Regreso a clases en Ecuador pone a prueba el bolsillo por útiles, uniformes y colegios

El regreso a clases del régimen Sierra-Amazonía 2026-2027 vuelve a poner el presupuesto familiar en primer plano. La compra de útiles, uniformes y otros implementos se suma, en el caso de los colegios particulares, al pago de pensiones y otros servicios vinculados con la educación de los estudiantes.

Adriana T., madre de dos estudiantes que asisten a un colegio particular en el valle de Los Chillos, destina 250 dólares mensuales a la pensión educativa de sus hijos. Antes del inicio del nuevo ciclo, su familia ya gastó aproximadamente 350 dólares entre útiles y uniformes. Gladys Y., en cambio, tiene a su hijo en una institución fiscal y no paga una pensión mensual, aunque también debe destinar recursos al retorno a las aulas.

Clases, útiles, uniformes y colegios marcan el presupuesto de educación

El caso de Adriana muestra que el gasto de una familia con hijos en educación particular no termina con la lista escolar. Los 350 dólares que destinó a útiles y uniformes constituyen parte del desembolso inicial, pero durante el año se mantiene el pago de la pensión.

Si los 250 dólares corresponden al pago mensual conjunto por sus dos hijos, la familia desembolsaría alrededor de 2 500 dólares durante 10 meses de pensiones. Al sumar los 350 dólares ya gastados en útiles y uniformes, el monto llegaría a 2 850 dólares durante el ciclo, sin contar transporte, alimentación, actividades extracurriculares, reposición de materiales u otros gastos.

Jeaneth Torres, docente de Business School de la Universidad Internacional del Ecuador (UIDE), explica que calcular cuánto cuesta el regreso a clases requiere mirar más allá del desembolso realizado antes de septiembre.

“No se trata únicamente de comprar una lista de útiles”, señala Torres. La especialista sostiene que el presupuesto también debe incorporar uniformes, zapatos, mochilas, textos o plataformas digitales y, posteriormente, los gastos que se mantienen durante los 10 meses del período escolar, entre ellos transporte, alimentación y, cuando corresponda, la pensión.

En términos referenciales, si los estudiantes de Adriana utilizaran transporte escolar, este servicio podría añadir entre 60 y 100 dólares mensuales por alumno, dependiendo de la distancia, ruta y proveedor. La alimentación fuera de casa también puede convertirse en un gasto recurrente. Un presupuesto referencial de entre 2 y 4 dólares por jornada representaría entre 40 y 80 dólares mensuales por estudiante durante aproximadamente 20 días de clases.

Estos valores son únicamente escenarios de referencia y no corresponden a gastos declarados por Adriana.

Hasta 482 dólares para útiles, uniformes y otros rubros en particulares

Para 2026 existe otra cifra que entra en el cálculo de los hogares. El salario básico unificado es de 482 dólares y ese valor también sirve como referencia para la décima cuarta remuneración.

Torres explica que este ingreso puede convertirse en una herramienta para cubrir parte de los desembolsos asociados al inicio del año escolar, especialmente en Sierra y Amazonía, donde el pago de la décima cuarta remuneración coincide con las semanas previas al regreso a clases.

Además, para el año lectivo 2026-2027, el Ministerio de Educación estableció que en instituciones particulares y fiscomisionales el costo total de uniformes, útiles escolares, textos y plataformas digitales no puede superar el equivalente a la décima cuarta remuneración.

El límite no incluye la pensión mensual dentro de ese paquete. La normativa establece mecanismos específicos para la fijación de matrículas y pensiones en instituciones particulares y fiscomisionales. También dispone que las familias tienen libertad para adquirir uniformes, textos y útiles en los establecimientos que prefieran, sin que la institución educativa pueda direccionar la compra hacia un proveedor determinado.

Un hogar también debe cubrir la canasta básica

El regreso a clases no ocurre de manera aislada dentro de las cuentas familiares. Torres señala que este desembolso debe analizarse junto con los gastos que los hogares mantienen cada mes.

La docente de Business School de la UIDE toma como referencia la canasta familiar básica. Según los datos citados por Torres, esta se ubicó alrededor de 824 dólares en junio de 2026.

“Los hogares ya tienen una carga importante para cubrir sus necesidades mensuales y el regreso a clases representa un gasto adicional que puede afectar considerablemente el presupuesto de las familias”, explica.

Por eso, la especialista plantea que el primer paso debe ser elaborar un presupuesto individual por cada hijo. La cuenta debería separar los desembolsos iniciales —como útiles, uniformes, mochila o zapatos, de aquellos que permanecerán durante el año lectivo, como alimentación, transporte y pensiones.

En un colegio fiscal desaparece la pensión, pero no todos los gastos

La situación cambia para Gladys Y., cuyo hijo estudia en una institución fiscal. Al no tener una pensión mensual como la de un colegio particular, su presupuesto se concentra principalmente en los implementos que necesita adquirir y en los gastos cotidianos relacionados con la asistencia a clases.

Un ejercicio referencial permite dimensionar esos costos. Una lista básica de útiles puede ubicarse entre 30 y 60 dólares, dependiendo de la edad del estudiante, la cantidad de materiales y las marcas escogidas.

A ese monto se pueden sumar entre 55 y 95 dólares por uniformes, según las prendas requeridas, su calidad y el lugar de compra.

