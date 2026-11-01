Cómo atenderán los bancos privados durante el feriado de noviembre

Fecha de publicación: 1 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 1 de noviembre de 2026

Los bancos privados mantendrán sus servicios financieros durante el feriado nacional del lunes 2 y martes 3 de noviembre de 2026. Los clientes podrán realizar operaciones mediante cajeros automáticos, corresponsales no bancarios y canales digitales, según la información difundida por la Asociación de Bancos Privados del Ecuador (Asobanca).

El descanso se extenderá por cuatro días, junto con el fin de semana. El feriado reúne el Día de los Difuntos y la conmemoración de los 206 años de la Independencia de Cuenca.

Cajeros, corresponsales y banca digital durante el feriado de noviembre

Los cajeros automáticos permitirán realizar transacciones como retiros y depósitos. La disponibilidad de los servicios de atención puede variar según cada entidad; por eso, Asobanca recomienda a los clientes revisar los canales oficiales de su banco antes de hacer una operación durante el feriado.

Los corresponsales no bancarios también forman parte de las alternativas para acceder a servicios financieros. Según la información de Asobanca, estos puntos están disponibles en todos los cantones del país y ofrecen transferencias, retiros y pagos. Se ubican en tiendas, bazares, farmacias, supermercados y otros pequeños comercios.

La banca digital permitirá realizar transacciones desde celulares, tabletas y computadoras. Los usuarios podrán acceder a este canal a través de los medios electrónicos de cada entidad bancaria.

Consultar antes de hacer una operación

La continuidad de los servicios financieros se mantendrá a escala nacional mediante los canales establecidos por los bancos privados. Sin embargo, la información difundida no detalla horarios ni identifica los puntos de atención que funcionarán en cada localidad durante los cuatro días de descanso.

Por ello, los clientes pueden consultar directamente con su entidad la disponibilidad de los servicios que necesiten. Asobanca también recomienda utilizar los canales digitales para realizar transacciones y señala que estos resultan más cómodos, seguros y rápidos.

El feriado comenzará el sábado 31 de octubre y se extenderá hasta el martes 3 de noviembre, al sumar el fin de semana con el lunes y martes de descanso. La conmemoración del Día de los Difuntos corresponde al 2 de noviembre y la Independencia de Cuenca, al 3 de noviembre.

Te recomendamos