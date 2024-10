La mañana de este jueves 24 de octubre de 2024, la ministra encargada de Energía, Inés Manzano, se refirió a los horarios de los cortes de luz para las próximas semanas en Ecuador. Actualmente, el tiempo de racionamiento eléctrico es de ocho horas diarias y está previsto que se reduzcan a seis y posteriormente a cuatro horas al día.

Manzano no descartó que se modifiquen estos horarios de los cortes de luz y se suspenda la reducción de los racionamientos. Estas declaraciones las hizo en una entrevista con radio Armónica, la mañana de este jueves.

Ante la pregunta, si está confirmado que los cortes de luz de la semana del 28 de octubre al 3 de noviembre serán de seis horas diarias o si habrá cambios. Manzano respondió: “No puedo descartar algo así (cambios), sería una irresponsable”, dijo.

Además, agregó que los anuncios de reducción de dos horas en los cortes de luz, hasta llegar a 4 horas diarias durante la primera semana de noviembre, se hizo con base en predicciones del clima y a la información proporcionada por el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi), pero estas han cambiado.

"Es importante indicar que las previsiones de lluvia en la Amazonía existen pero hay vientos que alejan esa lluvia. Este es un fenómeno que está siendo monitoreada" resaltó la ministra.

“Las previsiones climáticas se trabajan con Perú y Colombia. Según los informes, en estos días entraba humedad a la región y con base en eso levantamos los cronogramas. Hacemos todo lo posible para cumplir con la programación de ocho horas en esta semana y seis en la próxima”, dijo.

Actualmente, tenemos un viento que llega desde el Océano Pacífico y no permite la entrada de la humedad de la Amazonía hacia la Cordillera Oriental. “Hemos tenido un poco de lluvias, pero no son suficientes. Lo que hacen es permear el suelo, pero no contribuyen mayormente al incremento del caudal”, dijo.

Situación del embalse de Mazar

Manzano también señaló que en el embalse de Mazar, ubicado entre Cañar y Azuay, se ha registrado una variación importante del caudal y ha llegado a 4 metros cúbicos por segundo (m³/s). Lo que se necesita para llenar el embalse es un caudal sobre los 140 m³/s.

“Lo que estamos esperando es que hoy (24 de octubre) haya una entrada de nubes, como está prediciendo el Inamhi”, agregó.

El embalse de Mazar es uno de los más importantes del país, ya que alimenta tres hidroeléctricas: Mazar, Paute-Molino y Sopladora. Todas juntas tienen una capacidad instalada de 1 700 MW, y en condiciones normales entregan el 30% de energía que necesita el país.