El Servicio de Rentas Internas (SRI) anunció la detección de un esquema de fraude fiscal en sociedades ecuatorianas.

Según la Administración Tributaria, al menos 1 600 empresas declararon ingresos mínimos en el período fiscal 2024, mientras que su facturación electrónica evidenció montos mucho mayores.

Esta discrepancia representa una omisión de ingresos por aproximadamente 200 millones de dólares.

El SRI detectó declaraciones falsas

Las verificaciones realizadas por el SRI revelaron que estas sociedades reportaron ingresos de entre 0 y 5 000 dólares, aunque en la práctica registraron transacciones entre 100 000 y 12 millones de dólares.

Esta estrategia busca aparentar formalidad contable, pero en realidad se trata de una simulación tributaria para reducir indebidamente las obligaciones fiscales.

El organismo advirtió que estas prácticas afectan la recaudación y vulneran la equidad del sistema tributario en Ecuador.

Los sistemas de control y detección de fraude

Damián Larco, director general del SRI, explicó que la institución cuenta con herramientas tecnológicas y cruces automáticos de información tributaria.

Estos sistemas comparan lo declarado en el Impuesto a la Renta y el IVA con lo facturado electrónicamente, lo que permite detectar irregularidades en tiempo real.

Así, los intentos de evasión fiscal mediante subdeclaración de ingresos quedaron en evidencia y son sujetos a notificación oficial, dijo Larco.

Las notificaciones y sanciones del SRI

Las sociedades involucradas ya fueron notificadas para que rectifiquen sus declaraciones y liquiden el impuesto real correspondiente.

De no hacerlo, el SRI iniciará procesos de fiscalización tributaria, que incluyen el pago del valor omitido, los intereses respectivos y un recargo del 20%.

Además, el organismo aclaró que el Impuesto a la Renta 2024 no podrá acogerse a remisión tributaria, reforzando la obligatoriedad del cumplimiento fiscal.

Transparencia y compromiso institucional

El SRI exhorta a todos los contribuyentes a declarar con veracidad y transparencia. “El combate al fraude es una prioridad para el SRI”, enfatizó Larco, quien reiteró el compromiso de la entidad de fortalecer el control tributario. Con estas acciones, el SRI busca garantizar un Ecuador con mayor justicia fiscal, donde los aportes se realicen en proporción a la capacidad económica real de cada sociedad.

