Nuevas tasas de interés, desde enero del 2022

Lucía Vásconez (I)

El Banco Central del Ecuador (BCE) presentó la nueva metodología para el cálculo de las tasas de interés, que regirá en el país desde el 1 de enero del 2022 y se aplicará para los nuevos créditos.

Esta nueva metodología toma en cuenta cuatro componentes para establecer las tasas máximas de interés: costo de fondeo, gastos operativos, riesgos de crédito y costo de capital, señaló Guillermo Avellán, gerente general del BCE.

La nueva fórmula se aplicará para seis de los 13 segmentos de créditos que rigen en la actualidad. Estos son: empresarial, pymes, consumo y tres categorías de microcrédito, que se diferencian entre sí por el monto del préstamo.

En otros dos segmentos, la Junta Financiera aplicará desviaciones estándar de la tasa activa referencial, es decir, se suma un rango de variación que permite establecer las tasas de interés máximas.

Y en los cinco segmentos restantes se mantiene la tasa máxima vigente (ver cuadro). En estos últimos cinco segmentos no hay cambios, ya que están vinculadas a la política pública, agregó Avellán.

La aplicación de esta metodología implica una leve reducción de las tasas máximas en ocho de los 13 segmentos de crédito, destacó Avellán.

Por ejemplo, en el crédito productivo empresarial pasa de 10,21% a 9,89%, en créditos de consumo pasa de 17,30% a una tasa máxima 16,77%, y en créditos productivos para pymes pasa de 11,83% a 11,26%.

Las tasas serán revisadas cada seis meses, añadió Paulina Vela, presidenta de la Junta Financiera. Pero si hay factores económicos que ameriten un cambio antes de ese período se hará una revisión, agregó.

Anteriormente, el BCE no tomaba en cuenta los cuatro componentes que hoy se establecen en la nueva metodología. Esto, según Avellán, no reflejaba la realidad del sistema financiero y, además, había tasas de interés fijas por períodos prolongados de tiempo, sin considerar otros efectos, como la pandemia, la caída de depósitos, la caída o el aumento del precio del petróleo, etc. “Esos son indicadores muy relevantes que se deben tomar en cuenta en el momento de establecer tasas de interés”.

Para que la tasa de interés baje en el futuro se deberá trabajar para reducir el riesgo país, aumentar los depósitos, mejorar la eficiencia, entre otros.

La nueva metodología de cálculo se da en cumplimiento al Código Orgánico y Financiero, en el que se otorga la responsabilidad a la Junta Financiera para establecer un sistema de tasas máximas.

Desde 2007, en Ecuador se implementaron los techos o topes máximos a las tasas de interés que pueden cobrar las entidades del sector financiero formal. La intención era ayudar a que más personas accedan a créditos formales con ‘tasas bajas’.

Pero los resultados en este tiempo no han sido los esperados. Según Alberto Acosta Burneo, editor de la revista Análisis Semanal, desde que entró en vigencia este sistema se ha evidenciado una exclusión financiera, es decir menos personas han podido acceder a créditos formales.

Los emprendedores son los mayores damnificados de este tipo de políticas. El microcrédito productivo y de consumo tiene elevados costos operativos, ya que hay que visitar a los clientes frecuentemente y recorrer grandes distancias. Y tienen mayor nivel de riesgo, ya que son personas más vulnerables a contingencias como una enfermedad o accidentes, señala un estudio de Análisis Semanal.

Entre 2007 y 2019 el número de operaciones crediticias de la banca se redujo un promedio de 0,6% al año, mientras que el monto promedio se elevó 10,1%. Es decir, se prestó más dinero a un menor grupo de prestamistas, dejando fuera a un gran número de personas que tuvieron que recurrir al crédito informal (chulco).

El costo del financiamiento en el chulco puede llegar a 5% diario o hasta 1 300% anual, según un estudio de Equifax, de agosto de 2021.

Desde 2007 han existido varios intentos para establecer tasas de interés de manera técnica, el más reciente empezó en septiembre de 2020 cuando se redujo el número de segmentos crediticios de 23 a 13 y se ordenó la creación de un nuevo sistema de fijación de tasas de interés.

La nueva metodología fue elaborada por el BCE y aprobada por la Junta de Regulación de Política Financiera el 12 de diciembre de 2021.