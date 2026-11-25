Fecha de publicación: 25 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de noviembre de 2026

La caída de la plataforma tecnológica de Microsoft, la suspensión masiva de los vuelos en los aeropuertos y la interrupción de los servicios digitales del Chase Bank, ambos en Estados Unidos, crearon una crisis de ciberseguridad en el mundo.

Estos hechos ocurrieron en menos de una semana: Microsoft se cayó el jueves 12 de noviembre de 2026, los aeropuertos colapsaron el viernes y el Chase Bank tuvo problemas el lunes 16. En todos los casos se descartó un ciberataque, sin embargo, sí generaron problemas a los usuarios por no acceder a los servicios.

Cómo afectan las caídas tecnológicas a la ciberseguridad

Carlos Cedeño, docente de Telemática de la Facultad de Ingeniería en Electricidad y Computación de la Espol, explica que lo primero que hay que entender es que cuando existen estas caídas masivas de proveedores se afectan muchísimos sistemas.

Por ejemplo, con la caída del Chase, uno de los principales bancos de Estados Unidos, se podría haber pensado que solo las personas de ese banco iban a tener problemas, pero no es así. Detrás existen otras operaciones interbancarias que fueron afectadas, así como otros bancos.

Entonces, frente a estos casos, lo primero que se tiene que hacer es tener una alerta máxima ante las posibles consecuencias que podrían venir con ciberatacantes, y en especial del ataque que se llama phishing.

Y segundo, según Cedeño, las empresas deben tener más responsabilidad con sus clientes y activar canales de comunicación de respaldo, como la televisión o la radio. Así, el usuario podrá saber que el banco no le enviará un correo para reactivar su cuenta con un clic. Ese plan de contingencia y ciberseguridad evitará que los usuarios caigan en estas acciones maliciosas de atacantes.

El phishing, según el académico, es un ataque en el que los delincuentes se hacen pasar por organizaciones o entidades oficiales. Tras la falla de Microsoft, se reportó que algunas personas sí recibieron correos con avisos de cuentas comprometidas o a punto de desactivarse. Todos traían un enlace para “verificar” la cuenta.

Muchos entraron y sí cayeron en esos falsos links. Esto sucede porque la gente entra en pánico debido a la coyuntura que vive el mundo.

“El phishing es un problema de todos los días”, dice Cedeño. Pero la coincidencia de varias caídas en pocos días genera estrés. “Las personas están preocupadas, están estresadas y son más vulnerables a caer en estos ataques”. No revisan el remitente ni la redacción del correo. Con la urgencia de responder rápido, entregaron sus credenciales y contraseñas.

Paulina Vizcaíno, directora de la Escuela de Computación de la Universidad Internacional del Ecuador (UIDE), coincide. “Los ciberdelincuentes conocen muy bien el comportamiento humano mediante la psicología”. Una persona estresada, preocupada o ansiosa por cumplir una tarea, explica, no tiene “todos los sentidos agudizados para tomar la mejor decisión”. Quiere resolver pronto el problema y olvida lo que sabe de ciberseguridad.

Cedeño descarta las teorías conspirativas. “No es que estemos ante un complot internacional”. Para él, la situación muestra “el costo de vivir en un mundo hiperconectado”.

Tres eventos en menos de una semana son, según el docente, una advertencia global: la infraestructura aún es frágil. El dinero, las comunicaciones, el transporte y los negocios dependen de un puñado de sistemas centralizados.

En Ecuador, los usuarios sintieron sobre todo la falla de Microsoft. Aun así, según Cedeño, en toda la sociedad existe la sensación de que “algo está pasando”. Y eso estresa.

Por qué fallan los servicios tecnológicos y se compromete la ciberseguridad

Vizcaíno recuerda que los servicios tecnológicos dependen de un hardware. Ninguno es 100% efectivo. Una actualización o un data center sin capacidad para atender todas las peticiones de los usuarios bastan para provocar una caída.

Muchas personas creen que lo que está en la nube nunca se cae. “Eso no es real”, afirma. La experta comenta que en tecnología todo está asociado a un hardware y este puede tener algún tema de afectación. “Nos puede pasar en la casa, en tu computador y ante ello, tienes que encontrar una solución”.

Entonces, ahí nace un concepto que en tecnología se llama continuidad del negocio. Vizcaíno comenta que toda empresa con servicios tecnológicos necesita un plan de contingencia, incluso con software local. Plantea un caso extremo: un data center en Quito y una erupción del Cotopaxi. Si el centro de datos se destruye, la organización debe volver a levantar sus servicios. Lo mismo aplica tras un ciberataque.

