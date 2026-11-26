Fecha de publicación: 26 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 26 de noviembre de 2026

Los cambios en la facturación electrónica incorporados por el Servicio de Rentas Internas (SRI) modifican el funcionamiento del Facturador SRI, la herramienta utilizada para generar comprobantes electrónicos en Ecuador. La entidad informó este jueves 26 de noviembre de 2026 que las actualizaciones buscan facilitar el proceso para los contribuyentes mediante nuevas funcionalidades y ajustes en la plataforma.

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Cinco novedades en la facturación electrónica

1. Mayor protección de la información personal

El Facturador SRI incorpora controles de acceso a la información personal de terceros. Según el SRI, esta mejora fortalece la protección de los datos de los contribuyentes y evita que esa información sea divulgada a otros usuarios del aplicativo.

2. Creación de productos sin salir del formulario

Ahora los contribuyentes pueden crear productos, es decir, bienes o servicios que comercializan, directamente desde la pantalla de emisión de comprobantes electrónicos.

Con esta función ya no es necesario abandonar el formulario para registrar nuevos ítems, lo que reduce el tiempo requerido para completar cada comprobante.

3. Mejor funcionamiento en celulares y tabletas

Otro de los cambios en la facturación electrónica corresponde a la optimización del Facturador SRI para dispositivos móviles.

La actualización facilita el acceso a las funcionalidades del sistema desde teléfonos celulares y tabletas, permitiendo emitir comprobantes electrónicos sin depender de un computador.

4. Más documentos de sustento para retenciones

El aplicativo incorpora todos los tipos de documentos de sustento necesarios para la emisión de comprobantes de retención.

Con esta actualización, los contribuyentes pueden gestionar estas operaciones desde el mismo sistema, sin recurrir a otros programas de facturación.

5. Formas de pago más visibles

La última mejora consiste en una optimización de la visualización de las formas de pago durante el llenado de los comprobantes electrónicos.

Según el SRI, este ajuste facilita la identificación y selección de las opciones de pago, mejora la organización de la pantalla, agiliza la emisión y reduce la posibilidad de errores.

✈️ > https://t.co/MPFPMFQWJG | En el Aeropuerto Internacional de Miami, en Florida, se vivieron momentos de tensión https://t.co/abdEh3RURd — El Comercio (@elcomerciocom) November 26, 2026

Más de 845 000 emisores usaron el sistema

El SRI informó que el Facturador SRI registra 1 763 497 emisores desde el inicio de su funcionamiento, el 4 de febrero de 2015.

Además, entre el 1 de enero y el 25 de noviembre de 2026, un total de 845 746 emisores utilizó la herramienta para generar comprobantes electrónicos. Octubre fue el mes con la mayor cantidad de usuarios, con 515 888.

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Facturación electrónica en Ecuador; preguntas frecuentes

❓ ¿Cuáles son los cambios en la facturación electrónica anunciados por el SRI? Son cinco mejoras incorporadas al Facturador SRI.

Los cambios en la facturación electrónica incluyen controles para proteger datos personales, creación de productos desde el formulario de emisión, optimización para dispositivos móviles, incorporación de todos los documentos de sustento para comprobantes de retención y una mejor visualización de las formas de pago. ❓ ¿Cómo mejoran la seguridad los cambios en la facturación electrónica? Mediante nuevos controles de acceso a la información personal de terceros.

Según el SRI, esta mejora fortalece la protección de los datos de los contribuyentes y evita que su información sea divulgada a otros usuarios del aplicativo. ❓ ¿Qué permiten hacer los cambios en la facturación electrónica durante la emisión de comprobantes? Crear productos directamente desde la pantalla de emisión.

Con esta funcionalidad, los contribuyentes pueden registrar bienes o servicios sin salir del formulario de llenado, lo que reduce el tiempo necesario para completar cada comprobante. ❓ ¿Cómo benefician los cambios en la facturación electrónica a quienes usan celulares o tabletas? Facilitan el uso del Facturador SRI desde dispositivos móviles.

El aplicativo fue optimizado para teléfonos celulares y tabletas, permitiendo emitir comprobantes electrónicos sin depender de un computador. ❓ ¿Qué operaciones adicionales incorporan los cambios en la facturación electrónica? La gestión de comprobantes de retención con todos los tipos de documentos de sustento.

El Facturador SRI ahora incorpora estos documentos dentro del mismo aplicativo, lo que permite realizar estas operaciones sin necesidad de utilizar otros sistemas de facturación.

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