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La caída de la plataforma tecnológica de Microsoft, la suspensión masiva de los vuelos en los aeropuertos y la interrupción de los servicios digitales del Chase Bank, ambos en Estados Unidos, crearon una crisis de ciberseguridad en el mundo.
Estos hechos ocurrieron en menos de una semana: Microsoft se cayó el jueves 12 de noviembre de 2026, los aeropuertos colapsaron el viernes y el Chase Bank tuvo problemas el lunes 16. En todos los casos se descartó un ciberataque, sin embargo, sí generaron problemas a los usuarios por no acceder a los servicios.
Carlos Cedeño, docente de Telemática de la Facultad de Ingeniería en Electricidad y Computación de la Espol, explica que lo primero que hay que entender es que cuando existen estas caídas masivas de proveedores se afectan muchísimos sistemas.
Por ejemplo, con la caída del Chase, uno de los principales bancos de Estados Unidos, se podría haber pensado que solo las personas de ese banco iban a tener problemas, pero no es así. Detrás existen otras operaciones interbancarias que fueron afectadas, así como otros bancos.
Entonces, frente a estos casos, lo primero que se tiene que hacer es tener una alerta máxima ante las posibles consecuencias que podrían venir con ciberatacantes, y en especial del ataque que se llama phishing.
Y segundo, según Cedeño, las empresas deben tener más responsabilidad con sus clientes y activar canales de comunicación de respaldo, como la televisión o la radio. Así, el usuario podrá saber que el banco no le enviará un correo para reactivar su cuenta con un clic. Ese plan de contingencia y ciberseguridad evitará que los usuarios caigan en estas acciones maliciosas de atacantes.
El phishing, según el académico, es un ataque en el que los delincuentes se hacen pasar por organizaciones o entidades oficiales. Tras la falla de Microsoft, se reportó que algunas personas sí recibieron correos con avisos de cuentas comprometidas o a punto de desactivarse. Todos traían un enlace para “verificar” la cuenta.
Muchos entraron y sí cayeron en esos falsos links. Esto sucede porque la gente entra en pánico debido a la coyuntura que vive el mundo.
“El phishing es un problema de todos los días”, dice Cedeño. Pero la coincidencia de varias caídas en pocos días genera estrés. “Las personas están preocupadas, están estresadas y son más vulnerables a caer en estos ataques”. No revisan el remitente ni la redacción del correo. Con la urgencia de responder rápido, entregaron sus credenciales y contraseñas.
Paulina Vizcaíno, directora de la Escuela de Computación de la Universidad Internacional del Ecuador (UIDE), coincide. “Los ciberdelincuentes conocen muy bien el comportamiento humano mediante la psicología”. Una persona estresada, preocupada o ansiosa por cumplir una tarea, explica, no tiene “todos los sentidos agudizados para tomar la mejor decisión”. Quiere resolver pronto el problema y olvida lo que sabe de ciberseguridad.
Cedeño descarta las teorías conspirativas. “No es que estemos ante un complot internacional”. Para él, la situación muestra “el costo de vivir en un mundo hiperconectado”.
Tres eventos en menos de una semana son, según el docente, una advertencia global: la infraestructura aún es frágil. El dinero, las comunicaciones, el transporte y los negocios dependen de un puñado de sistemas centralizados.
En Ecuador, los usuarios sintieron sobre todo la falla de Microsoft. Aun así, según Cedeño, en toda la sociedad existe la sensación de que “algo está pasando”. Y eso estresa.
Vizcaíno recuerda que los servicios tecnológicos dependen de un hardware. Ninguno es 100% efectivo. Una actualización o un data center sin capacidad para atender todas las peticiones de los usuarios bastan para provocar una caída.
Muchas personas creen que lo que está en la nube nunca se cae. “Eso no es real”, afirma. La experta comenta que en tecnología todo está asociado a un hardware y este puede tener algún tema de afectación. “Nos puede pasar en la casa, en tu computador y ante ello, tienes que encontrar una solución”.
Entonces, ahí nace un concepto que en tecnología se llama continuidad del negocio. Vizcaíno comenta que toda empresa con servicios tecnológicos necesita un plan de contingencia, incluso con software local. Plantea un caso extremo: un data center en Quito y una erupción del Cotopaxi. Si el centro de datos se destruye, la organización debe volver a levantar sus servicios. Lo mismo aplica tras un ciberataque.
Eso exige respaldos de los servidores y un data center de backup. Por ello, la experta sugiere identificar los procesos fundamentales de cada organización. Si falla el sistema A, debe existir un sistema B. También pide una cultura interna: que los empleados sepan si, durante una caída, la institución usa cuentas de correo alternas.
Estas son las recomendaciones de los dos expertos:
Antes de la Ley Orgánica de Protección de Datos en Ecuador, circularon muchas bases de datos con información de usuarios, cuenta Cedeño. Es un problema de todos los países. Esas bases, con correos y teléfonos, ya están en la ‘deep web’.
“Cualquiera de nosotros puede ser víctima de estos ataques, porque esas bases ya viven en las manos de los atacantes”, advierte.
Muchas personas creen que no les va a pasar. Pero los atacantes comercian en la deep web el correo, el nombre, la dirección, el número de cédula y otros datos. Con esa información vuelven a apuntar a los mismos usuarios. Cedeño lo describe como una bola de nieve que se retroalimenta. No hay que ser confiados.
