El riesgo país de Ecuador cerró en 706 puntos el 17 de septiembre de 2025, aumentando 34 unidades respecto al inicio de la semana, cuando se situaba en 672, según el Banco Central del Ecuador (BCE). El leve repunte coincide con la eliminación del subsidio al diésel que se aplica desde el 13 de septiembre pasado.

Riesgo país y la eliminación del subsidio al diésel

El indicador había mostrado una tendencia a la baja desde junio de 2025, cuando superaba los 900 puntos, hasta ubicarse en 672 el 15 de septiembre, el más bajo en los últimos cinco años. El martes se llegó a 711 puntos y este miércoles bajo 5 unidades hasta llegar a 706.

El incremento de 34 puntos después de cuatro días del alza del diésel, decretado por Daniel Noboa, refleja preocupación en los mercados internacionales por la reacción del pueblo ante la medida, según Oswaldo Landázuri, analista económico.

Además, advirtió que el incremento del riesgo país es un reflejo de que en el ámbito fiscal la eliminación del subsidio es insuficiente, pues el déficit previsto para 2025 alcanzará los 5 600 millones de dólares. También señaló que la capacidad del Gobierno para aplicar nuevos recortes o reformas está cada vez más restringida, al igual que la aceptación política del presidente Noboa ha disminuido.

Protestas sociales en respuesta al alza de precios de los combustibles

La memoria histórica de Ecuador, marcada por fuertes movilizaciones sociales en respuesta a ajustes de combustibles, incrementa la percepción de riesgo. Esto ocurrió en 2019 y 2022, en los Gobiernos que precedieron al de Daniel Noboa. Los expresidentes Lenín Moreno y Guillermo Lasso se vieron obligados a dar marcha atrás en su decisión de eliminar los subsidios ante las presión social.

Hasta ahora, la decisión de Noboa ha generado protestas aisladas en varias zonas del país, sin mayor repercusión.

La reducción de subsidios es vista como una medida necesaria, sin embargo, la posibilidad de protestas introduce incertidumbre política en el corto plazo. Según el Gobierno, la medida permitirá un ahorro para el Estado de 1 100 millones de dólares anuales, los mismos que serán redistribuidos a las personas que más lo necesitan.

¿Qué es el riesgo país y para qué sirve?

El riesgo país es un indicador financiero que mide la probabilidad de que un Estado incumpla sus obligaciones de deuda externa. Sirve para que inversionistas y acreedores evalúen el nivel de riesgo al prestar dinero o invertir en un país. A mayor número de riesgo, mayor será la tasa de interés que exige el mercado para compensar la posible morosidad.

