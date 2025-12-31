La economía ecuatoriana creció 2,4% en el tercer trimestre de 2025

La economía ecuatoriana registró un crecimiento interanual de 2,4% en el tercer trimestre de 2025. El resultado respondió, principalmente, a la recuperación del consumo de los hogares y de la inversión, según del Banco Central del Ecuador (BCE).

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El desempeño reflejó una dinámica favorable de la demanda interna, en un contexto de mayor gasto privado y reactivación de varios sectores productivos, según el documento, publicados este 30 de diciembre del 2025.

El consumo y la inversión impulsan el crecimiento en Ecuador

El consumo de los hogares creció 10,2% frente al mismo período de 2024. El aumento se explicó por un mayor volumen de compras de alimentos, insumos de ferretería, combustibles, vehículos y electrodomésticos.

Este comportamiento también estuvo asociado al incremento del crédito de consumo y a un mayor flujo de remesas, que fortalecieron la capacidad de gasto de las familias.

La inversión en bienes duraderos o formación bruta de capital fijo (FBKF) aumentó 6,5%. El crecimiento respondió a una mayor demanda de equipos de transporte y bienes de capital en los sectores agrícola e industrial, así como al dinamismo de la construcción.

El gasto del Gobierno creció 0,9%, impulsado por un mayor desembolso en la adquisición de bienes y servicios, principalmente en el sector educativo.

Exportaciones caen e importaciones suben

Las exportaciones registraron una caída interanual de 4,2%. La contracción se explicó, sobre todo, por la reducción de la producción petrolera.

En julio de 2025, el país enfrentó suspensiones temporales de bombeo en el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE) y el Oleoducto de Crudos Pesados Ecuador (OCP), debido a deslizamientos de tierra y procesos de erosión regresiva en el río Coca, asociados a condiciones climáticas extremas en Napo.

En contraste, las importaciones aumentaron 16,6%, impulsadas por mayores compras externas de bienes de consumo, combustibles, materiales de construcción y materias primas, en línea con la recuperación de la actividad económica.

Sectores que lideraron el desempeño

Quince de las veinte industrias reportaron crecimientos interanuales. Entre las actividades con mejores resultados estuvieron pesca y acuicultura (18,6%), suministro de electricidad y agua (14,1%), manufactura de productos alimenticios (8,8%), actividades financieras y de seguros (8,4%), manufactura no alimenticia (6,4%) y construcción (6,2%).

Caída trimestral del PIB

En términos trimestrales, el PIB se redujo 2,2% frente al segundo trimestre de 2025. El resultado respondió a una menor exportación petrolera y no petrolera.

En el caso de las exportaciones no petroleras, la contracción estuvo relacionada con factores estacionales del ciclo agrícola, que redujeron la producción.

Información externa: BCE

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