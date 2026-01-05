Nivel del embalse Mazar vuelve a bajar este 5 de enero de 2026

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El embalse de Mazar volvió a registrar una baja en su nivel de agua la tarde de este 5 de enero de 2026, tras la leve recuperación observada en los primeros días del mes. A las 14:00, la cota se ubicó en 2 139,98 metros sobre el nivel del mar, por debajo de los valores reportados entre el 2 y el 4 de enero.
Los registros de CelecSur muestran que el embalse de Mazar pasó de un mínimo de 2 139,2 metros, al cierre de diciembre de 2025, a un máximo cercano a 2 140,5 metros en los primeros días de enero. Luego, el nivel empezó a bajar de forma gradual.
Esta mejora coincidió con las lluvias en el Austro y con una menor operación de las centrales Mazar, Paute-Molino y Sopladora, que dependen del embalse.
Sin embargo, este lunes 5 de enero, con las centrales trabajando a mayor capacidad, el nivel del embalse volvió a descender, en medio de la época de estiaje, que se extiende de octubre a marzo.
Según CelecSur, a las 14:00 de este 5 de enero, las tres centrales estaban operando: Mazar con sus dos turbinas, Paute-Molino con diez y Sopladora con una de sus tres unidades.
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Pese al descenso, el embalse se mantiene muy por encima del nivel mínimo de operación, establecido en 2 098 metros. Y, está lejos de los escenarios que en 2024 derivaron en apagones, cuando la cota cayó hasta 2 117 metros.
El nivel máximo del embalse es de 2 153 metros, margen que no se ha alcanzado durante esta etapa del año.
El embalse de Mazar, ubicado entre Cañar y Azuay, es el reservorio de agua más grande del país y forma parte del Complejo Hidroeléctrico Paute. Esta presa tiene una extensión de 31 kilómetros y puede almacenar 410 millones de metros cúbicos de agua.
Desde este reservorio se alimentan en cascada las centrales Mazar, Paute-Molino y Sopladora. Juntas tienen con una capacidad instalada conjunta de 1 700 megavatios, el más importante del país.
Información externa: CelecSur
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