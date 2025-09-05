El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) informó que la inflación se ubicó en 0,31% en agosto de 2025. Este resultado refleja una ligera aceleración de la inflación mensual, con un incremento de 0,14 puntos porcentuales respecto al 0,17% registrado en julio de este año.

Más noticias

Mientras que la inflación anual en Ecuador se situó en 0,81% en agosto de 2025. Este valor representa una caída de 0,41 puntos porcentuales respecto a agosto de 2024, cuando la inflación fue de 1,28%.

Diferencias por regiones y ciudades

El análisis territorial evidencia variaciones importantes. Cuenca y Santo Domingo fueron las ciudades con mayores alzas mensuales, con 0,89% y 0,81%, respectivamente. En contraste, Guayaquil y Esmeraldas presentaron los menores incrementos, con -0,17% y 0,04%.

En el cálculo anual, Loja y Cuenca encabezaron las variaciones más altas con 2,34% y 2,09%. Por el contrario, Machala mostró un descenso en sus precios de -0,09%.

Sectores que impulsaron la inflación mensual

Los sectores que más contribuyeron a la inflación mensual fueron:

Alimentos y bebidas no alcohólicas.

Transporte.

Bienes y servicios diversos.

Comunicación.

Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles

Canasta Familiar Básica

El costo de la Canasta Familiar Básica (CFB) se ubicó en 813,88 dólares en agosto, un aumento de 13,7 dólares en comparación con el año anterior. Esta cifra incluye gastos de vivienda, alimentos, ropa, salud, transporte y educación.

El ingreso familiar promedio mensual alcanzó 877,33 dólares, dejando un excedente de 63,45 dólares, equivalente al 7,8% de cobertura adicional.

Para la Canasta Vital, el excedente fue de 309,95 dólares, o 54,63% de su valor de 567,37 dólares. Esto indica que, en promedio, los hogares pueden cubrir sus necesidades básicas, aunque existen diferencias según la región.

Las Canastas Familiares: Básica y Vital son conjuntos de bienes y servicios esenciales para cubrir las necesidades básicas de un hogar de cuatro miembros, en el que más de una persona percibe ingresos.

La Canasta Familiar Básica incluye 75 productos, mientras que la Canasta Familiar Vital está compuesta por 73 productos.

Enlace externo: INEC

Te recomendamos