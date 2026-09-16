Vuelos internacionales desde el aeropuerto de Cotopaxi no están autorizados, según la DGAC

Fecha de publicación: 16 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 16 de septiembre de 2026

La Dirección General de Aviación Civil (DGAC) descartó este 16 de septiembre de 2026 que existan vuelos internacionales autorizados desde el aeropuerto de Cotopaxi hacia Panamá y República Dominicana. La aclaración contradice el anuncio realizado por la prefecta de Cotopaxi, Lourdes Tibán, quien había señalado que esas operaciones comenzarían en los primeros días de octubre.

La autoridad aeronáutica precisó que no ha recibido ninguna solicitud formal ni ha autorizado operaciones para el 3 de octubre de 2026. También señaló que “no existe una aerolínea autorizada para cubrir esas rutas desde Latacunga en esa fecha ni en otra”.

DGAC aclara el anuncio sobre vuelos desde Latacunga

Tibán había anunciado la tarde del martes 15 de septiembre, en un evento público, que la terminal aérea tendría conexiones internacionales. “En los primeros días de octubre el aeropuerto de Latacunga tendrá sus primeros vuelos a Punta Cana, Panamá, Guayaquil, Lago Agrio y Esmeraldas”. Según la prefecta, una aerolínea estaba interesada en iniciar esas operaciones.

La funcionaria también afirmó que la DGAC le habría recomendado buscar una empresa interesada en volar desde la terminal para gestionar posteriormente la autorización correspondiente. Sin embargo, la entidad aclaró que los acercamientos con representantes de la industria aeronáutica no equivalen a una autorización.

La DGAC indicó que si bien trabaja en la reactivación del aeropuerto, aún no puede confirmar rutas, frecuencias ni fechas para el inicio de operaciones internacionales.

¿Qué pasa con el aeropuerto de Cotopaxi?

La situación mantiene abierta la discusión sobre la reactivación de la terminal de Cotopaxi, ubicada en Latacunga. El interés de autoridades y sectores productivos se relaciona con recuperar conexiones que faciliten el movimiento de pasajeros y la actividad económica de la Sierra centro.

Lourdes Tibán durante la rueda de prensa de este lunes

En la actualidad, los viajeros sí pueden trasladarse a Panamá y República Dominicana, pero desde el aeropuerto internacional Mariscal Sucre de Quito, ubicado en Tababela.

Las rutas internacionales también generan alertas migratorias

La expectativa por los vuelos hacia Centroamérica y el Caribe tiene además un componente de seguridad. Estas rutas han sido identificadas como utilizadas por traficantes de migrantes para facilitar viajes irregulares hacia Estados Unidos.

Los países involucrados han coordinado acciones contra este delito con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc). A finales de agosto, la Dirección General de Migración de República Dominicana informó que denunció a 270 personas por presunto tráfico ilícito de migrantes y falsificación y uso de documentos falsos.

Por ahora, la DGAC asegura que mantiene el proceso de acercamiento con el sector aeronáutico, pero sin autorización para las rutas internacionales anunciadas desde Latacunga.

Más información relacionada con los aeropuertos

Preguntas frecuentes sobre los vuelos internacionales en el aeropuerto de Cotopaxi

❓ ¿La DGAC autorizó vuelos internacionales desde el aeropuerto de Cotopaxi? No. La DGAC informó el 16 de septiembre de 2026 que no ha autorizado vuelos internacionales desde el aeropuerto de Cotopaxi. La entidad señaló que tampoco recibió una solicitud formal para operar el 3 de octubre de 2026 ni existe una aerolínea autorizada para cubrir esas rutas en esa fecha o posteriormente. ❓ ¿Qué vuelos internacionales se habían anunciado desde Latacunga? La prefecta Lourdes Tibán anunció vuelos desde Latacunga hacia Panamá y Punta Cana, además de conexiones nacionales con Guayaquil, Lago Agrio y Esmeraldas. Según la funcionaria, las operaciones comenzarían en los primeros días de octubre, pero la DGAC aclaró que ese anuncio no corresponde a una autorización oficial. ❓¿Qué dice la DGAC sobre la reactivación del aeropuerto de Cotopaxi? La DGAC indicó que trabaja en la reactivación del aeropuerto, pero todavía no ha confirmado rutas, frecuencias ni fechas de inicio de operaciones internacionales.

La entidad ha mantenido reuniones con representantes de la industria aeronáutica. Sin embargo, precisó que esos acercamientos no constituyen una autorización. ❓¿Qué implica esto para los pasajeros de Latacunga? Por ahora, los pasajeros no cuentan con vuelos internacionales autorizados hacia Panamá o Punta Cana desde el aeropuerto de Cotopaxi.

La terminal está ubicada en Latacunga y las autoridades de Cotopaxi buscan reactivarla. Las operaciones anunciadas para octubre todavía no tienen autorización de la DGAC. ❓¿Por qué generan atención las posibles rutas internacionales desde Cotopaxi? Las rutas hacia Centroamérica y el Caribe también son observadas por su posible utilización en redes de tráfico ilícito de migrantes.

En lo que va del año, países afectados coordinan acciones con la Unodc. Además, República Dominicana informó a finales de agosto sobre 270 personas denunciadas por tráfico ilícito de migrantes y falsificación y uso de documentos falsos.

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