Nemonte Nenquimo, líder waorani, está entre las 100 figuras más influyentes de 2020 por su lucha ambiental 

El pueblo Waorani celebra este martes 22 de septiembre del 2020 el reconocimiento de Nemonte Nenquimo, presidenta del Consejo de Coordinación de la Nacionalidad Waorani de Pastaza (Conconawep), como una de las 100 personas más influyentes del mundo. La lucha de la líder indígena por la defensa de la selva contra el extractivismo fue reconocido por la revista Time.

Nemonte, criada en la comunidad Nemonpare, cofundó, en el 2015, la Alianza Ceibo, una organización indígena sin fines de lucro, que busca como objetivo básico proteger los medios de vida de los indígenas. En el 2018, Nemonte y la organización Waorani que dirige conquistaron una histórica victoria legal en contra del Estado ecuatoriano, resguardando cerca de medio millón de acres de la selva tropical y sentó un precedente en los derechos indígenas para la región.



"El fallo histórico protege el hogar ancestral de los Waorani en Ecuador de la destrucción inmediata. Esto ha traído esperanza a las comunidades indígenas de todo el mundo, que se enfrentan a abrumadoras dificultades", señala la revista estadounidense, en su versión digital.



El nombre de Nenquimo fue anunciado por la revista Time a las 21:01 de este martes 22 de septiembre de 2020 con una introducción del actor y ambientalista Leonardo Di Caprio que señaló: "Nemonte vive su lucha y conversar con ella es presenciar una rara claridad de propósito. Recuerdo que una vez me dijo que no se rendiría. Que iba a seguir luchando. Que seguiría defendiendo el bosque que ama de las industrias y las petroleras que lo devorarían. Ella ha cumplido su palabra y continúa siendo una voz y defensora de su comunidad. La causa de Nemonte es nuestra causa. Ella inspira a aquellos con los que habla a que carguen con la roca más cercana y caminen a su lado mientras su movimiento continúa creciendo. Tengo la suerte de haberla conocido, y aún tengo más suerte de haber aprendido de ella".

La líder waorani de la Amazonía ecuatoriana, Nemonte Nenquimo, junto a las mujeres pikenani de su comunidad. Foto: Mitch Anderson /Amazon Frontlines.





En la actualidad, el trabajo de Nemonte y las organizaciones se concentra en un doble puntal: la amenaza del covid-19 y la crisis ecológica de la Amazonía. Los pobladores de esta región están conscientes de que el territorio es un elemento fundamental en el aislamiento de esta enfermedad.



En un comunicado, el pueblo Waorani recibió este reconocimiento como un triunfo colectivo. “El honor es para la lucha de todos los pueblos indígenas amazónicos en defensa de nuestros derechos, nuestros territorios y nuestro clima global”. Además afirman que su lucha sí se está escuchando en todo el mundo, y que “la civilización occidental está despertando y entendiendo la importancia de escuchar y respetar a los pueblos indígenas”.

Como cada año desde 1999 la revista estadounidense Time publica una edición especial dedicada a los 100 personajes más influyentes del mundo.

Los perfiles seleccionados en este 2020 se dividen en cinco categorías: pioneros, artistas, líderes, íconos y titanes.



Este año se destacan especialistas como Anthony Fauci, el mayor experto en enfermedades infecciosas en Estados Unidos. Se hizo un nombre en EE.UU. en la década de los ochenta, cuando impulsó la investigación contra el sida.



En la categoría de líderes la revista escogió al presidente de Estados Unidos, Donald Trump; al presidente de China, Xi Jinping; a la canciller de Alemania, Angela Merkel; al mandatario de Brasil, Jair Bolsonaro.



En la lista de personajes mundiales destaca la líder Waorani Nemonte Nenquimo. Para Ecuador, es la segunda vez que las iniciativas y el liderazgo de una mujer alcanzan un impacto global. La primera ocasión el galardón fue logrado por Cristina Jiménez (2018), en esta misma publicación, por el trabajo en favor de los inmigrantes.



La revista Time informó este martes que 54 de los 100 personajes de la lista son mujeres.

Aquí todo el comunicado del pueblo Waorani:



Nosotros y nosotras de la nacionalidad Waorani hacemos este comunicado para compartir nuestra alegría y orgullo con las noticias de que nuestra compañera de lucha, Nemonte Nenquimo, presidenta de nuestra organización Waorani de Pastaza, CONCONAWEP, ha sido seleccionada por la prestigiosa revista estadounidense TIME como una de las 100 personas más importantes del mundo en el año 2020.



Nuestra compañera está recibiendo este honor por su liderazgo en la defensa de nuestro Territorio contra la inmensa amenaza del extractivismo a nuestra selva, nuestros ríos y a nuestra forma de vida. En el año 2019, como pueblo Waorani obtuvimos una gran victoria, protegiendo más de 180,000 hectáreas de nuestro Territorio ancestral de las compañías petroleras. Con este triunfo, hicimos espetar nuestros derechos a la auto-gobernanza y la autodeterminación sobre nuestro Territorio y nuestra vida.



Nuestro grito desde la selva -“¡Monito Ome Goronte Enamai!” (¡Nuestro Territorio no se vende!) - se escuchó en todo el mundo, inspirando a nuestros hermanos y hermanas indígenas a solidarizarse con nuestra lucha, y también inspirando a la sociedad civil nacional y mundial. Nuestra victoria legal en defensa de la vida también sentó un precedente importante, afirmando que nosotros, los Pueblos Indígenas, sí tenemos el derecho a decidir lo que pasa en nuestro Territorio; y cuando decimos que “nuestro Territorio no se vende”, el gobierno y las compañías deben respetarnos.



