Jóvenes en Acción deben revisar su correo para conocer actividades

Fecha de publicación: 13 de noviembre de 2026

Fecha de modificación: 13 de noviembre de 2026

Los participantes de Jóvenes en Acción deben revisar el correo electrónico registrado durante su inscripción para acceder a las indicaciones relacionadas con las actividades que desarrollarán dentro del programa.

El Ministerio de Desarrollo Económico informó este 13 de noviembre de 2026 que los mensajes con la información ya fueron enviados y exhortó a los postulantes a revisar sus cuentas de correo para conocer los detalles de esta nueva fase de la iniciativa.

Las comunicaciones contienen información sobre las actividades asignadas, los lugares donde deberán desarrollarlas y las instrucciones necesarias para incorporarse al programa.

Correos llenos provocan rechazo de mensajes

La entidad explicó que parte de las notificaciones enviadas a participantes de Jóvenes en Acción están siendo rechazadas debido a que algunas bandejas de correo electrónico se encuentran sin espacio disponible.

Por ese motivo, recomendó revisar la bandeja de entrada, la carpeta de spam y verificar que exista capacidad suficiente para recibir nuevos mensajes.

Además, sugirió eliminar correos innecesarios y vaciar la papelera con el fin de liberar espacio y garantizar la recepción de las notificaciones.

🚨 ¡Atención, #JóvenesEnAcción! 📩 Te enviamos comunicaciones importantes a tu correo, pero algunas no llegan porque tu bandeja está llena. 📬 ✅ ¿Qué debes hacer? 🗑️ Elimina correos que no necesites. 📂 Vacía la papelera y el spam. 📩 Verifica que tengas espacio libre. 📢 Por correo recibirás las indicaciones para tus actividades en empresas privadas. ¡No te quedes sin información por tener tu correo lleno! 🇪🇨 — Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo (@economico_produ) November 12, 2026

Participantes recibieron pago adelantado

Las personas que forman parte de esta nueva etapa de Jóvenes en Acción ya recibieron un desembolso anticipado de 400 dólares.

Según informó anteriormente el Ministerio de Trabajo, ese pago fue entregado para cubrir gastos relacionados con la participación en el programa, entre ellos movilización, alimentación y otras necesidades vinculadas con su incorporación a las actividades previstas.

Las tareas se desarrollarán en empresas privadas que forman parte de la iniciativa impulsada para fortalecer capacidades mediante capacitación y experiencia práctica.

Actividades se extenderán hasta finales de diciembre

Trabajo informó previamente que los participantes debían recibir las comunicaciones con sus asignaciones y directrices para la incorporación al programa.

La entidad señaló que las actividades de Jóvenes en Acción se ejecutarán entre el 4 de noviembre y el 31 de diciembre, en coordinación con las empresas privadas y las instituciones ejecutoras participantes.

Durante ese período, los jóvenes desarrollarán actividades prácticas orientadas a la adquisición de experiencia y habilidades relacionadas con su inserción laboral y productiva.

Autoridades alertan sobre mensajes falsos

Las autoridades también advirtieron a los participantes de Jóvenes en Acción sobre información falsa que circula en Internet respecto a una presunta devolución de los 400 dólares entregados a inicios de mes.

La Cartera de Trabajo señaló que esos mensajes no son oficiales y recomendó no compartir datos personales a través de canales no autorizados.

Además, instó a los beneficiarios a consultar únicamente los canales oficiales del programa para verificar cualquier comunicación relacionada con su participación.

Más información relacionada con el programa Jóvenes en acción

💡 ⟫ https://t.co/6OHFVM5hgZ | El supuesto apagón mundial del 17 de noviembre genera alarma en redes, sin embargo, no hay pruebas de cortes globales de electricidad. https://t.co/gWTZUpHO0W — El Comercio (@elcomerciocom) November 13, 2026

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