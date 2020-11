Un nuevo aplicativo para registrar casos de covid-19 se prueba

Para facilitar el registro de información sobre SARS-CoV-2, el Ministerio de Salud Pública (MSP) implementa un nuevo aplicativo: ‘Covid-19 PCR’. Permite subir, de modo digital, la información de los casos sospechosos (personas que se someten a pruebas diagnósticas) y los resultados desde los laboratorios.

Los centros privados han recibido charlas sobre el proceso, pero aún no suben directamente los datos, según cuatro representantes entrevistados.



En estos meses de pandemia, este registro en los laboratorios se ha realizado manualmente. Primero, el médico evalúa al paciente y llena, esfero en mano, el formulario EPI. En él consta información que ha ido variando: edad, fecha de nacimiento y de atención, lugar de origen y de residencia, sexo, ocupación y nacionalidad. Además, se incluyó el día de inicio de síntomas, diagnóstico inicial, entre otros.



El siguiente paso ha sido escanear la hoja y enviarla al equipo de profesionales de la respectiva coordinación zonal o distrital del MSP. Allí se encargan de subir los datos del caso sospechoso al ViEpi, el Sistema de Vigilancia en Salud Pública, desarrollado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS).



Allí se almacena información de enfermedades transmisibles y de notificación obligatoria, como rabia, zika, rubéola, tosferina, entre otras.



Jeannete Zurita, de Zurita & Zurita Laboratorios, contó que “el sistema es muy antiguo y no abastece por la gran cantidad de cifras que se generan. En un esfuerzo conjunto se realizó una actualización, se contrataron digitadores que suben los datos a la antigua plataforma hasta que entre en vigencia la nueva, desde mayo”.



La doctora cuenta que encararon problemas por la falta de registro de pacientes, desde la Cartera. “Los laboratorios intentabámos subir los resultados al ViEpi, pero la persona no estaba registrada. Entonces debíamos esperar varios días, semanas o meses, dependiendo del número de las muestras procesadas, hasta que funcionarios de Salud digitasen la información”.



En el Instituto de Biomedicina de la Universidad Central, uno de los procesadores de pruebas del sector público, se depende del MSP para subir los datos. “Si no lo hacen a tiempo, no podemos reportar los resultados. El retraso está en ese registro, se demora unos ocho días”, dice Lucy Baldeón, directora del centro, que procesa 300 pruebas diarias.



Además, enfrentaron otros problemas porque hubo personas que se hicieron el test por su cuenta, sin pedido médico, o que se sometieron a dos o más exámenes.



Los primeros no pasaron por un chequeo previo e iban a los laboratorios sin la documentación médica. Por lo que no estaban registrados en ViEpi. Y en el segundo caso, los laboratoristas no tenían una opción para reportarlos.



“Tuvimos que implementar un espacio y más digitadores para que levanten estos formularios”, cuenta Teodoro Alarcón, representante de Alsalem Laboratorio. Allí se envía semanalmente la información en una matriz de Excel a la zonal; adjuntan los papeles escaneados.



En establecimientos como estos, Salud además ha dictado charlas sobre el funcionamiento de este sistema. “Recibimos capacitaciones y estamos en una etapa de prueba; esperamos utilizarlo lo antes posible”, mencionó Katiuska Jiménez, epidemióloga de Laboratorios Veris.



La Cartera también señaló que una de las innovaciones del nuevo aplicativo es que todo profesional de la salud, como médicos, laboratoristas y epidemiólogos, utilizará esta herramienta, en la cual se registran el caso sospechoso, la muestra y el resultado. Se implementa desde el primer día de este mes, se indicó.



Otra de sus ventajas es que la carga de datos es fácil y todos los actores del sector (red pública y privada) podrán interactuar. Asimismo, ingresarán de forma masiva y gestionarán el usuario y establecimiento (coordinación zonal y dirección distrital).



El cambio de esta plataforma, desarrollada por la Dirección Nacional de Tecnología de la Información y Comunicación del MSP, se dio en el marco del Acuerdo Ministerial 00078, del 27 de octubre. Ordena que los centros deben proceder con el cierre de casos registrados en la antigua herramienta ViEpi.



Esta no se eliminará, se usará para otras patologías transmisibles, tropicales, tóxicas ambientales, etc.