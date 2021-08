Pocos adultos mayores pagan Internet a mitad de su costo

Redacción Negocios

Solo 5 000 adultos mayores se han beneficiado de la reducción del 50% de tarifas de telefonía móvil e Internet de una meta de 1,3 millones de personas, pese a que el beneficio está en vigencia desde 2019.

Los datos son del Ministerio de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información.

Este beneficio en telecomunicaciones se introdujo a través de la Ley del Adulto Mayor.

Para facilitar el acceso a la medida, el Gobierno incluyó una definición técnica de los planes de telefonía móvil e Internet el pasado 9 de julio, mediante Decreto 105. El documento reforma el Reglamento a la Ley del Adulto Mayor (Lopam), expedida en el 2020.

La nueva normativa establece que el servicio de Internet móvil tendrá una rebaja del 50% del valor del consumo del plan básico para los adultos mayores. Se considera plan básico a aquel que cumpla cuatro condiciones mínimas.

La primera es que tenga 200 minutos en llamadas a todas las operadoras fijas y móviles del país y minutos ilimitados dentro de la red. El segundo es que cuente con 200 SMS a todas las operadoras. Tercero, que tenga 5 GB de navegación libre y 2 GB para plataformas colaborativas. Y, cuarto, debe ofrecer el uso libre del servicio de mensajería instantánea, como WhatsApp. La rebaja aplica a líneas prepago y pospago.

En Internet fijo (para hogares) también tendrá una rebaja del 50% del total del consumo mensual del plan básico residencial; es decir, con una velocidad de 20 megabit (Mbps) para descarga de información, videos, etc. y tres Mbps para subir información, compartida hasta en seis dispositivos, señala el Decreto. La rebaja aplicará a una sola cuenta en el inmueble fijado como domicilio del adulto mayor.

En ambos casos, las operadoras podrán mejorar los planes para los adultos mayores, pero de igual forma deben tener la reducción del 50% de la tarifa.

Este beneficio no es muy conocido por los adultos mayores. Aída Naranjo, de 67 años, se enteró de la medida por casualidad. Ella tiene su línea telefónica desde hace varios años. Su plan era de USD 16 mensuales, pero el mes pasado le salió una factura de USD 21 y, por eso, acudió a una agencia para hacer el reclamo. Allí le indicaron que podía cambiarse al plan adulto mayor por un precio de USD 10,08.

Ella aceptó y desde el mes que viene su tarifa será de 10,08. “Me compré un nuevo teléfono para poderme conectar a las reuniones de la iglesia por Zoom. Mi teléfono anterior era viejito y solo hacía llamadas y tenía WhatsApp, faltaba espacio para el Zoom, pero ahora ya podré conectarme”. Su hijo le abrió una cuenta de Facebook y, aunque dice que no sabe manejarla muy bien, sube fotos y puede ver lo que publican sus amistades.

En cambio, María Leopoldina, de 78 años, dice que no conoce de la rebaja. Ella señaló que tiene un plan de Internet móvil de USD 25 y que le pagan sus nietos, porque a ella no le alcanza. Le gustaría tener un plan más económico para no depender de su familia. “Si pago la mitad sí me alcanza del bono que recibo mensual”, dijo la mujer, quien aseguró que en esta semana averiguará cómo acceder a este derecho.

María tiene celular con Internet desde que se declaró la emergencia sanitaria en marzo del 2020. Antes, ella usaba una tableta solo para ver videos. “Mis nietos, que viven en España, me compraron un móvil para hacer videollamadas con ellos en el encierro”. La mujer, ahora, usa mucho más el Internet móvil para hacer pagos en línea de luz y del agua.

CNT, Claro y Movistar señalaron que otorgan el beneficio a las personas de la tercera edad que lo requieran. Los planes para adulto mayor de telefonía e Internet móvil van desde USD 9,76 hasta USD 10,08, incluido impuestos, con las condiciones que establece el Decreto. En tarifa normal el mismo plan tenía un precio aproximado de USD 18,50.

Las tres operadoras aseguraron que, para acceder al beneficio, sus clientes pueden ir a las agencias para solicitar el cambio. En Movistar y CNT también se puede hacer el trámite de forma virtual.

El descuento también lo deben otorgar operadoras de Internet fijo. Por ejemplo, Claro cuenta con un plan exclusivo Adulto Mayor de 25 Mbps a USD 11,20 incluido impuestos, en planes de mayor cantidad de Mbps, el descuento es de USD 10. CNT también aplica el descuento en sus planes de 20 Mbps. Netlife señaló que aplica el decreto, pero no dio detalles. Todas las operadoras que ofrezcan Internet fijo deben otorgar el beneficio a los adultos mayores.

Para recordar

El beneficio aplica solo a una línea telefónica por cada adulto mayor.

El Internet fijo aplica solo en el domicilio donde vive la persona de la tercera edad.

En Movistar: el trámite se realiza de forma presencial en sus agencias o virtual. El único requisito es la cédula de identidad.

En CNT: La solicitud del beneficio es presencial o virtual. Y el único requisito también es la cédula.

En Claro: El proceso para acceder es vía trámite presencial. Los requisitos son la cédula, un formulario de verificación y una planilla de un servicio básico.