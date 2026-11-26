Fecha de publicación: 26 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 26 de noviembre de 2026

Los trabajadores que reciben el salario básico unificado, entre ellos los artesanos calificados y las empleadas domésticas son quienes accederán al incremento general dispuesto para 2027, según explicó la abogada experta en Derecho Laboral, Vanessa Velásquez. En cambio, otros grupos dependen de tablas sectoriales o de escalas salariales propias que todavía deben actualizarse mediante los procesos que corresponden al Ministerio del Trabajo.

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La diferencia es clave porque el aumento del salario básico unificado a 500 dólares desde el 1 de enero de 2027 no significa que todos los trabajadores del país recibirán automáticamente 18 dólares adicionales. De acuerdo con los expertos consultados, el impacto dependerá del tipo de remuneración que tenga cada persona y de la normativa que regula su actividad laboral.

Se esperan tablas sectoriales, tras nuevo salario

El presidente Daniel Noboa firmó el Decreto Ejecutivo 538, mediante el cual el salario básico unificado pasará de 482 a 500 dólares a partir de enero de 2027.

Según Velásquez, el alza aplica para los trabajadores en general, pero “habrá que ver si ese incremento se va a producir en la tabla sectorial. Se conocerá cuando el Ministerio de Trabajo emita el acuerdo en el que dispone el aumento”, explicó.

El economista Ricardo Cañarte, docente de la Universidad Internacional del Ecuador (UIDE), indicó que la firma del decreto es apenas el inicio de un proceso institucional. Añadió que corresponde al Ministerio del Trabajo poner el decreto en conocimiento del Consejo Nacional de Trabajo y Salarios, expedir el acuerdo ministerial respectivo y establecer las nuevas tablas salariales sectoriales para cada rama productiva.

Una vez que ese proceso concluya y el instrumento sea publicado en el Registro Oficial, las empresas deberán actualizar nóminas, aportaciones al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y beneficios laborales.

¿Qué pasa con quienes ganan más de 500 dólares?

El analista económico Francisco Salas aclaró que el incremento del salario básico unificado no implica que todas las remuneraciones del mercado suban en la misma proporción.

Puso como ejemplo a una persona que actualmente recibe 800 dólares mensuales. En ese caso, si su remuneración no es modificada por su empleador o por una normativa específica, continuará ganando esos 800 dólares y seguirá aportando el 9,45 % sobre ese valor.

Salas también recordó que los 500 dólares corresponden a una remuneración bruta. Por lo tanto, el trabajador no recibirá íntegramente esa cantidad debido a los descuentos establecidos por ley, calculados sobre la nueva base salarial.

Desde la perspectiva empresarial, agregó, el incremento tampoco representa únicamente 18 dólares. Según sus cálculos, el costo laboral integral por trabajador aumentará aproximadamente en 25,44 dólares mensuales.

Otro efecto se verá entre quienes están afiliados voluntariamente al IESS y aportan sobre el sueldo básico. Para este grupo, la contribución mensual deberá incrementarse hasta 88 dólares.

Sector público reclama sus propias escalas salariales

La discusión sobre quién recibe directamente el incremento y quién depende de otras tablas también alcanzó al sector público.

La Confederación Nacional de Servidores Públicos del Ecuador (Conasep) reclamó este 26 de noviembre de 2026 que sus remuneraciones no han sido actualizadas y pidió revisar las escalas salariales de los funcionarios amparados por la Ley Orgánica del Servicio Público (Losep).

Según el gremio, los servidores públicos acumulan 15 años con una escala de 22 grados congelada. La organización sostiene que el encarecimiento de la canasta familiar y la inflación acumulada han deteriorado su poder adquisitivo.

Por esa razón, la Conasep solicitó la instalación de una mesa de diálogo nacional junto con los ministerios de Trabajo y de Economía y Finanzas para analizar una actualización de las tablas salariales del sector público.

El debate se produce mientras otros gremios, como la Unión Nacional de Educadores (UNE) y la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres (Ceosl), también han expresado observaciones tanto sobre el monto del incremento como sobre la ausencia de una discusión más amplia respecto de las condiciones laborales.

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