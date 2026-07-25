UAFE suspende procesos sancionadores por hasta 60 días para actualizar su normativa en Ecuador

La Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) decidió suspender temporalmente los plazos y términos de los Procedimientos Administrativos Sancionadores (PAS) en curso o que deban iniciarse. Esta medida busca adecuar su normativa secundaria al nuevo marco legal vigente y fortalecer las garantías del debido proceso. La resolución, identificada como Nro. UAFE-DG-2026-0010, fue firmada el 24 de julio de 2026 por la directora general de la entidad, Ana Paula Patiño Chacón.

Detalles de la suspensión

La suspensión tendrá una vigencia máxima de 60 días, contados desde el siguiente día hábil a la firma de la resolución. Sin embargo, podrá finalizar antes si entra en vigor la normativa secundaria correspondiente. Una vez concluido ese período, el cómputo de los plazos se reanudará automáticamente al siguiente día hábil.

La resolución aclara que esta decisión responde a la necesidad de actualizar los procedimientos internos para alinearlos con la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Combate del Delito de Lavado de Activos y de la Financiación de Otros Delitos, así como con su reglamento general. Según informes técnicos y jurídicos elaborados por distintas direcciones de la institución, iniciar o continuar nuevos PAS sin una normativa secundaria actualizada podría generar riesgos para la seguridad jurídica y el debido proceso.

Recomendaciones internas

Entre los documentos considerados se encuentran informes de varias direcciones, incluyendo:

Dirección de Prevención y Supervisión

Dirección de Capacitación y Asistencia Técnica

Dirección de Análisis de Operaciones

Dirección de Asesoría Jurídica

Estas direcciones recomendaron suspender temporalmente estos procedimientos mientras se adecuen los manuales, competencias y reglamentos institucionales.

Nuevas incorporaciones y medidas continuas

Como publicó EL COMERCIO el 13 de abril de 2026, la UAFE amplió recientemente el catálogo de sujetos obligados para incluir a las casas de pronósticos deportivos dentro del sistema nacional de prevención del lavado de activos. Esta estrategia busca fortalecer los mecanismos de control sobre sectores considerados de mayor riesgo. Esta resolución forma parte del proceso de implementación del nuevo marco legal que ahora también motiva la actualización de la normativa sancionadora.

A pesar de la suspensión, la resolución aclara que esta aplica únicamente a las etapas procesales de los PAS y no limita las demás competencias legales de la UAFE. La entidad continuará ejecutando actividades como control, requerimientos de información, supervisiones in situ y extra situ, así como el procesamiento de reportes obligatorios que presentan los sujetos obligados mediante el Sistema para la Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Sislaft). Además, no se suspenden la elaboración y remisión de Reportes de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII) hacia la Fiscalía General del Estado.

Nueva normativa secundaria en desarrollo

La resolución también establece que la Dirección de Asesoría Jurídica debe elaborar la normativa secundaria institucional y los instrumentos regulatorios necesarios para adecuar el régimen sancionador al nuevo marco legal. Estos documentos deberán garantizar la separación entre las funciones instructoras y resolutoras, conforme a las disposiciones del Código Orgánico Administrativo y a las garantías constitucionales del debido proceso.

A su vez, la Dirección de Comunicación Social deberá difundir el contenido de la resolución entre los sujetos obligados. La Dirección Administrativa remitirá el documento al Registro Oficial para su publicación. La resolución entró en vigencia desde su suscripción, sin perjuicio de su publicación oficial.

Preguntas frecuentes sobre la suspensión de procedimientos sancionadores de la UAFE:

❓ ¿Qué decidió la UAFE sobre los procedimientos administrativos sancionadores? Suspendió temporalmente los plazos y términos de los Procedimientos Administrativos Sancionadores (PAS).

La medida fue adoptada mediante la Resolución Nro. UAFE-DG-2026-0010, firmada el 24 de julio de 2026. Su objetivo es actualizar la normativa secundaria de la institución para alinearla con el nuevo marco legal y fortalecer las garantías del debido proceso. ❓ ¿Cuánto tiempo durará la suspensión de los procedimientos? Hasta un máximo de 60 días.

La suspensión se contará desde el siguiente día hábil a la firma de la resolución y podrá terminar antes si entra en vigor la nueva normativa secundaria. Una vez concluido ese período, los plazos se reanudarán automáticamente. ❓ ¿Por qué la UAFE suspendió estos procedimientos? Para adaptar sus procesos al nuevo marco legal y evitar riesgos para la seguridad jurídica.

La entidad explicó que continuar o iniciar nuevos procedimientos sancionadores sin una normativa secundaria actualizada podría afectar el debido proceso. La decisión se basa en informes técnicos y jurídicos elaborados por varias direcciones de la institución. ❓ ¿La suspensión significa que la UAFE dejará de realizar controles? No, las demás funciones de la entidad continúan con normalidad.

La resolución aclara que solo se suspenden las etapas procesales de los PAS. La UAFE seguirá realizando supervisiones, requerimientos de información, procesamiento de reportes obligatorios y la elaboración de Reportes de Operaciones Inusuales e Injustificadas (ROII) para la Fiscalía General del Estado. ❓ ¿Qué cambios implementará la UAFE durante este período? Desarrollará una nueva normativa secundaria para el régimen sancionador.

Contexto:

La Dirección de Asesoría Jurídica deberá elaborar los reglamentos e instrumentos necesarios para adecuar los procedimientos al nuevo marco legal. Entre los cambios previstos está garantizar la separación entre las funciones instructoras y resolutoras, conforme al Código Orgánico Administrativo y a las garantías constitucionales del debido proceso.

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