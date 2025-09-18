El Servicio de Rentas Internas (SRI) reforzó sus acciones de control tributario desde junio de 2025. En apenas tres meses, la institución recaudó 172 millones de dólares en efectivo, informó la institución este 18 de septiembre de 2025.

Más noticias

Según datos oficiales, 494 000 contribuyentes regularizaron su situación tributaria entre junio y agosto de 2025. Este nivel de respuesta se atribuye a los controles disuasivos impulsados por la Administración Tributaria, agregó la institución.

Principales ejes de los controles del SRI y la recaudación

El SRI centró sus esfuerzos en áreas sensibles al incumplimiento fiscal. Entre los principales controles destacan:

Pago del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD).

Enajenación de acciones.

Retenciones no pagadas.

Cruces de información financiera para detectar inconsistencias en los ingresos declarados.

Estas acciones han sido posibles gracias al uso de herramientas tecnológicas que automatizan el cruce de información y permiten identificar irregularidades con mayor rapidez, detalló el SRI.

Tecnología para combatir la evasión

Damián Larco, director general del SRI, explicó que las estrategias de control han estado respaldadas por el uso de herramientas tecnológicas avanzadas que incluyen cruces automáticos de información. Esta modernización ha permitido detectar irregularidades en las declaraciones de impuestos de manera más ágil y precisa, dijo.

Larco también señaló que los controles serán permanentes y cada vez más rigurosos. No se trata de acciones aisladas, sino de una política sostenida para garantizar la equidad y transparencia en el cumplimiento tributario, agregó.

Segunda fase de controles más estricta para mejorar la recaudación

El SRI prepara ahora una segunda fase de control. A diferencia de la etapa inicial, que promovía la corrección voluntaria, la nueva fase contempla medidas ejecutivas. Estas incluyen la determinación de impuestos adeudados y la aplicación de sanciones y recargos a los contribuyentes que persistan en el incumplimiento.

“Esta nueva etapa marca un giro más estricto en la política de control, enfocándonos en aquellos contribuyentes que, pese a las advertencias, mantienen inconsistencias o han incurrido en evasión”, enfatizó.

#BoletínSRI



SRI recauda USD 172 millones como resultado de los procesos de control.



Revisa más información: https://t.co/yMRd3755ie#ElNuevoEcuador pic.twitter.com/kMP8TAzNSP — SRI Ecuador (@SRIoficialEc) September 18, 2025

Política tributaria firme y sostenida

Con estas acciones, el SRI busca consolidar una cultura de cumplimiento fiscal en el país. La estrategia combina incentivos para la regularización voluntaria con sanciones directas para los casos de evasión.

El organismo anticipa que los resultados de esta segunda fase serán aún más contundentes y contribuirán a fortalecer la recaudación tributaria del Estado.

Información externa: SRI

Te recomendamos