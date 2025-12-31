La economía ecuatoriana creció 2,4% en el tercer trimestre de 2025

La economía ecuatoriana registró un crecimiento interanual de 2,4% en el tercer trimestre de 2025. El resultado respondió, principalmente, a la recuperación del consumo de los hogares y de la inversión, según del Banco Central del Ecuador (BCE).
El desempeño reflejó una dinámica favorable de la demanda interna, en un contexto de mayor gasto privado y reactivación de varios sectores productivos, según el documento, publicados este 30 de diciembre del 2025.
El consumo de los hogares creció 10,2% frente al mismo período de 2024. El aumento se explicó por un mayor volumen de compras de alimentos, insumos de ferretería, combustibles, vehículos y electrodomésticos.
Este comportamiento también estuvo asociado al incremento del crédito de consumo y a un mayor flujo de remesas, que fortalecieron la capacidad de gasto de las familias.
La inversión en bienes duraderos o formación bruta de capital fijo (FBKF) aumentó 6,5%. El crecimiento respondió a una mayor demanda de equipos de transporte y bienes de capital en los sectores agrícola e industrial, así como al dinamismo de la construcción.
El gasto del Gobierno creció 0,9%, impulsado por un mayor desembolso en la adquisición de bienes y servicios, principalmente en el sector educativo.
Las exportaciones registraron una caída interanual de 4,2%. La contracción se explicó, sobre todo, por la reducción de la producción petrolera.
En julio de 2025, el país enfrentó suspensiones temporales de bombeo en el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE) y el Oleoducto de Crudos Pesados Ecuador (OCP), debido a deslizamientos de tierra y procesos de erosión regresiva en el río Coca, asociados a condiciones climáticas extremas en Napo.
En contraste, las importaciones aumentaron 16,6%, impulsadas por mayores compras externas de bienes de consumo, combustibles, materiales de construcción y materias primas, en línea con la recuperación de la actividad económica.
Quince de las veinte industrias reportaron crecimientos interanuales. Entre las actividades con mejores resultados estuvieron pesca y acuicultura (18,6%), suministro de electricidad y agua (14,1%), manufactura de productos alimenticios (8,8%), actividades financieras y de seguros (8,4%), manufactura no alimenticia (6,4%) y construcción (6,2%).
En términos trimestrales, el PIB se redujo 2,2% frente al segundo trimestre de 2025. El resultado respondió a una menor exportación petrolera y no petrolera.
En el caso de las exportaciones no petroleras, la contracción estuvo relacionada con factores estacionales del ciclo agrícola, que redujeron la producción.
Información externa: BCE
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