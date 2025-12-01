El dinamismo comercial definió la última semana de noviembre de 2025, según el Servicio de Rentas Internas (SRI). La decisión del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, de adelantar el pago del décimo tercer sueldo marcaron directamente el comportamiento del mercado y ventas, detalló la entidad este 1 de diciembre de 2025.
La liquidez entregada de forma anticipada fortaleció el consumo en los días previos al Black Friday. Entre el 24 y el 28 de noviembre de 2025, las ventas totales crecieron 15,1% frente al mismo periodo de 2024. Los comprobantes electrónicos muestran que el monto total llegó a 5 552,4 millones de dólares, frente a los 4 823,9 millones dólares registrados en 2024.
Black Friday cerró con 1 384 millones de dólares en ventas
El impulso se consolidó el viernes 28 de noviembre, día del Black Friday. Ese día, las ventas alcanzaron 1 384,1 millones de dólares, un aumento del 20,9% frente al mismo evento de 2024.
El crecimiento de las ventas durante la última semana de noviembre refleja no solo la efectividad de las medidas gubernamentales, sino también el dinamismo económico del país, agregó el SRI, en el comunicado.
Efecto multiplicador en sectores productivos
La anticipación del décimo tercer sueldo ha sido un motor clave en la reactivación de la economía que otorgó un mayor poder adquisitivo entre los consumidores. El presidente Daniel Noboa adelantó el pago del beneficio para el sector público, que depende de la Función Ejecutiva.
Además, 150 empresas privadas se sumaron a esta decisión de adelantar el pago del décimo tercer sueldo. Esto que contribuyó significativamente a estos resultados, extendiendo el impacto positivo de la medida a una mayor parte de la población.
Información externa: SRI
