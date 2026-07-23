El SRI entra a una nueva era y automatiza el control tributario en Ecuador en 2026

El Servicio de Rentas Internas (SRI) cambió la forma en que supervisa el cumplimiento tributario en Ecuador. Durante el 2026, la administración tributaria recibe información sobre las transacciones prácticamente en tiempo real gracias a la transmisión inmediata de los comprobantes electrónicos. Este cambio fortalece los procesos de validación y permite detectar inconsistencias con mayor rapidez que bajo el esquema tradicional de revisión posterior.

Modernización del sistema tributario

Este cambio forma parte de la modernización del sistema tributario impulsada por el Gobierno. Se complementa con nuevas herramientas de trazabilidad fiscal, incorporadas mediante el Decreto Ejecutivo 398. Para empresas, profesionales y pequeños negocios, esto implica que el cumplimiento tributario ya no se concentra únicamente en la declaración de impuestos. Ahora se convierte en un proceso permanente de revisión y consistencia de la información.

Cambios en la emisión de comprobantes electrónicos

Hasta 2025, la mayoría de controles tributarios se realizaban una vez que los contribuyentes presentaban sus declaraciones. Desde este año, los comprobantes electrónicos deben transmitirse al SRI en el momento de su emisión, conforme a las resoluciones emitidas por la administración tributaria. El objetivo es disponer de información más oportuna sobre las operaciones económicas, simplificar los procesos de validación y reducir inconsistencias en las declaraciones.

Estadísticas y análisis del nuevo sistema

El portal institucional del SRI muestra estadísticas de emisión de comprobantes electrónicos prácticamente en tiempo real, reflejando el volumen de información que procesa diariamente el sistema tributario. Según un análisis de Ecuador Business Counsel (ECBC), este cambio representa el paso de un modelo de fiscalización reactivo hacia uno basado en el procesamiento permanente de información digital.

“La factura electrónica dejó de ser únicamente un comprobante para el cliente y ahora alimenta de forma inmediata los mecanismos de control del SRI”, afirmó un representante de ECBC.

Nuevas herramientas para identificar inconsistencias

De acuerdo con ECBC, las herramientas analíticas permiten identificar rápidamente diferencias entre ingresos declarados y comprobantes emitidos. Además, detectan inconsistencias en el cálculo de impuestos y actividades económicas que no coinciden con el comportamiento tributario reportado.

Trazabilidad y control tributario ampliado

Otro cambio relevante corresponde al Decreto Ejecutivo 398, expedido el 3 de junio de 2026. Este decreto reformó el Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno. La normativa actualiza los mecanismos de identificación, autenticación, rastreo y trazabilidad fiscal para bienes y determinados servicios mediante herramientas físicas y digitales, con el propósito de fortalecer el combate contra la evasión tributaria.

Recomendaciones para empresas y pequeños negocios

Ante este nuevo modelo, ECBC recomienda revisar periódicamente el funcionamiento de los sistemas de facturación electrónica. Es fundamental verificar que los comprobantes se transmitan correctamente y validar la consistencia entre ingresos, registros contables y declaraciones tributarias. Además, se deben conservar contratos, órdenes de compra, comprobantes de pago y demás documentos que respalden las operaciones.

Impacto en todos los sectores económicos

El impacto no se limita a las grandes empresas; los pequeños negocios y trabajadores independientes también deberán adaptar sus procesos. Diferencias entre la actividad económica registrada, los ingresos reportados y la facturación electrónica pueden ser detectadas con mayor rapidez dentro del nuevo esquema digital. De esta manera, el cumplimiento tributario deja de ser una actividad concentrada al momento de presentar declaraciones; ahora se integra en la operación cotidiana de los contribuyentes.

Preguntas frecuentes sobre el control tributario en tiempo real del SRI:

❓ ¿Qué cambió en el control tributario del SRI durante 2026? El SRI comenzó a recibir información de los comprobantes electrónicos prácticamente en tiempo real.

Los comprobantes deben transmitirse al momento de su emisión, lo que permite a la administración tributaria revisar las operaciones económicas de forma permanente y detectar inconsistencias antes que bajo el modelo tradicional de control posterior. ❓ ¿Qué información puede detectar ahora el SRI con mayor rapidez? Diferencias entre facturación, ingresos declarados, impuestos calculados y actividad económica registrada.

Las nuevas herramientas analíticas permiten comparar los comprobantes electrónicos con la información contable y tributaria de cada contribuyente. Así, el SRI puede identificar operaciones que no coincidan con las declaraciones o con el comportamiento económico reportado. ❓ ¿Qué establece el Decreto Ejecutivo 398? Fortalece los mecanismos de identificación, rastreo y trazabilidad fiscal.

El decreto, expedido el 3 de junio de 2026, reformó el reglamento tributario para actualizar las herramientas físicas y digitales utilizadas en el seguimiento de determinados bienes y servicios, con el objetivo de combatir la evasión. ❓ ¿Qué deben revisar las empresas y pequeños negocios? El correcto funcionamiento de su facturación electrónica y la consistencia de sus registros.

Se recomienda comprobar que las facturas se transmitan correctamente al SRI y que los ingresos facturados coincidan con la contabilidad y las declaraciones. También es importante conservar contratos, órdenes de compra, comprobantes de pago y otros documentos de respaldo. ❓ ¿Este nuevo sistema afecta también a trabajadores independientes? Sí, el control digital alcanza a contribuyentes de todos los tamaños.

Los profesionales, emprendedores y pequeños negocios también deben mantener actualizada su actividad económica y verificar que sus ingresos, facturación y declaraciones sean consistentes. Las diferencias pueden ser detectadas con mayor rapidez dentro del nuevo esquema.

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