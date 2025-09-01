Petroecuador cerró procesos de licitación internacional que generarán ingresos superiores a 700 millones de dólares para el país, informó Carolina Jaramillo, portavoz del presidente Daniel Noboa, este 1 de septiembre de 2025.

Las empresas Petrochina International Co. Ltd y Unipec América Inc. resultaron ganadoras de los concursos internacionales al ofrecer los mejores diferenciales en los precios para exportación de crudo Oriente y crudo Napo,

En total, se adjudicó la exportación de 8,6 millones de barriles de crudo Oriente y 4,3 millones de barriles de crudo Napo. Estos volúmenes se entregarán en varios cargamentos programados.

Ecuador retomó las exportaciones de crudo a partir del 1 de agosto de 2025, tras el levantamiento de la declaratoria de fuerza mayor por parte de Petroecuador. La reactivación del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE) permitió restablecer los envíos y cumplir con los contratos pendientes. Este ducto permaneció detenido por las intensas lluvias en la Amazonía y el avance de la erosión en el río Coca.

Transparencia y competitividad

Jaramillo señaló que los procesos se realizaron bajo normas internacionales y con mecanismos de transparencia que buscan asegurar los mayores beneficios económicos para el país. “Se invitaron a más de 30 empresas, de las cuales 14 presentaron ofertas en el caso del crudo Oriente y 9 en el del crudo Napo”, explicó.

Detalles de los concursos

En el caso del crudo Oriente, se realizó tres concursos y se adjudicó un volumen total de 2,88 millones de barriles en cada uno, repartidos en ocho cargamentos.

En el caso del crudo Napo, un concurso definió la exportación de 1,44 millones de barriles mediante cuatro cargamentos.

PetroEcuador resaltó que los procesos buscan ampliar la participación de empresas internacionales y mejorar la competitividad del mercado. Además, la estatal planea extender los tiempos de licitación para dar mayor oportunidad a nuevos oferentes, agregó.

Información Externa: Petroecuador

