El sector azucarero de Ecuador garantiza el abastecimiento en el mercado nacional

Fecha de publicación: 4 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 4 de octubre de 2026

Las lluvias registradas en la Costa ecuatoriana obligaron a los tres ingenios azucareros de esta región a suspender anticipadamente la zafra 2026.

Pese al impacto climático sobre los cultivos de caña de azúcar, el sector asegura que actualmente existe suficiente producto para atender la demanda nacional.

Laura Zurita, presidenta ejecutiva de la Federación Nacional de Azucareros del Ecuador (Fenazúcar ), señaló -mediante redes sociales- que el objetivo de los ingenios es garantizar el normal abastecimiento de azúcar para el comercio, la industria y los hogares.

Por ello, aseguró que no existen razones para generar alarma, acaparamiento o especulación en el mercado ecuatoriano.

En la Costa, la temporada de julio a diciembre son tradicionalmente los meses de zafra, porque la caña solo puede ser cosechada con los suelos secos. Sin embargo este año, las lluvias han anegado los terrenos y han obligado a los ingenios a suspender la zafra 2026. El objetivo de la Federación Nacional de Azucareros del Ecuador es garantizar el normal abastecimiento de azúcar para el mercado y la industria ecuatoriana. Los ingenios azucareros van a invertir todo su esfuerzo y recursos para lograrlo. Hoy, el abastecimiento está garantizado y la cooperación público-privada nos permitirá adoptar lo mecanismos que respondan de manera oportuna a las necesidades del país. — FENAZÚCAR (@fenazucar_ec) October 4, 2026

Lluvias afectan la zafra de caña de azúcar

La zafra en la Costa ecuatoriana se desarrolla tradicionalmente entre julio y diciembre, cuando los suelos permanecen secos y permiten el ingreso de maquinaria pesada. Sin embargo, las precipitaciones inusuales han anegado y saturado los terrenos destinados al cultivo de caña.

Continuar con las operaciones bajo estas condiciones podría comprometer la seguridad de los trabajadores y provocar daños en las cepas de caña destinadas a futuras cosechas. Por esta razón, los ingenios decidieron finalizar anticipadamente sus actividades de cosecha durante 2026.

Sector prepara medidas para garantizar azúcar

Ante este escenario, Fenezúcar, que representa a cinco de los principales ingenios del Ecuador, planteó un plan para enfrentar los efectos del fenómeno climático.

La estrategia busca proteger la producción nacional y garantizar el abastecimiento hasta la próxima zafra, prevista para julio de 2027, dependiendo de las condiciones climáticas.

Entre las alternativas analizadas mediante la cooperación público-privada consta la autorización para que los ingenios puedan importar azúcar desde terceros países, en caso de ser necesario. La medida permitiría cubrir eventuales requerimientos internos sin generar riesgos de escasez, acaparamiento o especulación.

Ingenios monitorean los efectos del clima

La industria azucarera ecuatoriana también ejecutó mantenimiento de cultivos y suelos, limpieza de canales y monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas. Según Fenezúcar, estas acciones forman parte de la preparación del sector frente a eventos climáticos que puedan afectar la producción de caña de azúcar.

Zurita destacó que los ingenios mantendrán el diálogo con las autoridades agropecuarias para responder oportunamente a las necesidades del país. El sector insistió en que el mercado nacional de azúcar permanece abastecido y pidió a los consumidores evitar compras motivadas por rumores sobre una eventual escasez.

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