A partir del viernes 12 de septiembre de 2025, los conductores en Ecuador pagarán más por cada galón de gasolina extra y ecopaís. La Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados del Petróleo (Camddepe) señaló que el precio subirá de 2,75 a 2,88 dólares, un alza de 13 centavos por galón.

Precio de gasolinas en Ecuador en septiembre del 2025

La nueva tarifa estará vigente desde el 12 de septiembre hasta el 11 de octubre de 2025. El ajuste equivale a un alza del 4,7 % y se convierte en el cuarto incremento consecutivo en el precio de las gasolinas extra y ecopaís, de 85 octanos, señaló Oswaldo Erazo, secretario ejecutivo de la Camddepe.

La variación responde al sistema de bandas implementado en junio de 2024 por el presidente Daniel Noboa. Este mecanismo permite un aumento máximo del 5 % o una reducción de hasta el 10 % cada mes.

En este marco, los precios de las gasolinas extra y ecopaís se actualizan mensualmente en función de la evolución del crudo en el mercado internacional.

Por su parte, la gasolina súper de 95 octanos registró una reducción de 10 centavos, al pasar de 3,57 a 3,47 dólares por galón. Cabe recordar que este combustible tiene precio liberado, por lo que puede variar según la estación de servicio.

Contexto internacional del petróleo

El precio del petróleo es muy volátil. Por ejemplo, el crudo West Texas Intermediate (WTI), referencia para Ecuador, cayó este jueves 11 de septiembre de 2025 un 2,04 %, hasta los 62,37 dólares por barril, tras conocerse que los inventarios comerciales de crudo en Estados Unidos aumentaron en casi 4 millones de barriles en la última semana.

La cifra sorprendió al mercado, que esperaba una reducción de 1,4 millones, y puso en evidencia señales de debilidad en la demanda. Al cierre de la jornada en la Bolsa Mercantil de Nueva York, los contratos de futuros para entrega en octubre retrocedieron 1,30 dólares respecto a la sesión previa.

La caída también estuvo influenciada por la decisión de la OPEP+ de aumentar la producción desde octubre, lo que eleva la percepción de un exceso de oferta en el mercado. Según analistas, como Carsten Fritsch de Commerzbank, los precios reflejan ahora un panorama de mayor disponibilidad de crudo, pese a que en la jornada anterior el WTI había subido un 1,66 % debido a las tensiones geopolíticas en Europa del Este, tras el ingreso y derribo de drones rusos en Polonia.

Información Externa: West Texas Intermediate