Así, para un hogar como el de Gladys, un escenario referencial de 50 dólares en útiles y 70 dólares en uniformes dejaría un desembolso inicial cercano a 120 dólares por estudiante. Si fuera necesario comprar una mochila nueva por aproximadamente 25 dólares y calzado por unos 35 dólares, el presupuesto podría alcanzar unos 180 dólares antes del inicio de clases.

Estos montos son referenciales y no corresponden a gastos declarados por Gladys.

La principal diferencia frente al colegio particular aparece después de ese desembolso. Mientras Adriana mantiene el pago mensual de la pensión de sus dos hijos, una familia con un estudiante en el sistema fiscal no enfrenta ese rubro. Transporte, alimentación y reposición de materiales, sin embargo, pueden mantenerse durante todo el año lectivo.

Reutilizar también forma parte del presupuesto escolar

Torres recomienda que las familias distingan entre aquello que necesariamente deben comprar y los artículos que pueden utilizar durante más de un año.

“No necesariamente hay que cambiar toda la mochila cada año, la calculadora, los uniformes”, explica.

Revisar el estado de los materiales antes de realizar las compras puede reducir la cuenta inicial. La recomendación también incluye comparar precios entre establecimientos y evaluar si conviene concentrar las compras o recurrir a diferentes proveedores.

La normativa del Ministerio de Educación facilita esa comparación en instituciones particulares y fiscomisionales, pues establece que los padres pueden adquirir útiles, textos y uniformes en el establecimiento de su elección.

Ahorrar 40 dólares al mes permitiría reunir 480 al año

La planificación también puede comenzar mucho antes de que llegue agosto. Torres plantea un ejercicio: reservar aproximadamente 40 dólares mensuales durante 12 meses permitiría acumular 480 dólares para enfrentar los gastos del siguiente regreso a clases.

Ese ahorro prácticamente equivale a un salario básico de 2026 y permitiría distribuir durante todo el año un desembolso que, de otra manera, se concentra en pocas semanas.

La especialista también recomienda cautela con las tarjetas de crédito. Diferir los gastos escolares puede aliviar el pago inmediato, pero también trasladarlo hacia los siguientes meses, cuando las familias continúan cubriendo alimentación, transporte, servicios básicos y, en determinados casos, las pensiones escolares.

“El regreso a clases es un gasto totalmente previsible”, sostiene Torres. Por ello, considera que debería incorporarse en la planificación familiar anual para evitar que comprometa otras necesidades del hogar o genere sobreendeudamiento.

El regreso a clases será escalonado desde septiembre

El gasto ocurre a pocas semanas del retorno a las aulas. El año lectivo 2026-2027 comenzará de forma escalonada desde el 1 de septiembre en las instituciones fiscales de Sierra y Amazonía, de acuerdo con el cronograma del Ministerio de Educación.

Según publicó EL COMERCIO el 26 de julio de 2026, el ingreso será progresivo según los niveles educativos y estará precedido por el proceso de matrículas ordinarias, previsto entre el 12 y el 18 de agosto. Las matrículas extraordinarias se extenderán desde el 4 de septiembre de 2026 hasta el 28 de enero de 2027.

Con el inicio del ciclo escolar previsto desde septiembre, los hogares de Sierra y Amazonía atraviesan las semanas en las que se concentran las compras. La cuenta final dependerá del tipo de institución, el número de hijos, los artículos que puedan reutilizarse y los gastos mensuales que acompañarán a cada estudiante durante el año lectivo.

Preguntas frecuentes sobre el costo del regreso a clases en Ecuador:

❓ ¿Cuánto pueden gastar las familias en el regreso a clases? Depende del tipo de institución, número de hijos y materiales necesarios.

En colegios particulares, el presupuesto incluye útiles, uniformes y otros implementos, además de matrículas y pensiones. En el caso presentado, una familia con dos estudiantes gastó aproximadamente 350 dólares antes del inicio de clases y paga 250 dólares mensuales en pensiones. ❓ ¿Cuál es el límite para útiles y uniformes en colegios particulares? Hasta 482 dólares para el año lectivo 2026-2027.

El Ministerio de Educación estableció que el costo total de uniformes, útiles escolares, textos y plataformas digitales en instituciones particulares y fiscomisionales no puede superar el equivalente a la décima cuarta remuneración, que en 2026 corresponde a 482 dólares. ❓ ¿Cuánto puede costar el regreso a clases en una institución fiscal? Un escenario referencial puede ubicarse alrededor de 120 a 180 dólares por estudiante.

Una lista básica de útiles puede costar entre 30 y 60 dólares y los uniformes entre 55 y 95 dólares. Si también se requiere mochila y calzado, el desembolso inicial puede acercarse a 180 dólares. Estos valores son únicamente referenciales. ❓ ¿Qué gastos continúan durante todo el año lectivo? Principalmente alimentación, transporte y reposición de materiales, además de pensiones cuando corresponda.

Jeaneth Torres, docente de Business School de la UIDE, recomienda no calcular únicamente la compra inicial. En una institución particular, las pensiones pueden representar uno de los principales gastos recurrentes durante los 10 meses del ciclo escolar. ❓ ¿Cómo pueden las familias prepararse para el próximo regreso a clases? Ahorrando con anticipación y reutilizando materiales que todavía estén en buen estado.

Torres plantea que ahorrar 40 dólares mensuales durante 12 meses permitiría reunir 480 dólares. También recomienda revisar mochilas, calculadoras, uniformes y otros implementos antes de reemplazarlos, comparar precios y evitar un endeudamiento excesivo con tarjetas de crédito.

Te recomendamos