Como Pueblos Indígenas en Ecuador y en toda la Amazonía, nosotros sabemos que los gobiernos de turno y las grandes empresas extractivas solo se interesan en la explotación de nuestros recursos, y, así, intentan a cada paso pisotear nuestros derechos. La #ResistenciaWaorani ha mostrado al gobierno ecuatoriano y a las industrias extractivas que a los Pueblos Indígenas no nos puedan dividir, no nos pueden seguir engañando.



Con la sabiduría de nuestros ancestros y nuestros mayores Pikenani y el coraje de nuestras mujeres y jóvenes estamos unidos en la lucha por la vida. No solo vamos a luchar con lanzas, también lo haremos con la organización, la unión entre pueblos, la autonomía y la buena gobernanza, la educación propia, la salud propia, las economías comunitarias. Y cuando vengan a amenazarnos, lucharemos con las buenas estrategias legales, que garantizan nuestros derechos; con las nuevas tecnologías, que permiten mapear y monitorear nuestro Territorio; y, de seguro, también con nuestros fuertes aliados en la sociedad civil nacional e internacional.



En toda la Amazonía, nuestros Territorios y culturas indígenas están bajo graves amenazas de los gobiernos de turno, las industrias extractivas y los invasores; por eso, recibimos esta noticia de la revista TIME 100 como un importante reconocimiento de que nuestra lucha sí se está escuchando en todo el mundo, y que la civilización occidental está despertando y entendiendo la importancia de escuchar y respetar a los Pueblos Indígenas. Nosotros estamos conectados con nuestros orígenes, con los espíritus de nuestros Territorios. Tenemos el coraje, el conocimiento y el valor para defender la madre tierra con nuestras vidas. Es hora de que los gobiernos y las compañías nos escuchen y nos respeten.



Por siglos, nuestro pueblo Waorani ha sido reconocido como pueblo guerrero y defensor de la selva. Desde los tiempos del incario, de los conquistadores españoles y de los caucheros, los clanes Waorani siempre caminaban vigilando y protegiendo el Territorio desde el Napo hasta el Curaray. Es por ellos que esta selva todavía está llena de vida, con agua limpia y aire puro, abundantes peces y animales, buena tierra para sembrar, árboles frutales y todo tipo de medicinas. Nosotros estamos orgullosos de poder disfrutar y criar a nuestras familias dentro de un Territorio grande y sano, que nos da vida a nosotros y a todo el mundo.



Fuimos “contactados” hace sólo 70 años por misioneros evangélicos americanos; desde entonces, nosotros hemos tenido que enfrentar las nuevas enfermedades, los brutales cambios culturales, la invasión de los petroleros, la contaminación de nuestros ríos, la tala ilegal, la pesca y la cacería ilegal y todo tipo de abusos. Nuestra historia de lucha ha sido también de mucho dolor y sufrimiento, pero, como Waorani, siempre estaremos en pie de lucha, alegres.



Ahora, nosotros, los Pueblos Indígenas, estamos mirando que si dejamos que el mundo occidental siga en su camino de extracción y consumismo, todos vamos a quedar sin territorio, sin agua, sin aire, sin alimento, sin salud, sin alegría, sin vida. Este es el futuro, este es el cambio climático del que siempre hablan. Entonces, como jóvenes líderes, con toda la fuerza y sabiduría de nuestros mayores Pikenani, vamos a ir construyendo nuestra autonomía en nuestros Territorios. Vamos a seguir protegiendo nuestra selva para que siempre haya peces en el río, animales en el monte, para que futuras generaciones sepan cómo curarse con las plantas medicinales, cómo hablar en idioma propio y también para que descubran cómo defenderse contra las amenazas que vienen desde afuera.



¡El reconocimiento de TIME 100 para nuestra compañera Nemonte Nenquimo y para todo nuestro pueblo es un gran honor que recibimos con humildad y un gran espíritu guerrero! Sabemos que en el mundo occidental todo se basa en el individualismo (por eso dan reconocimientos a individuos), pero para nosotros y nosotras no hay lucha, ni salud, ni alegría, ni futuro sin la familia, sin el pueblo y sin nuestra selva. Así que, conjuntamente con nuestra compañera Nemonte Nenquimo y nuestros consejos de gobierno de la NAWE, la AMWAE y la CONCONAWEP, dedicamos este reconocimiento a nuestros ancestros, que murieron defendiendo la vida; a nuestros ancianos (“Pikenani”), que motivaron la lucha en estos últimos tiempos y continúan guiándonos; a las mujeres luchadoras, que siempre están al frente; a los jóvenes, que deben aprender el camino de la defensa territorial; y a los bebés, que todavía están en hamaca, pero que pronto serán los herederos de esta selva.



También sentimos que este reconocimiento es para todos los Pueblos Indígenas amazónicos y para quienes están luchando contra el desprecio, el despojo, el racismo, la violencia, el extractivismo y el colonialismo en todo el mundo. Desde las entrañas de la selva ecuatoriana, les mandamos a todos ustedes nuestra solidaridad. La lucha es el camino, compañeros y compañeras. Waponi (Gracias)