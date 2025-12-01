El Cyber Monday se activó en Ecuador este lunes 1 de diciembre con una nueva edición que se extenderá hasta el 7 de diciembre. La Cámara de Comercio de Guayaquil (CCG) lidera la organización del evento, que reúne a más de 20 marcas y plataformas de comercio electrónico con descuentos exclusivos en línea.

La CCG resaltó que esta semana representa una de las jornadas de ofertas más esperadas del año, con rebajas que llegan hasta el 70% en productos seleccionados.

Las promociones abarcan categorías de alto interés para los consumidores. En tecnología, hay descuentos en smartphones, laptops, tablets y televisores. El segmento de moda también destaca con rebajas en ropa, zapatos y accesorios.

Para el hogar, las tiendas ofrecen precios reducidos en electrodomésticos, muebles y artículos de decoración. A esto se suma el sector turístico con paquetes de viajes.

Tiendas locales e internacionales se suman al Cyber Monday 2025 de Ecuador

En esta edición, participan cerca de 20 tiendas nacionales, entre ellas cadenas de electrodomésticos, aerolíneas y una operadora de telefonía móvil. Todas las ofertas se encuentran únicamente en formato digital, y la lista oficial se puede consultar en cybermonday.ec.

Además, los compradores pueden aprovechar las promociones de portales extranjeros que también realizan campañas globales por el Cyber Monday.

Un impulso para el comercio electrónico ecuatoriano

El Cyber Monday surgió en Estados Unidos tras el Black Friday, que se celebra el último viernes de noviembre de cada año, pero su alcance hoy es global.

En Ecuador el evento se ha convertido en un motor del consumo digital en el país. La CCG recordó que la primera edición, realizada en 2012, registró alrededor de 13 000 visitas y generó una facturación estimada de 300 millones de dólares. Entre 2020 y 2024, el comercio electrónico creció un 117%, lo que evidencia el interés creciente por las compras en línea.

El Cyber Monday 2024 generó ingresos de 1 000 millones de dólares, un 30% más que en 2023, según el SRI. La expectativa para este 2025 es mucho más alta.

