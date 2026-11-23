Fecha de publicación: 23 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 23 de noviembre de 2026

La ocupación hotelera en Loja registró un desempeño destacado durante el feriado nacional del 20 al 22 de noviembre de 2026. Según informó el Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones este 23 de noviembre, la provincia alcanzó una ocupación del 57,67%, la más alta del país durante ese período y también su mejor resultado del año.

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Durante los tres días de descanso, Loja recibió aproximadamente 46 700 viajeros. El gasto turístico asociado a esas visitas fue estimado en 2,91 millones de dólares, reflejando el movimiento económico generado por la llegada de turistas a la provincia.

El feriado movilizó a miles de viajeros en Ecuador

El descanso nacional dispuesto para el 20 de noviembre por el Gobierno Nacional, sumado al fin de semana, impulsó los viajes internos y la actividad turística. Entre el 20 y el 22 de noviembre se registraron cerca de 598 712 viajeros en el Ecuador y un gasto turístico estimado de 44,37 millones de dólares.

De acuerdo con la información de la Cartera de Estado, estos recursos dinamizaron actividades relacionadas con alojamiento, alimentación, transporte y otros servicios vinculados al sector turístico.

Loja superó los resultados de 8 feriados anteriores

Los resultados obtenidos durante este período permitieron que Loja superara los registros alcanzados en los ocho feriados nacionales anteriores de 2026.

En comparación con el feriado de inicios de noviembre, el gasto turístico en la provincia aumentó un 30,9%. Además, la ocupación hotelera en Loja pasó del 40,12% al 57,67%, consolidando el mejor desempeño registrado por el destino a lo largo del año.

Estos indicadores ubicaron a la provincia como el principal referente nacional en niveles de ocupación hotelera durante el feriado.

Otros destinos con altos niveles de ocupación

Además de Loja, otras provincias y destinos turísticos alcanzaron niveles importantes de ocupación hotelera durante el feriado.

Galápagos registró una ocupación del 57,05%, mientras que Pastaza alcanzó el 53,11% y Azuay el 50,08%. Estos resultados reflejaron la variedad de destinos que recibieron visitantes durante los días de descanso.

El presidente de la Federación Nacional de Cámaras Provinciales de Turismo de Ecuador (Fenacaptur), Holbach Muñetón, dice que los resultados del descanso nacional responden a la promoción que se hizo para que los turistas visiten Loja

“Lo importante es motivar a aprovechar el feriado. Siempre hay ciudades ganadoras como, Cuenca, Baños, Santa Elena, pero hay que promocionarlo. No es lo mismo un feriado de carnaval que la gente ya lo conoce, hay que difundirlo”, insiste.

Muñetón indica que los reportes de los agremiados señalan que el movimiento turístico “estuvo un poco flojo” en la provincia de Santa Elena el viernes, pero el sábado se recuperó y se habla de “cifras altas”. Respecto a la situación turística en Galápagos mencionó que casi no se han registrado cancelaciones y que “todo ha estado funcionando”, después de las emergencias registradas en la región Insular por las lluvias.

⛈️ ⟫ https://t.co/6COZQPEK37 | Las lluvias asociadas al fenómeno de El Niño mantienen en emergencia a la isla Santa Cruz, en Galápagos https://t.co/ZODyisoOME — El Comercio (@elcomerciocom) November 23, 2026

Resultados servirán para nuevas iniciativas

Producción anunció que los resultados obtenidos durante el feriado constituyen una referencia para impulsar nuevas iniciativas enfocadas en fortalecer el turismo interno y contribuir al desarrollo económico de los distintos destinos del país.

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