Vizcaíno detalla otros riesgos. Los delincuentes pueden tomar los contactos de la víctima, llamarles y pedirles cosas. O apoderarse de la computadora tras un solo clic y exigir dinero. “Páguenme esto para poder devolver el control”..
El docente de la Escuela Superior Politécnica del Litoral (Espol) recuerda las campañas de alfabetización de hace 15 o 20 años para personas que nunca aprendieron a leer ni escribir. Esas mismas campañas podrían hacerse para la alfabetización digital de los adultos mayores. La Espol -según el experto- tiene un programa para ellos.
Abuelos, tíos y otros adultos mayores enfrentan trámites que hoy exigen una plataforma web. Muchos nunca aprendieron qué es un virus, qué es el phishing o cómo detectar una URL falsa. “Para nosotros, que estamos en eso el día a día, es muy obvio”, dice Cedeño. Las campañas de empresas, universidades y organismos estatales pueden mejorar esa educación, según el docente.
Para Vizcaíno, la seguridad de la información debe ser transversal: desde el usuario que revisa redes sociales hasta el empleado de una organización. “No podemos, por pensar que ya lo resolvimos, dejar un hueco de seguridad”.
En menos de una semana fallaron tres servicios: la plataforma de Microsoft, el jueves 12 de noviembre; los vuelos en los aeropuertos, al día siguiente; y los servicios digitales de Chase Bank, el lunes 16. Ninguno de los tres casos respondió a un ciberataque. Las tres fallas dejaron a los usuarios sin acceso a los servicios y abrieron una crisis de ciberseguridad mundial. Carlos Cedeño, docente de Telemática de la Espol, explica que la caída de un gran proveedor afecta a muchos sistemas a la vez. La falla de Chase, por ejemplo, también golpeó operaciones interbancarias y a otros bancos. Para Cedeño, los tres eventos son una advertencia global: el dinero, las comunicaciones, el transporte y los negocios dependen de un puñado de sistemas centralizados. En Ecuador, los usuarios sintieron sobre todo la falla de Microsoft.
El estrés y el pánico vuelven a las personas más vulnerables. Con la urgencia de resolver el problema, no revisan el remitente ni la redacción del correo y entregan sus credenciales y contraseñas. En el phishing, los delincuentes se hacen pasar por organizaciones o entidades oficiales. Tras la falla de Microsoft, algunos usuarios recibieron correos con avisos de cuentas comprometidas o a punto de desactivarse. Cada mensaje traía un enlace para “verificar” la cuenta, y muchas personas cayeron. “El phishing es un problema de todos los días”, dice Cedeño. Paulina Vizcaíno, directora de la Escuela de Computación de la UIDE, explica que los ciberdelincuentes conocen el comportamiento humano. Según ella, una persona estresada no tiene “todos los sentidos agudizados para tomar la mejor decisión”.
Hay que revisar el remitente, escribir uno mismo la dirección del sitio oficial en lugar de hacer clic en los enlaces e ignorar los correos que piden actualizar claves. También hay que mantener la calma y buscar información en los canales oficiales. Cedeño pide un “triple check” de la URL antes de ingresar datos. Vizcaíno advierte que una sola letra puede engañar, porque una N se confunde fácilmente con una R. La ortografía ya no sirve como señal, ya que con la inteligencia artificial los correos falsos lucen casi iguales a los originales. Los expertos recomiendan atender las alertas de spam del cliente de correo y seguir las cuentas oficiales de los proveedores, porque en redes sociales circulan noticias falsas. Tampoco conviene descargar archivos ni entrar a páginas alarmistas, que pueden contener virus, gusanos o troyanos. Aplicaciones como Truecaller avisan cuando llegan llamadas o mensajes de números sospechosos.
Las empresas deben activar canales de comunicación de respaldo, como la televisión o la radio, y contar con un plan de continuidad del negocio, con respaldos de los servidores y un data center de backup. Según Cedeño, los canales alternos le permiten al usuario saber que su banco no le enviará un correo para reactivar su cuenta con un clic. Vizcaíno recuerda que ningún servicio tecnológico es 100% efectivo, ni siquiera la nube, porque todo depende de un hardware. Una actualización o un data center sin capacidad suficiente basta para provocar una caída. La experta plantea un caso extremo: una erupción del Cotopaxi que destruya un data center en Quito. Por eso recomienda identificar los procesos fundamentales de cada organización y tener un sistema B por si falla el sistema A. También pide que los empleados sepan qué cuentas de correo alternas usa la institución durante una caída.
Antes de la Ley Orgánica de Protección de Datos circularon bases de datos con correos y teléfonos de los usuarios. Hoy esas bases están en la deep web, en manos de los atacantes. Según Cedeño, los atacantes comercian en la deep web el correo, el nombre, la dirección, el número de cédula y otros datos de las personas. Con esa información vuelven a apuntar a los mismos usuarios, en una bola de nieve que se retroalimenta. Vizcaíno detalla otros riesgos: los delincuentes pueden llamar a los contactos de la víctima para pedirles cosas, o tomar el control de una computadora con un solo clic y exigir dinero para devolverlo. Los expertos plantean campañas de alfabetización digital para adultos mayores, que hoy hacen trámites en plataformas web. La Espol tiene un programa para ellos.