Ecuador alcanzó el 31 de agosto de 2025 su nivel más bajo de riesgo país en lo que va del año, con 756 puntos, manteniéndose allí durante tres días consecutivos, según el Banco Central del Ecuador (BCE).

Riesgo país de Ecuador 2025 sorprende

Este descenso del indicador coincide con la gira internacional del presidente Daniel Noboa por Brasil, Uruguay, Argentina y Japón, donde busca ampliar el comercio bilateral y atraer inversiones al país.

Desde el 12 de agosto de este año se ha mantenido en la base de los 700 puntos, mientras que a inicios de junio se ubicaba en 1 082 puntos.

La tendencia descendente comenzó en abril, tras la victoria de Daniel Noboa en la segunda vuelta electoral. El nivel más alto del año se alcanzó justamente el 10 de abril, con 1 908 puntos, antes de las elecciones.

¿Qué significa el descenso del riesgo país?

Abel DeFina, analista económico, explicó que la reciente disminución del riesgo país no refleja necesariamente una mejora en la economía ecuatoriana.

“El riesgo país depende de dos factores: la salud económica del país y la capacidad del Estado para cumplir con sus compromisos de deuda externa. La reducción que observamos, de aproximadamente 165 puntos desde junio, refleja principalmente que el gobierno está cumpliendo rigurosamente con sus obligaciones y destinando recursos de la economía interna al pago de la deuda”, indicó.

El especialista añadió que esta situación genera confianza entre los acreedores internacionales, quienes perciben que el Estado continuará cumpliendo sus compromisos. Sin embargo, aclaró que “el riesgo país no alcanzará los niveles de Perú, Colombia o Chile, que no superan los 300 puntos, mientras el país no experimente un crecimiento económico sostenido”.

“El crecimiento actual (proyectado para este 2025), alrededor del 2,8%, es insuficiente. Para acercarse a los niveles de riesgo de los países vecinos, Ecuador necesitaría una economía dinámica con inversión significativa, tanto extranjera como interna, y un crecimiento cercano al 5%. La estrategia del gobierno actual se centra en atraer inversión extranjera, pero no logra dinamizar la inversión interna”, concluyó.

¿Qué es el riesgo país y para qué sirve?

El riesgo país es un indicador financiero que mide la probabilidad de que un Estado incumpla sus obligaciones de deuda externa. Sirve para que inversionistas y acreedores evalúen el nivel de riesgo al prestar dinero o invertir en un país. A mayor riesgo, mayor será la tasa de interés que exige el mercado para compensar la posible morosidad.

Próximos encuentros internacionales

En el marco de la agenda internacional, se prevé que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se reúna con el presidente Noboa el jueves 4 de septiembre de 2025, en un encuentro enfocado en cooperación económica y relaciones bilaterales.

