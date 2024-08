Una reciente encuesta realizada como parte de la campaña Búsquedas irreales puso en evidencia los sesgos que aún persisten en los procesos de selección laboral en América Latina.

El estudio revela que en países como Ecuador, Chile, Argentina, Panamá y Perú, la percepción de discriminación supera el 80%.

Específicamente, a la hora de buscar trabajo en América Latina, el 86% de las personas afirma haberse enfrentado a una situación de discriminación. En Ecuador la percepción de discriminación fue del 85%, en Chile el 88%, en Argentina del 84%, en Panamá y Perú del 86%.

El estudio destaca que la edad es el principal motivo de discriminación en la región. El 68% de los encuestados identifican a la edad como el mayor obstáculo para acceder a un empleo. En Ecuador, este porcentaje asciende al 75%.

Además, la encuesta revela que 1 de cada 4 personas cree que el aspecto físico influye en la contratación. Principalmente, las mujeres y personas del colectivo Lgbtiq+ son las que se sienten más discriminadas.

Otro hallazgo importante es la percepción de discriminación hacia las mujeres, especialmente en relación con la maternidad y el género. Una de cada tres mujeres considera que tener hijos impacta negativamente en sus posibilidades de empleo. Y más del doble de mujeres que de hombres sienten que el sesgo de género es un factor determinante en las decisiones de contratación.

¿Cómo se realizó el estudio de Búsquedas irreales?

La campaña Búsquedas irreales utilizó avisos ficticios para evidenciar estos sesgos, logrando que muchas personas se sientan identificadas con las situaciones expuestas.

Estos avisos, que se publicaron en portales de empleo, presentaban de manera directa la discriminación que, aunque implícita, es común en el mercado laboral. Cuando los usuarios intentaban postularse, se les dirigía a una página informativa que explicaba que los anuncios eran ficticios. Pero que las desigualdades que retrataban eran muy reales.

Quienes respondieron la encuesta de Búsquedas irreales podían dejar testimonios personales de situaciones vividas. Hubo varios relatos en primera persona que reflejaron la problemática. Por ejemplo: “Soy una persona con estudios, responsable y seria; pero con un “gran defecto” para la sociedad: soy gordita. En los avisos ponen buena presencia, pero en realidad se refieren a “flacas“.

En referencia a los sesgos de edad, por ejemplo, dejaron este testimonio: “Me llamaron a una entrevista para un puesto para el que cumplía cada uno de los requisito. Pero cuando se dieron cuenta que tenía 56 años, me dijeron que no cumplía con el rango de edad que el cargo buscaba”.

También hubo testimonios en relación con la maternidad: “Fui a una entrevista y me preguntaron mi último periodo menstrual, si pensaba tener más hijos (porque claramente ellos no querían eso) y si estaba dispuesta a someterme a un análisis de sangre para verificar mi no embarazo antes del contrato.”

Georgina Sticco, directora y cofundadora de Grow- Género y Trabajo, señaló la importancia de abordar los sesgos inconscientes en los procesos de selección. Ya que son la puerta de entrada al mundo laboral y un paso crucial para crear organizaciones diversas e inclusivas.

La campaña Búsquedas irreales está liderada por la organización Grow- Género y Trabajo, en alianza con Multitrabajos, Mercado McCann y NINCH Communication Company.