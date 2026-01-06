Las lluvias registradas en los últimos días en Ecuador confirman el inicio de la estación lluviosa, según el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inamhi). Sin embargo, las precipitaciones en el Azuay aún no son relevantes para el Complejo Hidroeléctrico Paute, en el Austro, que tiene una capacidad instalada de 1 700 megavatios.

Más noticias

El complejo está conformado por las centrales en cascada: Mazar, Paute-Molino y Sopladora. El embalse Mazar cumple un rol estratégico, al regular el caudal que alimenta a las tres centrales.

Caudales del embalse Mazar a inicios de enero

En los primeros días de enero, el caudal promedio del embalse Mazar alcanza los 31,24 metros cúbicos por segundo (m³/s). Aunque este nivel es mucho menor al registrado en enero de 2025, cuando fue de 80,7 m³/s, representa una mejora frente a diciembre de 2025.

Durante diciembre pasado, las precipitaciones fueron escasas. El caudal promedio se ubicó en 28,18 m³/s y la cota del embalse descendió más de 12 metros, desde su nivel máximo de 2 153 metros sobre el nivel del mar hasta 2 139 metros al 29 de diciembre, según datos de CelecSur.

Esta reducción reactivó la preocupación por eventuales cortes de energía, considerando que en 2024 los racionamientos comenzaron cuando el nivel llegó a 2 117 metros.

Lea también: El nivel del embalse de Mazar baja en más de 12 metros en diciembre de 2025

Cambio en las condiciones climáticas

El incremento de lluvias en el Ecuador se explica por un cambio en la circulación del viento que permitió un mayor ingreso de humedad al país, señaló Vladimir Arreaga, director de Pronósticos y Alertas del Inamhi.

Las precipitaciones han sido más frecuentes en la Amazonía, el Callejón Interandino y zonas del norte del país e interior de la Costa, en contraste con diciembre de 2025, cuando una anomalía climática limitó la humedad, elevó las temperaturas y provocó un déficit de lluvias.

Sin embargo, las precipitaciones en el Azuay han sido leves, pero persistentes y, de mantenerse, podrían aportar de forma gradual a la recuperación de los embalses.

Según el Inamhi, entre enero y marzo se espera una mayor frecuencia de lluvias, aunque con intervalos breves de tiempo seco.

Lluvias leves y decisión operativa para cuidar el embalse Mazar

A las 16:00 de este 6 de enero de 2026, la cota del embalse Mazar se ubica en 2 138,9 metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m.), con una ligera reducción frente al día anterior, cuando registró 2 139,38 metros. Ante esta situación, CelecSur apagó momentáneamente las dos turbinas de la central Mazar para preservar el nivel del reservorio y evitar una mayor reducción del volumen de agua.

El embalse Mazar tiene un nivel máximo de 2 153 m.s.n.m. y un nivel mínimo de 2 098 metros. Por su capacidad y ubicación, cumple un rol estratégico dentro del sistema eléctrico del Ecuador.

Con una extensión aproximada de 31 kilómetros, el embalse puede almacenar más de 410 millones de metros cúbicos de agua. Por ello, su comportamiento hidrológico es determinante para la planificación y continuidad de la generación eléctrica en el país.

Información externa: CelecSur

Te recomendamos