Desde este septiembre de 2025, los contribuyentes que actualicen o inscriban su Registro Único de Contribuyentes (RUC) deberán verificar si califican como sujetos obligados ante la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE). Esta verificación será un paso obligatorio dentro del proceso tributario y forma parte de las acciones para prevenir el lavado de activos en Ecuador.

Nuevos pasos frente al combate de lavado de activos en Ecuador

En caso de ser considerados sujetos obligados, los contribuyentes tendrán un plazo de 30 días hábiles para obtener su código de registro ante la UAFE.

El Servicio de Rentas Internas (SRI) advirtió que el incumplimiento de este requisito provocará la suspensión del RUC, lo que impedirá realizar actividades económicas formales.

Esta medida aplica a sectores considerados de mayor riesgo en el manejo de recursos. En esa línea están, por ejemplo, el Sistema Nacional Financiero, Bolsa y casas de valores, negociadores de joyas, metales y piedras preciosas, notarías, seguros, transporte de dinero, organizaciones políticas, entre otros.

Sectores clave en el proceso

Además, sectores como inmobiliarias, comercializadoras de vehículos, constructoras, fondos de inversión, empresas de transferencia de dinero, blindaje de vehículos, factoring y clubes de fútbol también deberán cumplir con las normativas establecidas en la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Combate del Lavado de Activos.

De acuerdo con la información oficial, el hecho de no haber sido notificados por el SRI no exime a los contribuyentes de las obligaciones legales.

La UAFE y el SRI insisten en que el cumplimiento de estos procesos fortalece los mecanismos de control, permite detectar flujos financieros sospechosos y protege la economía lícita del país.

De acuerdo con las entidades, las acciones buscan cerrar espacios a las operaciones ilícitas y consolidar un entorno transparente para el sistema financiero y tributario del Ecuador.

