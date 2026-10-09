Petroecuador restablece operación del SOTE, tras incendio en estación de Baeza

Fecha de publicación: 9 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 9 de octubre de 2026

La operación del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE) fue restablecido este viernes 9 de octubre de 2026, tras el incendio de la Estación de Baeza N.° 4. Así lo informó EP Petroecuador en un comunicado emitido esta tarde.

Según la entidad, la medida se adoptó luego de restablecer las condiciones operativas y recuperar la capacidad de transporte de petróleo crudo a un flujo de 312 000 barriles por día.

Recuperación de estación de SOTE

El Gobierno de Daniel Noboa, a través de EP Petroecuador, informó este viernes 9 de octubre de 2026 el levantamiento de la declaratoria de fuerza mayor emitida tras el incendio de la Estación de Baeza N.° 4 del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE).

EP Petroecuador señaló que el 8 de octubre fue recuperada la sexta unidad de bombeo de la Estación Baeza.

De acuerdo con el comunicado, esta acción permitió incrementar la capacidad de transporte de petróleo crudo desde la zona Oriente hacia los terminales marítimos en Esmeraldas.

Levantan la fuerza mayor

La empresa indicó que el levantamiento de la fuerza mayor marca el retorno a la operación normal del sistema de oleoductos.

Además, señaló que esta decisión posibilita la continuidad de los procesos de exploración, producción, refinación, comercialización nacional y entrega de crudo al mercado internacional.

Acciones ejecutadas

Según EP Petroecuador, la rehabilitación de la estación y la recuperación de la capacidad de bombeo fueron posibles gracias al despliegue inmediato de personal especializado.

La entidad agregó que las acciones se ejecutaron en el marco del Plan de Contingencia Institucional. “Ep Petroecuador reafirma su compromiso con una operación segura, continua, y confiable”.

Operación de SOTE; preguntas frecuentes

❓ ¿Cuándo se restableció la operación del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE)? La operación del SOTE se restableció el viernes 9 de octubre de 2026.

EP Petroecuador informó que la reactivación se produjo tras recuperar las condiciones operativas del sistema, afectado por el incendio de la Estación de Baeza N.° 4. La empresa también levantó la declaratoria de fuerza mayor emitida tras el incidente. ❓ ¿Cuál es la capacidad de transporte de petróleo del SOTE tras su reactivación? El SOTE recuperó una capacidad de transporte de 312 000 barriles de petróleo crudo por día.

La recuperación de esta capacidad permite transportar crudo desde la región amazónica, en la zona Oriente, hacia los terminales marítimos de Esmeraldas. Según EP Petroecuador, el restablecimiento se logró después de recuperar las condiciones operativas del sistema. ❓ ¿Qué provocó la suspensión de las operaciones del SOTE? El incendio registrado en la Estación de Baeza N.° 4 provocó la afectación operativa que llevó a declarar la fuerza mayor.

Tras el incidente, EP Petroecuador activó acciones de recuperación en el marco de su Plan de Contingencia Institucional. La rehabilitación de la estación permitió recuperar progresivamente la capacidad de bombeo y normalizar las operaciones. ❓ ¿Qué permitió recuperar la capacidad de transporte del SOTE? La recuperación de la sexta unidad de bombeo de la Estación Baeza, el 8 de octubre de 2026, contribuyó a restablecer la capacidad de transporte del sistema.

EP Petroecuador señaló que la rehabilitación de la estación y la recuperación del bombeo fueron posibles gracias al despliegue inmediato de personal especializado y a las acciones ejecutadas mediante el Plan de Contingencia Institucional. ❓ ¿Qué implica el levantamiento de la declaratoria de fuerza mayor del SOTE? El levantamiento de la declaratoria marca el retorno a la operación normal del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano.

Según EP Petroecuador, esta decisión permite dar continuidad a los procesos de exploración, producción, refinación y comercialización nacional, así como a la entrega de petróleo crudo al mercado internacional.

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