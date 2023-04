Ministerio de Finanzas asegura que no hay atraso de pagos al Municipio de Guayaquil

La alcaldesa Cynthia Viteri cuestiona falta de transferencia de recursos, pero Finanzas asegura que no hay retrasos. Foto: Alcaldía de Guayaquil.

Karina Sotalín

En un comunicado el Ministerio de Finanzas reacciona este 28 de abril del 2023 a declaraciones de la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, sobre los recursos que le corresponden a ese municipio.

El Ministerio de Finanzas transfiere los recursos al Municipio de Guayaquil oportunamente y cancela deudas de gobiernos anteriores, no existe atraso ni se han detenido pagos, dice el comunicado.

La Cartera de Estado se pronuncia luego de que, Viteri expuso en radio i99, el 27 de abril, los problemas que afronta el municipio supuestamente por falta de recursos.

Dijo que Guayaquil se ve afectado porque los problemas de la Asamblea Nacional repercuten. “Creen que los alcaldes, en este caso Cynthia Viteri, es un rehén de una pelea política y no saben que a los que convierten en rehén es a los guayaquileños.

Viteri reclama USD 46 millones

En ese contexto, reclamó que en este mes de abril no ha recibido los USD 25 millones que le corresponde al municipio ni los USD 21 millones por concepto de devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA), desde hace dos años. “Entre los dos hay USD 46 millones que debería tener en caja, en las arcas del municipio en este momento y no están. Todos los problemas que estamos enfrentando ahora no tienen, para mí, sino una línea política”, cuestionó.

Pero, se evidencia que no existe deuda pendiente con el municipio de Guayaquil referente a las asignaciones por Modelo de Equidad Territorial (MET), ratifica el Ministerio.

Finanzas transfiere cada mes, de manera puntual, a mes vencido, los recursos del MET a todos los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD). A diferencia de administraciones de gobiernos anteriores que adeudaban transferencias de recursos a los GAD durante meses, incluso hasta por años, se señala en el comunicado.

El Ministerio indica que, en julio del 2022, junto a la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas y al Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador, se realizó un acuerdo de pago de deudas del gobierno con municipios y prefecturas, que datan desde 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021.

Esos valores adeudados por gobiernos anteriores se han pagado mensualmente conforme el cronograma definido, reafirma Finanzas.

“Desde el inicio del gobierno de Guillermo Lasso, se han transferido más de USD 544 millones al municipio de Guayaquil por concepto de MET, cumpliendo oportunamente con el cabildo porteño para el ejercicio de sus competencias”.

En cuanto a la devolución del IVA, el Ministerio dice que a la fecha se ha pagado más de USD 35 millones y se continuará cancelando conforme al cronograma antes citado.

