerencias se centran en promover el retiro voluntario, considerar el desempeño de los trabajadores, reestructurar el nivel jerárquico superior de las empresas o aceptar las renuncias de los interesados, según información proporcionada por trabajadores y autoridades de ocho de las 21 firmas.



Petroamazonas, la compañía que tiene la nómina más grande, informó que para cumplir con el ajuste se priorizará el resultado de las evaluaciones hechas a los colaboradores y se promoverá los retiros voluntarios. Eso garantizará que el personal que se mantenga en la misma sea el “óptimo”.



Estas opciones se presentaron el 14 de febrero pasado en Quito, en una reunión entre los representantes de los trabajadores y Álex Galárraga, gerente general. Hoy se difundirá esta propuesta en Lago Agrio.



Gabriela Llumiquinga, secretaria general del Comité de Empresa de Petroamazonas, expresó que en promedio 40 personas optan por dejar la firma cada mes. “Si se mantiene esta tendencia, en este año cumpliríamos con la reducción solicitada. No queremos que haya despidos masivos”.



La estatal agregó que desde mayo del 2017 hasta enero del 2019 se ha optimizado la nómina en 4,8%. El porcentaje equivale a 372 plazas menos.



CNT, la segunda compañía con nómina alta, refirió que tiene una línea de optimización de su planilla enfocada a la eficiencia. Pero no informó cómo aplicará el nuevo ajuste.



Oswaldo Chica, representante de los trabajadores de esa empresa, considera que para cumplir con el recorte hay que hacer una reestructuración orgánica. Sugirió, por ejemplo, eliminar las gerencias del área de Transmisiones y dejar solo las jefaturas. Estas medidas incluso, dijo, permitirán bajar en 16% el número de empleados.



La Unidad Nacional de Almacenamiento (UNA) mencionó que el año anterior se aprobó ya un esquema de reestructuración. Esto permitió desvincular a 102 empleados, que espera sean considerados dentro del último pedido de reducción del 10%. Ahora, pondrá a consideración de la EMCO su propuesta. “Vamos a unir áreas, no tener dos directores sino uno”, explicó Rodrigo Solano, gerente de firma.



En Astinave hay 80 personas en el área administrativa y los demás están en servicio al cliente y área operativa. La firma cerró el 2018 con 665 colaboradores. Para enero, la nómina bajó a 535, explicó Camilo Delgado, gerente de la empresa, quien espera que ese ajuste se tome en cuenta por la EMCO.



Los retiros voluntarios o aceptar las renuncias son otras alternativas. Richard Gómez, secretario del comité de trabajadores de CNEL, estima que en la empresa 80 personas se podrían acoger a la primera figura (jubilación) y otros 100, interesados en dejar la empresa, solicitarían su liquidación por los años de servicio.



Salomón Martillo, representante de los trabajadores de Medios Públicos, apuesta también por estas opciones para el personal, pero solicitó que el Ministerio de Finanzas asigne un presupuesto para cumplir con este propósito.



La empresa de municiones Santa Bárbara tiene listo su plan de recorte e incluye la desvinculación de tres personas del área administrativa, contratadas bajo la modalidad de servicios ocasionales y una del área operativa. Además, se ha considerado la disminución del 5% del salario del gerente general. El ahorro previsto con estas medidas es de un total de USD 47 865,47 al año.



Mientras que Jorge Cevallos, secretario General del Comité de Empresa de los Trabajadores de Petroecuador, mencionó que aún no se han reunido con las autoridades para hablar sobre este tema. Pero espera que para el ajuste se priorice al personal que ocupa cargos altos y no a los operarios, que tienen salarios menores.



La estatal Petroecuador informó que se está realizando un análisis profundo para escoger los mejores perfiles.



Para el pago de la nómina de 16 empresas públicas se destinaron alrededor de USD 476,5 millones en el 2018, según cifras presentadas en Transparencia en los portales de estas firmas .

La Emco calcula que el recorte implicará posiblemente un ajuste de entre 3000 y 3 500 trabajadores y dejará un ahorro de USD 60 millones.