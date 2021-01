Ofertas de bajar IVA y dar bonos harán que el hueco fiscal crezca

En el 2021 los gastos del Estado superarán los ingresos. A esa brecha en el presupuesto se le conoce como déficit fiscal y será de USD 3 900 millones, según el Ministerio de Finanzas.

La mayoría de los candidatos propone hacer ajustes y mejorar la calidad de los egresos e, incluso, algunos reducir subsidios a los combustibles. También ofrecen eliminar rubros “innecesarios” y achicar el tamaño del Estado.



Sin embargo, también existen propuestas de presidenciables que pueden hacer que el hueco fiscal crezca, pues no prevén opciones claras para financiar los ofrecimientos.



Por ejemplo, un candidato habla de subir el gasto y regalar USD 1 000 a 1 millón de madres. Esto último sumaría 1 000 millones al déficit fiscal.



Otros presidenciables proponen reducir de dos hasta cuatro puntos de IVA para motivar el consumo, que costaría hasta USD 2 000 millones.



Ana Patricia Muñoz, directora de Grupo Faro, considera que cualquier propuesta tributaria se debe hacer con base en estudios del impacto de la medida y eso no se observa en los planteamientos. Ella sugiere, por ejemplo, reducir las exenciones tributarias.



Para financiarse, algunos candidatos plantean que quienes tienen más ingresos paguen más impuesto a la renta y otros cobrar impuestos a las ganancias extraordinarias de los bancos. Otro grupo habla de atraer inversión privada y subir la producción petrolera.



Hanns Soledispa, director de Exponential Research, cree que es poco lo que se gana con esta última estrategia, porque el precio del crudo no lo controla el Gobierno. Él plantea contratar un seguro petrolero.



Algunos candidatos esperan tener más recursos para cumplir sus promesas eliminando coimas y recuperando el dinero de la corrupción.



Para Muñoz, esta es una propuesta irreal. La reforma tributaria, aunque poco popular, es la vía más adecuada.



Con la reducción del déficit, el país podrá mermar el endeudamiento. Pero los candidatos enfocan su discurso en renegociar estos compromisos, pese a que la deuda más cara ya se renegoció en el 2020.

El reto es diseñar un escenario de políticas fiscales que permitan al país bajar su riesgo y acceder a financiamiento más cómodo, añade Soledispa.



Fausto Ortiz, exministro de Finanzas, explica que para mejorar la calidad del gasto se requiere más transparencia en contratación y un mejor control en los procesos de calificación de los proyectos.

‘Se deben renegociar las tarifas petroleras’

Fernando Reyes, vicepresidente del Colegio de Ingenieros Petroleros, cree que se debe continuar con el desarrollo de Ishpingo y con la perforación de pozos en Sacha. Reyes añade que se deben renegociar las tarifas que se cancela a las empresas privadas.



‘El país necesita atraer inversión’

Henry Troya, exministro de Minas, cree que se necesitan mecanismos para evitar la evasión tributaria en la minería, “que es de alrededor del 90%”. Se debe respetar los contratos vigentes, porque si no se abre las puertas a la minería ilegal. Y se debe atraer nuevas inversiones.



‘Hay que incrementar ingresos tributarios’

Fausto Ortiz, exministro de Finanzas, explica que los ingresos tributarios ya no alcanzan para cubrir los gastos permanentes del Gobierno, por lo que es urgente que se analice una reforma tributaria que permita cubrirlos . Acota que aún se pueden recortar gastos superfluos.



‘Concesiones deben tener buen análisis’

Leopoldo Ocampo, presidente de la Cámara de la Industria de la Construcción, cree que la concesión de activos es una buena alternativa. Plantea que se haga un buen análisis para que no solo se concesione los bienes más productivos, sino también los que requieren más inversión y riesgo.

Ofertas según listado en candidatos2021.cne.gob.ec/



Andrés Arauz: Subir impuestos para quienes tienen más ingresos e implementar salvaguardias. Ofrece un bono de USD 1 000.



Lucio Gutiérrez: Tendrá austeridad fiscal. Mantendrá la inversión en sectores estratégicos. Plantea reducir dos puntos de IVA.



Gerson Almeida: Reducirá subsidios, ofrece mejorar la calidad de inversión. Ampliará la base tributaria y mejorará la recaudación.



Isidro Romero: Reperfilará deuda, buscará financiamiento multilateral y bilateral. Reducirá el gasto, menos en salud y educación.



Xavier Hervas: Propone una Ley de Responsabilidad Fiscal y una reforma tributaria para cobrar más a los que más ingresos tienen.

Carlos Sagñay: Promete un presupuesto cero déficit. Dice que eliminará sobreprecios y propone cobrar más impuesto a bancos.



Pedro Freile: Incrementará la producción petrolera con cambios en procesos de contratación. Reestructurará la deuda.



César Montúfar: Auditará el gasto público. Hará una reducción de sueldos a la burocracia, venderá activos y eliminará entidades.



Yaku Pérez: Realizar una auditoría a la deuda externa. No pagará deuda externa “ilegítima”. Revertirá las concesiones mineras.



Gerson Almeida: Elaborará un plan de negociación y reducción de la deuda externa. Suspenderá las compras públicas innecesarias.



Gustavo Larrea: Impulsará la transparencia del uso de fondos públicos para que se conozca en qué se usan los recursos estatales.



Guillermo Lasso: Enfocará el gasto en los más vulnerables. Eliminará gastos improductivos y habla de reformas para aumentar ingresos.



Guillermo Celi: Deuda con China será renegociada. Propone bajar cuatro puntos del IVA. Venderá activos improductivos del Estado.



Juan F. Velasco: Diversificar la estructura productiva del país para contrarrestar el desempleo, diversificar y abrir nuevos mercados.



Paúl Carrasco: Entrar en moratoria de la deuda externa para regular los gastos. Implementar una política de crecimiento del PIB.



Ximena Peña: Revisar la monetización de activos del Estado. Mantener el ISD, simplificar los procesos de exportación.