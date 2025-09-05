El riesgo país de Ecuador cerró el jueves 4 de septiembre de 2025 en 733 puntos, una reducción de 16 puntos respecto al miércoles anterior, cuando alcanzó 749. El Banco Central del Ecuador (BCE) confirmó la variación, que coincide con la visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, a Quito.

Más noticias

Riesgo país de Ecuador y la visita Marco Rubio

Desde el 12 de agosto, el indicador se ha mantenido en la franja baja de los 700 puntos. El nivel más alto del año ocurrió el 10 de abril, antes de las elecciones presidenciales, con 1 908 puntos. El puntaje actual es el más bajo desde febrero de 2022.

Visita de Marco Rubio a Ecuador

Rubio llegó a Ecuador la noche del 3 de septiembre y se reunió al día siguiente con el presidente Daniel Noboa en el Palacio de Carondelet. La cita incluyó la presencia de la canciller Gabriela Sommerfeld y otros miembros del Gabinete.

Uno de los principales puntos tratados en la reunión fue el fortalecimiento de la cooperación en inteligencia y seguridad. Estados Unidos ofreció apoyo en capacitación para el Centro Nacional de Inteligencia y la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).

La llegada del secretario de Estado se da en un momento en que Washington refuerza su estrategia militar en el Caribe y el Pacífico contra redes del narcotráfico. Ecuador tiene un papel estratégico en esta política, ya que entre 2019 y 2023 fue el segundo país con mayor decomiso de cocaína, según la ONU.

El descenso del riesgo país ocurre en paralelo a la gira internacional del presidente Noboa por Brasil, Uruguay, Argentina y Japón, donde busca atraer inversiones y ampliar relaciones comerciales.

Opinión de los analistas

Oswaldo Landázuri, analista económico, señaló que la reducción del riesgo país de Ecuador responde principalmente a factores políticos y de percepción de los mercados, más que a cambios estructurales de la economía.

Además, explicó que el riesgo país refleja sobre todo la confianza de los tenedores de deuda y que esto no necesariamente atrae inversión extranjera productiva.

Añadió que Ecuador aún carece de condiciones estructurales para emitir deuda de manera soberana y acercarse a niveles de países como Perú o Chile, que no llegan a 200 puntos.

¿Qué es el riesgo país?

El riesgo país mide la probabilidad de que un Estado cumpla sus obligaciones de deuda externa. A mayor puntaje, mayor es la tasa de interés que exige el mercado. La reciente reducción implica que Ecuador, aunque aún riesgoso, proyecta mayor confianza hacia los inversionistas internacionales.

Enlace externo: BCE

Te recomendamos