Eso exige respaldos de los servidores y un data center de backup. Por ello, la experta sugiere identificar los procesos fundamentales de cada organización. Si falla el sistema A, debe existir un sistema B. También pide una cultura interna: que los empleados sepan si, durante una caída, la institución usa cuentas de correo alternas.

Consejos para evitar el phishing durante una caída tecnológica

Estas son las recomendaciones de los dos expertos:

Revise el remitente. Cedeño sugiere comprobar quién envía el correo antes de abrir cualquier enlace. No ignore las alertas del correo. El propio cliente de correo avisa en la parte superior cuando un mensaje podría ser spam o sospechoso. Muchos usuarios omiten esa advertencia, dice Cedeño. Escriba usted mismo la dirección web. Vizcaíno recomienda no hacer clic en los enlaces y digitar la URL del sitio oficial. Cedeño pide un “triple check” de la dirección antes de ingresar datos. Una letra puede engañar: la experta advierte que resulta fácil confundir una N con una R. No confíe en la ortografía como señal. Cedeño aconseja revisar si el correo está bien escrito. Vizcaíno añade un matiz: con la inteligencia artificial, el phishing aumentó y los correos falsos lucen casi iguales a los originales. Consulte los canales oficiales. Si un banco atraviesa una caída y llega un correo suyo para actualizar claves, Vizcaíno aconseja ignorarlo. Las entidades terminan por emitir comunicados oficiales, recuerda Cedeño. Desconfíe de lo que circula en redes sociales. Vizcaíno sugiere seguir las cuentas oficiales de los proveedores y hacer un doble check para confirmar si el servicio está caído o si se trata de un ataque. En redes también circulan fake news. No descargue archivos ni entre a páginas alarmistas. Cedeño menciona el clásico mensaje del cheque de 200 millones de dólares del “rey de África”. Ese PDF, en realidad, es un archivo malicioso que infecta la computadora o el celular. Lo mismo ocurre con sitios que venden conspiraciones sobre el “nuevo orden mundial”: pueden contener virus, gusanos o troyanos. Use aplicaciones que identifiquen llamadas. Truecaller, por ejemplo, avisa cuando llegan llamadas o mensajes de números sospechosos, explica Cedeño. Mantenga la calma. Ambos expertos coinciden: primero, calma; después, informarse por medios oficiales.

Bases de datos filtradas en la ‘deep web’ exponen a los usuarios

Antes de la Ley Orgánica de Protección de Datos en Ecuador, circularon muchas bases de datos con información de usuarios, cuenta Cedeño. Es un problema de todos los países. Esas bases, con correos y teléfonos, ya están en la ‘deep web’.

“Cualquiera de nosotros puede ser víctima de estos ataques, porque esas bases ya viven en las manos de los atacantes”, advierte.

Muchas personas creen que no les va a pasar. Pero los atacantes comercian en la deep web el correo, el nombre, la dirección, el número de cédula y otros datos. Con esa información vuelven a apuntar a los mismos usuarios. Cedeño lo describe como una bola de nieve que se retroalimenta. No hay que ser confiados.

Vizcaíno detalla otros riesgos. Los delincuentes pueden tomar los contactos de la víctima, llamarles y pedirles cosas. O apoderarse de la computadora tras un solo clic y exigir dinero. “Páguenme esto para poder devolver el control”..

Alfabetización digital para adultos mayores y que tengan una mejor ciberseguridad

El docente de la Escuela Superior Politécnica del Litoral (Espol) recuerda las campañas de alfabetización de hace 15 o 20 años para personas que nunca aprendieron a leer ni escribir. Esas mismas campañas podrían hacerse para la alfabetización digital de los adultos mayores. La Espol -según el experto- tiene un programa para ellos.

Abuelos, tíos y otros adultos mayores enfrentan trámites que hoy exigen una plataforma web. Muchos nunca aprendieron qué es un virus, qué es el phishing o cómo detectar una URL falsa. “Para nosotros, que estamos en eso el día a día, es muy obvio”, dice Cedeño. Las campañas de empresas, universidades y organismos estatales pueden mejorar esa educación, según el docente.

Para Vizcaíno, la seguridad de la información debe ser transversal: desde el usuario que revisa redes sociales hasta el empleado de una organización. “No podemos, por pensar que ya lo resolvimos, dejar un hueco de seguridad”.

La ciberseguridad

Preguntas sobre la ciberseguridad y la caída de plataformas tecnológicas