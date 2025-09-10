El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI), referencia para Ecuador, subió este miércoles, 10 de septiembre de 2025, un 1,66 %, hasta 63,67 dólares el barril, presionado por las tensiones geopolíticas en el este de Europa, pese a un aumento inesperado en las reservas comerciales de crudo de Estados Unidos (EE.UU.).

Precio del petróleo WTI sube impulsado por tensiones geopolíticas

Al cierre de la jornada en la Bolsa Mercantil de Nueva York, los contratos de futuros del WTI para entrega en octubre sumaron 1,04 dólares respecto a la sesión previa.

Violación del espacio aéreo polaco y respuesta de la OTAN

Según los analistas, el mercado se centró en la violación del espacio aéreo polaco por parte de casi una veintena de drones rusos, que Polonia detectó y neutralizó, y que supone el mayor choque de Rusia con la OTAN desde el comienzo de la guerra de Ucrania.

El Ejército polaco, junto a aliados como Países Bajos, Alemania e Italia, repelió la intrusión bajo la coordinación del Mando Aéreo de la OTAN, y tanto Polonia como los líderes europeos han condenado los hechos como un acto de agresión.

Impacto del aumento inesperado de reservas de crudo en EE.UU.

El presidente estadounidense, Donald Trump, pidió este mismo miércoles 10 de septiembre de 2025 a la Unión Europea (UE) que imponga aranceles del 100 % a China y a la India por la compra de petróleo ruso, en un intento de elevar la presión sobre Moscú.

Aunque los expertos consideraron que hay riesgos limitados para el mercado, las tensiones se suman a las de la jornada anterior, cuando Israel realizó un ataque en Catar dirigido a miembros de Hamás, que estaban en una reunión sobre la tregua en Gaza.

El precio del Texas no subió más por las últimas noticias sobre las reservas comerciales de crudo de EE.UU., que aumentaron en casi 4 millones de barriles la semana pasada cuando lo que se esperaba era un descenso del precio, y que puede ser señal de debilidad en la demanda.

