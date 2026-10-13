La liquidez en Ecuador sube 9,1%, ¿llega al bolsillo de las familias?

Fecha de publicación: 13 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 13 de octubre de 2026

La liquidez de la economía ecuatoriana alcanzó los 104 713 millones de dólares en agosto de 2026, un crecimiento interanual del 9,1%, equivalente a 8 738 millones de dólares adicionales frente al mismo mes de 2025. Así lo informó el Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo este 13 de octubre de 2026, con base en cifras del Banco Central del Ecuador (BCE).

El incremento estuvo acompañado de un aumento de los depósitos de hogares y empresas y de una expansión del crédito al sector privado. Es decir, hay más recursos monetarios registrados en la economía y también crece el financiamiento. Sin embargo, esto no significa que todos los ecuatorianos tengan más dinero en sus bolsillos.

La liquidez mide el dinero disponible en la economía. Incluye la oferta monetaria y el cuasidinero, que comprende depósitos y otras captaciones mantenidas en el sistema financiero.

Los depósitos de los hogares crecen

En agosto de 2026, los depósitos de los hogares sumaron 65 614 millones de dólares, con un incremento interanual del 11,9%, mientras que los depósitos de las empresas llegaron a 17 238 millones de dólares, con un crecimiento del 7,6%.

En conjunto, las captaciones de hogares y empresas en bancos privados, cooperativas de ahorro y crédito, mutualistas y BanEcuador alcanzaron los 82.852 millones de dólares.

Estas cifras reflejan que aumentaron los recursos que las familias y las compañías mantienen en el sistema financiero. No obstante, el crecimiento del saldo total no significa que todos los hogares ahorren más o que sus ingresos hayan mejorado en la misma proporción.

El crédito productivo aumenta 16,7%

El saldo del crédito productivo llegó a 27 260 millones de dólares en agosto de 2026, un crecimiento interanual del 16,7%. Además, la cartera por vencer de las empresas aumentó un 18%, mientras que la de los hogares creció un 7,9%. La cartera por vencer corresponde a créditos cuyo plazo de pago todavía no ha llegado a su vencimiento.

Para Fernando Larrea, presidente del Colegio de Economistas de Pichincha, la liquidez es fundamental para que la actividad económica funcione. La producción de bienes y servicios necesita recursos que permitan a las personas comprarlos y a las empresas comercializarlos.

“Por eso es importante tener una programación financiera con la suficiente cantidad de circulante y de fluidez de recursos financieros que permitan a los consumidores acceder a los productos, bienes y servicios para satisfacer sus necesidades o para incluir en los procesos productivos”, dice Larrea.

En la vida cotidiana, esto significa que los recursos disponibles y el acceso al crédito pueden ayudar a las familias a cubrir sus necesidades y a las empresas a financiar proyectos, adquirir maquinaria o comprar materias primas.

Más liquidez también exige cautela

Pese a las cifras positivas, el crecimiento de este indicador debe analizarse con cuidado. Larrea advierte que las cifras corresponden a agosto de 2026 frente al mismo mes del año anterior y recomienda “mirarla con tino” para el manejo de la política macroeconómica y financiera.

El economista explica que un exceso de circulante puede presionar los precios al alza. “Es una un tema inflacionario. Los técnicos del Banco Central deben tener un proceso de medición para que no se exceda la liquidez que puede incrementar precios y aumentar la inflación, esta debe ser suficiente para que todos los bienes y servicios puedan ser tranzados y comercializados en el mercado”, acota.

Larrea también señala que será importante observar si el crecimiento se mantiene ante el eventual impacto del fenómeno de El Niño y la crisis energética, factores que, según explica, responden a condiciones ajenas al manejo de la política económica.

El reto es llegar a la economía real

Jessica Erazo, docente de Business School de la UIDE, considera alentador el crecimiento de la liquidez. Señala que Ecuador cerró 2025 con aproximadamente 100 312 millones de dólares y que en agosto de 2026 el indicador ya superaba los 104 700 millones de dólares, una diferencia cercana a los 4 400 millones de dólares.

Sin embargo, para Erazo, el desafío es que estos recursos lleguen a los sectores productivos, generen empleo y dinamicen el consumo.

“Que exista más dinero en la economía no significa necesariamente que todos los ecuatorianos vamos a tener más dinero en el bolsillo, porque recordemos que, en una economía dolarizada, dependemos del ingreso de los dólares que llegan a través de las exportaciones, remesas, inversiones y diferentes actividades económicas”, indica.

La especialista advierte que el beneficio puede ser limitado si las familias destinan una mayor parte de sus ingresos al pago de deudas o si aumenta el costo de vida.

Por eso, el crecimiento de la liquidez no garantiza por sí solo una mejora del bienestar. Para que se refleje en la vida de los ecuatorianos, debe acompañarse de empleo, estabilidad económica y acceso responsable al crédito, observa.

Más información relacionada con la economía de Ecuador

Preguntas frecuentes sobre la liquidez en Ecuador

❓ ¿Qué significa que la liquidez en Ecuador haya superado los 104 700 millones de dólares? Significa que aumentó la cantidad de recursos monetarios registrados en la economía ecuatoriana.

La liquidez alcanzó 104 713 millones de dólares en agosto de 2026, un crecimiento interanual del 9,1% frente al mismo mes de 2025. Este indicador incluye la oferta monetaria y el cuasidinero, que comprende depósitos y otras captaciones mantenidas en el sistema financiero. ❓ ¿El aumento de la liquidez en Ecuador significa que todos los ecuatorianos tienen más dinero? No. Aunque la liquidez creció y aumentaron los depósitos y el crédito, los especialistas advierten que esto no significa que todos los hogares tengan más dinero en sus bolsillos o que sus ingresos hayan mejorado en la misma proporción. ❓ ¿Cómo evolucionaron los depósitos de hogares y empresas en Ecuador? Los depósitos de hogares y empresas registraron incrementos interanuales.

En agosto de 2026, los depósitos de los hogares llegaron a 65 614 millones de dólares, con un crecimiento del 11,9%, mientras que los depósitos de las empresas alcanzaron 17 238 millones de dólares, con un aumento del 7,6%. En conjunto, las captaciones sumaron 82 852 millones de dólares. ❓ ¿Qué relación existe entre la liquidez en Ecuador y el crédito productivo? Ambos indicadores crecieron durante agosto de 2026. El saldo del crédito productivo alcanzó 27 260 millones de dólares, con un crecimiento interanual del 16,7%. Además, aumentó la cartera por vencer tanto de las empresas como de los hogares, reflejando una expansión del financiamiento al sector privado. ❓ ¿Cuál es el reto para que la liquidez en Ecuador beneficie a las familias y empresas?

Que los recursos lleguen a los sectores productivos, generen empleo y dinamicen el consumo.

Jessica Erazo señala que un mayor volumen de dinero en la economía no garantiza que todos los ecuatorianos tengan más recursos disponibles. Según la especialista, para que la liquidez se refleje en el bienestar de la población debe estar acompañada de empleo, estabilidad económica y acceso responsable al crédito.

Te recomendamos