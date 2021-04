Niñas venezolanas desaparecidas en Quito fueron localizadas en Perú

El ministro de Gobierno Gabriel Martínez anunció que fueron localizadas las hermanas de 12 y 13 años que permanecían desaparecidas desde el pasado jueves 22 de abril de 2021. El hallazgo se hizo en la ciudad de Piura, en el norte del Perú, confirmó el Ministro.

"¡Buenas noticias! Sofía Antonela y Sara Lucía Oviedo Quintana, fueron localizadas con buen estado de salud esta mañana, en Piura, Perú", aseguró Martínez a través de su cuenta de Twitter.

Sofía Antonela y Sara Lucía Oviedo Quintana, fueron localizadas con buen estado de salud esta mañana, en Piura, Perú.

El trabajo coordinado entre @PoliciaEcuador y @PoliciaPeru permitió ubicarlas. Se coordina su retorno al Ecuador.

Noticia en desarrollo...



"El trabajo coordinado entre las policías de Ecuador y Perú permitió ubicarlas. Se coordina su retorno al Ecuador", agregó Martínez.



Las hermanas habían sido vistas por última vez en el norte de Quito el pasado jueves. Esta mañana, Joel Oviedo, padre de las niñas, dijo saber que ya fueron encontradas por los agentes policiales.

#AhoraVPItv | Joel Oviedo, padre de las hermanas Oviedo Quintana, confirma la aparición de las menores de edad, aseguró que se encuentran en Perú.



#AhoraVPItv | Joel Oviedo, padre de las hermanas Oviedo Quintana, confirma la aparición de las menores de edad, aseguró que se encuentran en Perú.



"Ya se encuentran en manos de las autoridades. No puedo decir un sitio específico porque no me autorizan. Estoy esperando nada más que me dejen ingresar para ir a buscar a mis hijas (...) Deseo hablar con ellas", aseguró el padre a la cadena venezolana VPItv.



Joel Oviedo indicó a este Diario que se encuentra en la frontera Ecuador-Perú. Está acompañado de nueve policías del Grupo de Operaciones Especiales (GOE).



El padre busca ingresar a ese país para reunirse con sus hijas. Actualmente ellas se encuentran con la Policía de ese país.



Oviedo contó que un hombre vio a las dos niñas en un bus y las reconoció por las fotos difundidas en redes sociales. En ese momento alertó a la Policía.

#ULTIMAHORA | Han sido rescatadas sanas y salvas las hermanas Sara y Sofía Oviedo en Castilla #Perú, Se encontraban junto a 2 mujeres q fueron detenidas.



La alerta se produjo luego q 1 ciudadano viera a las niñas en un autobus y las identificara por las fotos vistas en RRSS



Eduardo Febres Cordero, representante de la Asociación de Venezolanos en Ecuador, aseguró que las menores estaban junto a dos mujeres, quienes fueron detenidas durante un operativo.