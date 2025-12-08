La inflación mensual de noviembre de 2025 registró una variación de -0,44%, según los datos oficiales difundidos este lunes, 8 de diciembre de 2025. Según el Ministerio de Economía y Finanzas, el país sostiene un escenario de inflación baja frente a otros mercados de la región.

Inflación de noviembre en Ecuador

En términos anuales, la inflación se ubicó en 1,05%, por debajo del 1,51% registrado en noviembre de 2024. De acuerdo con los datos de Economía, los indicadores mostraron que los precios mantienen una trayectoria estable y que el poder adquisitivo de los hogares no enfrentó presiones significativas durante el último año.

Tres divisiones del consumo incidieron de manera directa en la variación mensual negativa. La categoría de alimentos y bebidas no alcohólicas lideró el descenso.

Productos de consumo cotidiano marcaron reducciones importantes: el limón cayó 27,08%; la cebolla paiteña, 12,81%; la zanahoria, 18,33%; y la papa, 3,15%.

Indicadores que tomar en cuenta

⁠ Alojamiento, agua, electricidad, gas y combustibles: el servicio de energía eléctrica cayó 7,26%

el servicio de energía eléctrica cayó 7,26% Prendas de vestir y calzado: se observaron precios más bajos en artículos como pantalones (-4,62%), ropa interior (-3,50%) y calzado deportivo (-2,22%).

Según los datos oficiales, el 64,9% de los alimentos de la canasta básica registró variaciones negativas durante noviembre. Entre los productos que más influyeron destacaron los huevos, la papa y el azúcar, que forman parte de las compras frecuentes en los hogares.

La reducción en varias ciudades de Ecuador

Las reducciones de precios se observaron en varias ciudades del país. Ambato presentó la mayor variación mensual con -1,03%, seguida de Loja (-0,83%), Cuenca (-0,78%), Quito (-0,75%) y Guayaquil (-0,39%). Estas cifras mostraron que el comportamiento a la baja se extendió en gran parte del territorio nacional.

Las autoridades señalaron que la disminución de la inflación en noviembre representa un escenario favorable para las familias e indicaron que continuarán con medidas orientadas a sostener la estabilidad de precios y a generar condiciones que permitan que el ingreso rinda más en los hogares ecuatorianos.