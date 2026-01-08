El precio de los huevos influye en la inflación de diciembre 2025 en Ecuador

Fecha de publicación: 22 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 22 de octubre de 2026

La inflación anual en Ecuador cerró 2025 con una aceleración frente al año previo, aunque diciembre registró una leve caída mensual de precios, impulsada por alimentos como los huevos de gallina, según el reporte del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), de este 8 de enero del 2026.

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La inflación mensual de diciembre de 2025 fue de -0,14% frente a noviembre. En contraste, la inflación anual alcanzó 1,91%, un nivel superior al 0,53% registrado en diciembre de 2024 y al 1,05% observado en noviembre de 2025.

Alimentos empujaron la inflación en diciembre de 2025 en Ecuador

La división de Alimentos y bebidas no alcohólicas fue la que más incidió en la inflación mensual negativa, con una contribución de -0,1255%. Este grupo está compuesto por 115 productos y tiene un peso del 22,45% en el resultado de la inflación.

Dentro de esta división, los huevos de gallina destacaron como el producto de mayor incidencia negativa. Su precio cayó 9,48% en diciembre. Este descenso convirtió al huevo en el principal factor de alivio para el gasto de los hogares en alimentos.

En los mercados de Quito, se puede encontrar una cubeta de huevos de 30 unidades a 2 dólares, meses anteriores costaban más de 3 dólares.

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Otros productos que bajaron de precio

Otros productos que también registraron bajas fueron el limón (-21,57%), el café soluble (-10,84%), el atún en conserva (-4,87%) y el pollo entero (-1,72%).

Recreación, cultura y bienes del hogar

La división de Recreación y cultura aportó una incidencia mensual de -0,0261%. La reducción más fuerte se registró en las entradas a estadios deportivos, con una caída de 20,78% en sus precios.

En Muebles, artículos para el hogar y conservación ordinaria del hogar, la incidencia fue de -0,0122%. Productos como detergente para ropa, refrigeradoras y colchones presentaron descensos de precios durante el mes, según el INEC.

Inflación controlada, pero al alza anual

Aunque diciembre cerró con una inflación mensual negativa, la inflación anual mostró una tendencia ascendente frente a 2024. El comportamiento de alimentos clave, como los huevos de gallina, fue determinante para contener el aumento de precios al cierre del año.

Canasta básica y capacidad de compra

Asimismo. en diciembre, el costo de la Canasta Familiar Básica (CFB) se ubicó en 819,01 dólares. El ingreso familiar mensual de un hogar tipo fue de 877,33 dólares, lo que cubrió el 107,12% del valor de la canasta. Este indicador mostró que, en promedio, los ingresos superaron el costo de los bienes y servicios esenciales, según el reporte de este 8 de enero del 2026.

Información externa: INEC

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