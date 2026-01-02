Las condiciones en el embalse de Mazar mejoraron en algo en enero de 2026. Hay un incremento en los caudales del río Paute, que alimenta a la represa, según los datos de Celec Sur.

Al inicio el 1 de enero de 2026, el caudal se ubicó en los 63,95 metros cúbicos por segundo y a las 10:00 de este 2 de enero se ubicó en los 73,26. Incluso, en la madruga superó los 100 metros cúbicos por segundo.

La cota en el embalse de Mazar

El mejoramiento del caudal del río Paute, que en diciembre de 2025 tuvo un promedio de 49,42, permitió una ligera recuperación del embalse de Mazar.

Este 2 de enero de 2026 está en los 2 140,40 metros sobre el nivel del mar. Eso representa que está a 13 metros del máximo y a 42 del mínimo operable.

El pasado 31 de diciembre estuvo en los 2 139,20, según la data de Celec Sur.

El embalse de Mazar tiene una capacidad de almacenar 410 millones de metros cúbicos cuando está en su máximo nivel.

Las condiciones en la central Paute

El embalse de la hidroeléctrica Paute también se recuperó y subió hasta cerca de 1 988 metros sobre el nivel del mar. Es decir, a tres metros del máximo y a 13 del mínimo.

Paute es la segunda central hidroeléctrica más importante de Ecuador detrás de Coca Codo Sinclair. Está ubicada aguas abajo de Mazar, en el mismo río Paute.

La generación eléctrica de Mazar y Paute

Las turbinas de Paute, Mazar y Sopladora permanecen apagadas este 2 de enero por decisión del Operador Nacional de Electricidad (Cenace). La víspera también estuvo apagadas las de Mazar.

Paute solo operó con cuatro de sus 10 unidades y Sopladora solo con una.

El Cenace programó que este viernes 2 de enero, Paute aporte con el 11% de la generación hidroeléctrica que requiere Ecuador. Sopladora entregará el 6%.

Además, se importarán 7 56 megavatios.

