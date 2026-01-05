Nivel del embalse Mazar vuelve a bajar este 5 de enero de 2026

Fecha de publicación: 21 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 21 de octubre de 2026

El embalse de Mazar volvió a registrar una baja en su nivel de agua la tarde de este 5 de enero de 2026, tras la leve recuperación observada en los primeros días del mes. A las 14:00, la cota se ubicó en 2 139,98 metros sobre el nivel del mar, por debajo de los valores reportados entre el 2 y el 4 de enero.

Más noticias

Comportamiento del embalse Mazar en enero 2026

Los registros de CelecSur muestran que el embalse de Mazar pasó de un mínimo de 2 139,2 metros, al cierre de diciembre de 2025, a un máximo cercano a 2 140,5 metros en los primeros días de enero. Luego, el nivel empezó a bajar de forma gradual.

Esta mejora coincidió con las lluvias en el Austro y con una menor operación de las centrales Mazar, Paute-Molino y Sopladora, que dependen del embalse.

Sin embargo, este lunes 5 de enero, con las centrales trabajando a mayor capacidad, el nivel del embalse volvió a descender, en medio de la época de estiaje, que se extiende de octubre a marzo.

Según CelecSur, a las 14:00 de este 5 de enero, las tres centrales estaban operando: Mazar con sus dos turbinas, Paute-Molino con diez y Sopladora con una de sus tres unidades.

Lea también: Las turbinas de Mazar permanecen apagadas desde el 1 de enero, ¿qué ocurre en el embalse?

Embalse Mazar en enero 2026 está lejos de niveles críticos

Pese al descenso, el embalse se mantiene muy por encima del nivel mínimo de operación, establecido en 2 098 metros. Y, está lejos de los escenarios que en 2024 derivaron en apagones, cuando la cota cayó hasta 2 117 metros.

El nivel máximo del embalse es de 2 153 metros, margen que no se ha alcanzado durante esta etapa del año.

Operación del complejo Paute

El embalse de Mazar, ubicado entre Cañar y Azuay, es el reservorio de agua más grande del país y forma parte del Complejo Hidroeléctrico Paute. Esta presa tiene una extensión de 31 kilómetros y puede almacenar 410 millones de metros cúbicos de agua.

Desde este reservorio se alimentan en cascada las centrales Mazar, Paute-Molino y Sopladora. Juntas tienen con una capacidad instalada conjunta de 1 700 megavatios, el más importante del país.

Información externa: CelecSur

Te recomendamos