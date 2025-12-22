El Servicio de Rentas Internas (SRI) anunció la suspensión temporal de los servicios y trámites relacionados con los impuestos vehiculares debido a procesos de configuración y actualización del sistema de recaudación correspondiente al período fiscal 2026.

Más noticias

Suspensión de trámites vehiculares en el SRI

La medida regirá desde el jueves 1 de enero hasta el miércoles 7 de enero de 2026. Durante esos días, los contribuyentes no podrán realizar trámites ni pagos vinculados a estos impuestos.

Canales se reactivan el 8 de enero

El SRI informó que todos los servicios se reanudarán el jueves 8 de enero de 2026 en la totalidad de sus canales de atención. Esto incluye la atención presencial, los servicios electrónicos y las transacciones a través de las instituciones financieras habilitadas.

La suspensión aplicará de forma general y sin excepciones durante el período señalado.

Impuestos y tasas afectadas

La medida incluye el Impuesto Anual a la Propiedad de Vehículos Motorizados y el pago del 1 % por la compra de vehículos usados. También se suspenderá la recaudación de las tasas correspondientes a la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) y al Servicio Público para Pago de Accidentes de Tránsito (SPPAT), que se cobran en virtud de convenios interinstitucionales.

Trámites disponibles hasta el 31 de diciembre

Hasta el 31 de diciembre de 2025, los contribuyentes podrán realizar trámites vehiculares de forma presencial en los Centros de Atención del SRI a escala nacional. Además, podrán ingresar solicitudes físicas por ventanilla de Secretaría o realizar trámites electrónicos mediante la opción “Trámites y notificaciones” del portal SRI en Línea, en www.sri.gob.ec.

Entre los trámites habilitados constan la creación de subcategorías vehiculares, reversos de contratos, actualizaciones de características del vehículo, exoneraciones y otros procesos administrativos relacionados.

Te recomendamos